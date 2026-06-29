İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı - Son Dakika
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İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı

İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı
29.06.2026 11:34
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41 ülkeden 73 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı başarıyla tamamlandı. 4 kıtadan, 41 ülkeden gelen üniversite rektörleri ve akademisyenler, yükseköğretimde ortak vizyon ve kurumsal dayanışma konularını ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, rektörlere "İslam Üniversiteleri İttifakı" çağrısında bulundu.

GİBTÜ ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısında yükseköğretimde uluslararası iş birliği, ortak akademik çalışmalar ve bilgi paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunulurken İslam dünyasında üniversiteler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak konular ele alındı.

REKTÖR DEMİR'DEN İSLAM ÜNİVERSİTELERİ İTTİFAKI ÇAĞRISI

İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, ortak vizyon ve kurumsal yönetişim anlayışı üzerine inşa edilecek İslam Üniversiteleri İttifakı çağrısında bulundu.

Rektör Demir, şöyle konuştu: "İslam dünyasının temel problemi kaynak eksikliği değildir. Nüfus eksikliği değildir. Üniversite eksikliği değildir. Doğal kaynak eksikliği hiç değildir. Asıl problem koordinasyon eksikliğidir. Birlikte düşünemiyoruz. Birlikte araştırma yapamıyoruz. Birlikte öncelik belirleyemiyoruz. Birlikte hareket edemiyoruz. Oysa parçalanmış kapasite, kapasite değildir. Parçalanmış güç, güç değildir. Parçalanmış bilgi, bilgi değildir. Bu nedenle bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, ortak kader bilincinin akademik düzeyde yeniden inşasına yönelik önemli bir adımdır."

İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı

KALICI BİR AKADEMİK DAYANIŞMA AĞI KURALIM

İslam dünyasının üniversiteleri arasında kalıcı bir akademik dayanışma ağı kurulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şehmus Demir, toplantıya katılan rektör ve akademisyenlere şu sözlerle seslendi: "Gelin, hep birlikte siber güvenlikten savunma sanayi teknolojilerine, kritik altyapılardan uzay teknolojilerine, yapay zekâdan biyoteknolojiye, enerji güvenliğinden gıda güvenliğine kadar geleceğin stratejisini şekillendiren alanlarda, dijital çağın kırılma noktalarında araştırma programları geliştirelim. Gelin, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini sistematik hâle getirelim. Gelin, ortak dijital bilgi platformları oluşturalım. Çözümler üreten kurumlar olalım. Çünkü tarih bize bir gün şu soruyu soracaktır: 'Büyük krizlerin yaşandığı bir dönemde, elinizde bilgi vardı, kurumlarınız vardı, imkânlarınız vardı. Peki siz ne yaptınız?' İşte bugün burada verdiğimiz cevap, o soruya vereceğimiz cevabın başlangıcıdır. Rabbimizden niyazımız odur ki bize hakikati olduğu gibi görebilmeyi nasip etsin. Doğruyu doğru bilip ona tabi olmayı, yanlışı yanlış bilip ondan uzak durmayı nasip etsin."

İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı

İSLAM ÜNİVERSİTELERİ İTTİFAKI OLUŞTURMANIN ZAMANI GELMİŞTİR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı'nda ortak vizyon ve kurumsal yönetişim anlayışı üzerine inşa edilecek İslam Üniversiteleri İttifakı çağrısında bulundu.

Özvar, dört kıtadan 41 ülkeden, 73 üniversitenin temsilcilerini bir araya getiren toplantıda yaptığı konuşmada, ortak araştırma ağlarından akademik hareketliliğe, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, Gazze'nin yeniden inşasından bilim diplomasisine kadar birçok alanda ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek yükseköğretimin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon ortaya koydu.

İslam dünyasında yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin geçici girişimlerin ötesine taşınması gerektiğini vurgulayan Özvar, ortak bir vizyon ve kurumsal yönetişim anlayışı üzerine inşa edilecek İslam Üniversiteleri İttifakının kurulması çağrısında bulundu.

İttifakın; ortak diploma programlarından araştırma konsorsiyumlarına, akademik ve öğrenci hareketliliğinden ortak kalite güvence mekanizmalarına kadar geniş bir iş birliği zemini oluşturacağını ifade eden Özvar, bu yapının İslam dünyasının bilimsel üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Özvar, "Bugün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük imkânlara sahibiz. Gerçekten ihtiyacımız olan şey, ortak bir irade ve uzun vadeli ortak bir vizyon etrafında kenetlenebilmektir." ifadelerini kullandı.

İslam dünyası üniversitelerine ittifak çağrısı

GAZZE İÇİN ORTAK AKADEMİK DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Gazze'de yaşanan yıkımın yalnızca insani değil, aynı zamanda akademik bir felaket olduğunu belirten Özvar, okulların, laboratuvarların ve üniversitelerin hedef alınmasının geleceğin de hedef alınması anlamına geldiğini söyledi.

Gazzeli hekimlerin Türkiye'de uzmanlık yapabilmesinin önünü açacaklarını belirten Özvar, "İnşallah önümüzdeki günlerde hepiniz duyacaksınız. Gazze ikametli hekimlerin Türkiye'de uzmanlık yapabilmesinin önünü açacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Gazzeli hekimler, Türkiye'deki üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimine tabi tutulacak." dedi.

Üniversiteler arasında güçlü bir dayanışma ağı kurulması çağrısında bulunan Özvar, Filistinli öğrenciler için ortak burs programları geliştirilmesini, akademisyenlere araştırma imkânları sağlanmasını, uzaktan eğitim altyapılarının oluşturulmasını ve Gazze'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden ayağa kaldırılması için ortak çalışmalar yürütülmesini önerdi.

İki gün süren İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısında farklı coğrafyalardan gelen rektörler, akademik yöneticiler ve yükseköğretim temsilcileri; İslam dünyasında ortak akademik vizyonun güçlendirilmesi, üniversitelerin kimlik ve medeniyet bilinci inşasındaki rolü ile ortak araştırma alanları ve AR-GE odaklı iş birliği imkânlarını değerlendirdi.

Etkinliğin son gününde İslam Üniversiteleri Rektörleri I. İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, El-Ezher Şeyhi adına El-Ezher Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salama Gomaa Ali Daoud, İslam Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Samy Mohamed Rabie Elsherif, YÖK üyeleri, protokol üyeleri, rektörler ve akademisyenler katıldı.

Haber: Mehmet Güngördü

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