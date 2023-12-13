İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşlarını ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alevi Dernekleri Federasyonu, Dokuz Eylül Dernekleri Federasyonu ve Ege Ağrı Kültür Federasyonu temsilcilerini makamında ağırladı. Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Başkan Soyer, "Bizim toplumumuz bir mozaik gibi derler. Ben de hep ebruya benzetirim. Mozaikte her şey kaskatı olduğu yerde durur ama ebruda renkler birbirinin içine girer. Ben İzmir'i biraz buna benzetiyorum. Bir ebru topluluğuyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yerel seçim öncesi sivil toplum örgütlerinin destek ziyaretleri sürüyor. Başkan Soyer, Egemenlik Evi'nde Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Dokuz Eylül Dernekleri Federasyonu ve Ege Ağrı Kültür Federasyonu'nun başkan, yöneticileri ve temsilcilerini ağırladı.

İlk olarak Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Türkiye Alevi İnanç Kurulu Başkanı Eren Yıldırım, Buca Çamlıkule Cemevi Başkanı Zeynel Abidin Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten heyet temsilcileri teşekkürlerini sundu. Başkan Soyer de her zaman desteğe devam edeceğini belirtti. Dokuz Eylül Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Kılınç ile beraberindeki heyet de Başkan Soyer'in yanında olduklarının mesajını verdi. Başkan Soyer'i ağabey olarak gördüklerini vurgulayan Genel Başkan İbrahim Kılınç, Başkan Soyer'in tecrübesinin yeni dönemde taçlandırılması gerektiğini ifade etti.

"TOPLUM NEREDEYSE KARPUZ GİBİ İKİYE AYRILDI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de diğer kentlerden farklı bir şey var. Farklı çalışma alanları, hassasiyetler var ama bir çatı altında buluşuluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü maalesef Türkiye'de siyaset çok kötü bir kutuplaşma içinde. Bizi birbirimizle buluşturan birçok sebebi kaybettik. Birbirimizle ayrıştık. Halbuki bu toplumun geleneklerinde bizi birbirimize bağlayan çok güçlü bağlar var. Buradaki arkadaşların hangisi CHP'li hangisi başka partili, bunun hiç önemi yok ki" dedi.

"İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE NÜFUSTAN DAHA FAZLA DERNEK ÜYESİ VAR"

Sivil toplum örgütlerinin demokratik yapılarına ayrı bir parantez açan Başkan Tunç Soyer, "Demokrasi bizde 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret bir rejim diye düşünülür. Oysa demokrasi şeffaflıktır, hesap verebilirliktir, katılımcılıktır, temel insan haklarıdır, özgürlüklerdir, karşılıklı sevgi ve saygıdır. Dünyanın demokratik ülkelerinde, örneğin İskandinav ülkelerinde nüfustan daha fazla dernek üyesi vardır. Bu, demokrasinin teminatı. Bu, ayrışma siyasetinin de ilacı, birbirimizden uzaklaştıran bütün siyasi yaklaşımların da panzehri" açıklamasında bulundu.

"İZMİR BİR EBRU TOPLULUĞU"

"Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar çok dernek yok" diyen Başkan Soyer, "Bu güzellik aslında. Bu kadar çok çeşitlilik ve farklılık son derece önemli. Bizim toplumumuz bir mozaik gibi derler. Ben de hep bunu ebruya benzetirim. Mozaikte kaskatı her şey olduğu yerde durur ama ebruda renkler birbirinin içine girer. Birbiriyle kaynaşır, buluşur, o daha farklı bir armoni yaratır. Ben bizim İzmir'i biraz buna benzetiyorum. Bir ebru topluluğuyuz biz. Bütün o farklılıklarıyla, çeşitlilikleriyle ve bütün güzellikleriyle…" dedi.

"SAKİN SULARDAN İYİ KAPTAN ÇIKMAZ"

Büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemden bu yana neler olduğuna değinen Başkan Soyer, "Şu 5 sene içinde dünyada, Türkiye'de, İzmir'de neler yaşandığının sizler de tanığısınız. Doğal afetler, ekonomik, siyasi krizler, seçimler oldu. Ama bunlar bizim önümüzü kesecek, durduracak şeyler değil. Tam tersine, sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz. Dalgalı, zor sulardan iyi kaptan çıkar. Biz böyle böyle iyi kaptanlar olacağız. Bu memlekete layık, kadim kültürümüze, atalarımıza ve gelecek kuşaklara layık işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ SİZİN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DEVAM ETMENİZİ İSTİYORUZ"

Başkan Soyer ayrıca Ege Ağrı Kültür Federasyonu Başkanı İsmail Kaya ve heyetini de ağırladı. Yürüttükleri çalışmalardan örnekler veren Federasyon Başkanı İsmail Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine gelen destek için teşekkürlerini sundu. Kaya ayrıca, "Siz yaklaşık 5 senedir hizmet veriyorsunuz. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla sıradan belediye başkanlarının makyaj yapması gibi bir hizmet vermediniz. Kemeraltı'na girmek cesaret isteyen bir iştir. Ana arterlerde işin içine girip, genişletmek, bir şerit daha açmaya çalışmak cesaret isteyen şeylerdir. Hal böyleyken bu çalışmaların sekteye uğramasını istemiyoruz. İkinci dönemi görmek istiyoruz. Ata tohumundan tutun şehrin yeşillenmesine, kooperatifçiliğe varan çalışmalarınız var. Biz sizin belediye başkanı olarak devam etmenizi istiyoruz" diye konuştu.