İsrail'e Petrol Sağladığı Belirtilen Socar, İzmir'de Protesto Edildi

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(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde "Filistin İçin Kıyam Hareketi" adı altında bir grup, İZBAN İstasyonu önünde toplanarak "İşgalcinin petrolünü kes, soykırıma ortak olma" yazılı pankart açarak İsrail'e petrol sağladığını belirttiği SOCAR'ın Yönetim Binası önüne yürüdü. Basın açıklamasında bulunan grup SOCAR'ın İsrail'e petrol satışını sonlandırmasını istedi.

Grup adına basın açıklaması metnini okuyan Abdullah Başar, şunları kaydetti:

"2 Mayıs'ta İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararı alınmasından sonra halen israil ile doğrudan ve dolaylı olarak ticarete devam eden, bunca zulmü ve soykırımı görmezden gelip hiçbir şey olmamış gibi katil siyonist rejimi destekleyen işbirlikçiler bulunmaktadır, bugün o iş birlikçilerin en büyüklerinden olan SOCAR Türkiye için buraya toplanmış bulunmaktayız. Buradan hükümet yetkililerimize şunları sormak istiyorum: sayın yetkililer basiretiniz mi bağlandı, gözünüz mü kör oldu da 2 Mayıs'ta aldığınız kararın aksini yapan şirketlere yaptırım uygulamıyorsunuz? Yaptıkları ticaretten haberiniz mi yok, yoksa haberiniz var da nezdinizde paranın ehemmiyeti kutsallarınızdan daha mı değerli geliyor? SOCAR'ın da, Botaş'ın da, Petkim'in de, Bursagaz'ın da, Kayserigaz'ın da ve Zorlu'nun da neler yaptığını biliyorsunuz ve 'Netanyahu'yu birileri durdursun' deyip lanetler okuduğunuz halde katil siyonistlerin bir numaralı destekçileriyle 2030'a kadar sürecek antlaşmalar imzalıyorsunuz. Çünkü siz varil başına 80 cent'i kutsallarınızdan, dininizden ve insanlıktan daha değerli gören kişilersiniz."

"Tarih sizi soykırım iş birlikçileri olarak yazmasın"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Sizin hamaset dolu sözlerinize ve timsah gözyaşlarınıza inanmıyoruz, samimiyetinize ve sözlerinize güvenmiyoruz, sayın Cumhurbaşkanı her şey bir imzanıza bakarken kabine sonrası yaptığınız açıklamalar gerçeklikten ve samimiyetten oldukça uzak ifadeleri, ne zaman sözü bırakıp icraate geçeceksiniz, icraate geçmeniz ve inisiyatif almanız için daha kaç çocuğun ölmesini bekleyeceksiniz? Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımızdır zalimlerle işbirliği yapan başta SOCAR ve Zorlu Holding olmak üzere iş birlikçi şirketlerle tüm ticari faaliyetleri durdurun, iş birlikçi şirketlerle imzaladığınız sözleşmeleri feshedin, 2 Mayıs'ta zulmü durdurmak adına aldığınız kararlar gibi somut kararlar alın, bu kararları alın ki tarih sizi soykırım iş birlikçileri olarak yazmasın.

"SOCAR, İsrail'in Petrol ihtiyacının neredeyse yarısını tek başına karşılıyor"

İş birlikçi SOCAR, Azerbaycan Cumhuriyet'i Gümrük Komitesi'nin verilerine göre 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık 1 milyon 21 bin 917 ton ham petrol ihraç etmiştir ve bu miktar 621 milyon dolar değerindedir, KP'ler şirketinin verilerine göre Mayıs 2023'ün ortasından beri İsrail, Azerbaycan'dan günde yaklaşık 220 bin varil petrol ithal ediyor. Bu rakamlar bize gösteriyor ki: SOCAR, İsrail'in Petrol ihtiyacının neredeyse yarısını tek başına karşılıyor ve bu kirli ticaret Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattıyla taşınıyor. Azerbeycan bu hat ile Bakü'den çıkardığı petrolü Ceyhan limanına taşıyor ve Ceyhan'dan da İsrail'in Eilat limanına ulaştırılıyor. Ülkemizin topraklarından geçip zalim İsrail'in jetlerini dolduran bu yakıt Müslüman bir ülke tarafından satılıyor ve yine Müslüman bir ülke tarafından taşınıyor ve neticesinde Müslümanlar şehit ediliyor, bebekleri ile kadınlarıyla yaşlılarıyla. Biz bu olayın adına iki devletin tek ihaneti adını verdik."

SOCAR çalışanlarına 'grev' çağrısı

SOCAR tesislerinde çalışanlara ve yetkili işçi sendikalarına da grev çağrısında da bulunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa SOCAR tesislerinde ve bu tesislerin bileşenlerinde çalışan emektar, fedakar işçi ağabeylerimizi ablalarımızı ve kardeşlerimizi greve çıkmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki sizler de şirketinizin bu kirli ticaretinden razı değilsiniz, sizi anlıyoruz ve sizlere kızmıyoruz sorumluluğunuz altında olan insanların hayatlarının idamesi ve idaresi için buralarda çalıştığınızı biliyoruz. Ekmeğini elinin hakkıyla, alın teriyle kazanan yürekli insanlar sizden rica ediyoruz, çocuklarınızın hatırına rica ediyoruz Gazze'de ölen bebekler için greve çıkın, bu şirketin sebep olduğu cinayetleri durdurmak için greve çıkın. SOCAR ve bileşenlerinin limanlarında çalışan işçilerin sendikası olan Liman-İş'e ve onun da bağlı olduğu hak-iş'e ve Petrol-iş'e sesleniyorum istediğiniz zam fiyatlarını alamadığınız zaman SOCAR yetkililerine ziyaretlerde bulunuyorsunuz, işçileri greve davet ediyorsunuz ve hakkınızı arıyorsunuz. Sizden ricamız; bu zulmün ortaklığın yaptıkları için SOACAR yetkililerine bu hususta baskı uygulamanız ve sendikanıza üye olan işçilerinize grev çağrısında bulunmanız."