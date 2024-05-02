İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ankara-İzmir YHT Güzergahında Eskişehir Durağı Olmamasına Tepki Gösterdi

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) -İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, Ankara-İzmir YHT güzergahında Eskişehir durağı olmamasına tepki gösterdi. Yer, "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinden çok net bir gol yedik ve güzergah dışı bırakıldık" dedi.

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, düzenlediği basın toplantısında Eskişehir'in sorunlarını takip etiklerini ve gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

"BU MİLLET BAHÇESİNİ İSTEYENLER YENİ OTOPARKLAR, YENİ KAFELER, BÜFELER AÇIN VE BİZE VERİN DİYENLERDİR"

AKParti Eskişehir İl Başkanı'nın millet bahçesini gezdikten sonra "Vatandaş bizden ikinci millet bahçesini istiyor" ifadesini eleştiren Yer, "Daha önceki açıklamalarımızda önümüz süreçte Eskişehir'i yönetenler ile muhataplarına yönelik vatandaşlarımızdan, şehrimizden gelecek talep, beklenti ve önerileri ileteceğimizi söylemiştik. Dün bunu yaptık, bugün de ve yarın da bunu yapmaya, Eskişehir gözü, Eskişehir vicdanı olarak devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Sayın AKP İl Başkanı ve Eskişehir sporunun tarihi güzide kulübü Sayın Eskişehir Demirspor Başkanı'nın ilginç açıklamalarına şahit olduk. Sayın AKP İl Başkanı özel mülk ticari ve sosyal bir alan durumuna gelen millet bahçesine giderek bakımsızlığı tepkilerini bastırmak için vatandaşlarla fotoğraflar çektirmiş, bu esnada insanlarımızın ısrarla ikinci bir millet bahçesi istediklerini belirtmiştir. Sayın Başkan'a buradan seslenelim: Bizce bu millet bahçesini isteyenler oralara yeni otoparklar, yeni kafeler, büfeler açın ve bize verin diyenlerdir" diye konuştu.

"SAYIN İL BAŞKANI KIRAÇ OLAN COĞRAFYAMIZIN AĞAÇLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALIDIR"

Eskişehir'in kişi başına düşen yeşil alan konusunda ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyen Yer, "Eskişehir yeşil alan ve park olarak Türkiye'de kişi başı yeşil alan 8 metrekare iken bu Eskişehir'de yaklaşık 14 metrekaredir. Sayın İl Başkanı bu konuya bu kadar ilgiliyse tavsiyemiz ormanlaşma oranında ülke ortalamasında yüzde 29 ile çok kıraç olan şehir coğrafyamızı daha hızlı ve yaygın bir ağaçlandırmak için yol araştırmalarıdır" şeklinde konuştu.

"3 MİLLETVEKİLİNİZLE BİR ŞEYLER YAPSANIZ NASIL OLUR ACABA?"

Yer, Eskişehir'in acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Beraberinde seçim sürecinden notlarımızda olan ve kendilerinin Büyükşehir adaylarının 'İktidarız ve belediyeleri alırsak hemen çözeceğimiz dedikleri konular' olan, bizim de birkaç tavsiye eklediğimiz acil, öncelik durumundan bir de bürokrasiye takılmışlıklarından dolayı, çözümü kolay olması açısından sözlerine konu sorunları buradan bir kez daha hatırlatalım. İlçe yollarımızda havalar düzelmesine rağmen bir hareket yok. Kaza riskleri, olumsuzluklar devam etmekte bu konuda verdiğiniz sözleri bir hatırlatalım size. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bekleyen Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri dosyasına bir bakın 85 hak sahibi esnafımız ve bölge esnafı ile yanlarında çalışanlar mağduriyet içinde verdiğiniz sözlerin yerine getirilmesini bekliyorlar. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinden çok net bir gol yedik ve güzergah dışı bırakıldık. Bununla ilgili 3 milletvekilinizle bir şeyler yapsanız nasıl olur acaba? Küçük sanayi dönüşüm dosyası Çevre Bakanlığı'nda hatırlatalım. Eski vergi daireleri alanını siz unuttunuz ama biz hatırlatalım diyoruz. Hatırlatacağımız o kadar çok konu var ki buna devam edersek vakit yetmez. Bugün ilk anda aklımıza gelenler ve güncel olanları değerlendirdik ve biz buna devam edeceğiz."