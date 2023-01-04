İstanbul Boğazı'nı deniz anası sardı! Sahil beyaza döndü - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nı deniz anası sardı! Sahil beyaza döndü

04.01.2023 10:23

İstanbul Sarıyer'de sahil deniz analarıyla doldu. Vatandaşlar denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. Sahildeki deniz anaları görenleri hayrete düşürdü. Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

VATANDAŞLARDAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ UYARISI

Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.

İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası

"HERHALDE PİSLİKTEN OLUYOR"

Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil" diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ergin Yıldız: Kuleli askeriyenin önünde adam denize şişi atiyo zabita aval aval bakiyo gencler cahil memurlar liyakatsiz intikami aci olacak bu islerin!!!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nı deniz anası sardı! Sahil beyaza döndü - Son Dakika

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