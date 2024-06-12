İSPARK Ücret Tarifelerine Zam Kabul Edildi - Son Dakika
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Yerel

İSPARK Ücret Tarifelerine Zam Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine zam içeren teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Teklifle bazı ilçelerde otopark ücretlerinde yüzde 50'ye varan zam yapılmasına karar verildi.

12.06.2024 23:12
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine zam içeren teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Teklifle bazı ilçelerde otopark ücretlerinde yüzde 50'ye varan zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi'nde Haziran ayı toplantılarının 3'ncü birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda komisyon raporları oylamaya sunuldu. Birçok farklı alanda ücret değişikliklerini içeren rapor oy çokluğu ile kabul edilirken, AK Parti grubunun zam tekliflerinin iletildiği rapora ret oyu kullandığı öğrenildi.

Bazı ilçelerde yüzde 50'ye varan zam

Ücret tarifesindeki artışı da içeren raporla, otomobiller için kapalı ve açık otoparklarda; Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Üsküdar'ın yer aldığı 1'inci bölgede ücretler 0-1 saat aralığında 52 liradan 70 liraya, 1-2 saat aralığında 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat aralığında 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat aralığında 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat aralığında 134 liradan 180 liraya, 12-24 saat aralığında 202 liradan 270 liraya ulaştı.

Ücretler, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye'de ise aynı fiyatlarla artarken, 3'üncü bölgede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat aralığında 46 liradan 60 liraya, 2-4 saat aralığında 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat aralığında 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat aralığında 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat aralığında 146 liradan 195 liraya yükseldi.

Yol kenarı otoparklarına da zam yapıldı

Yol kenarı otoparkları ise 1'inci ve 2'nci bölgede bulunan ilçelerde 0-1 saatte 52 liradan 70 liraya, 1-2 saatlik kullanımda 66 liradan 90 liraya, günlük kullanımda 146 liradan 195 liraya, 3'üncü bölgede yer alan 18 ilçede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat 52 liradan 70 liraya, günlük kullanım 124 liradan 165 liraya yükseldi.

İki saatlik park sonrası her saat başına uygulanan ücret ise 1'inci, 2'nci ve 3'üncü bölgede 22 liradan 30 liraya yükseldi. Öte yandan yeni ücret tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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