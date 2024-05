İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası yapımı duran okulun ödemelerini yapmadı

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli okulun inşaatı hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle yüklenici firma tarafından durduruldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentteki okul sorununu çözmek amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri okul yaptırma kararı almıştı. Gerçekleşen yapım ihalelerinin ardından Zafran Mahallesi'nde yapılması planlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Atatürk Lisesi yapım işi ihalesini Zanew İnşaat, Arin Yapı ve Adi Ortaklığı 62 milyon 62 bin TL bedelle kazandı.

32 derslikli Atatürk Lisesi inşaatını üstlenen Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, yaklaşık 4 aydır para alamadıklarını söyledi. Demirci, "9 milyon ödeme duruyor. Okul şu an durdu ve aşağı yukarı 4 aydır da çalışmıyor. Sözleşmeyi fesih edersem 5 milyonla zararım var, işe devam etmem halinde 80 milyon zararım var" dedi.

16 Mayıs 2023 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin okul yapım ihalesini kazandıklarını ancak sözleşme ve yer tesliminin geç yapıldığını belirten Demirci, şunları söyledi:

"İlk hak edişimiz olan ekim ayındaki hak edişimizi yapıp İz Beton AŞ'ye gönderdik. İz Beton AŞ hak edişimizi kontrol ettikten sonra beklettiler. 28 Aralık'ta hak edişimizi onayladılar ve faturamızı kestiler. İkinci hak edişimizi kasım ayında yapıp tekrar gönderdiğimiz zaman hak edişimiz orada bekledi, kimse hak edişimizi ne onayladı, ne ilgilendi ve 18 Mart'ta hak edişimiz onaylandı, imzalandı ve bugüne kadar, halen bize bir ödeme yapılmadı."

"10 AYDIR 9 MİLYON TL ÖDEME DURUYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 milyon liralık ödemeyi yapmadığını ifade eden Demirci, "Ayın 15'inde noterde bir ihbarname göndermeme rağmen herhangi bana bir dönüş olmadı. Son çare olarak 15 Mart'ta tekrar ikinci ihbarnameyi atarak bu işi fesih ettiğimi ve artık bir yıl geçtiği için bu şartlarda bu fiyatlara artık yapamayacağımızı belirttim. Maalesef buna da herhangi bir cevap alamadık. Aşağı yukarı 10 gün önce mahkemeyi açtık ve şu an mahkeme aşamasındayım sözleşme fesihle ilgili. Ödemeyle ilgili şu an beklenti içindeyim. Eğer bir hafta, 10 güne kadar bir ödeme yapılmazsa icra takibi başlatacağım. Okul şu an durdu ve aşağı yukarı 4 aydır da çalışmıyor. Sözleşmeyi fesih edersem 5 milyonla zararım var bu işte. Ama bu işi devam ettirirsem ki bunun zaten inşaat maliyetleri bir yıl içinde açıklanan resmi kanallara göre yüzde 113 artmış işe devam etmem halinde 80 milyon zararım var. Mahkemeliğiz artık. İnşallah bir orta yol olur uzlaşırız" diye konuştu.