İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği öykü ve şiir yarışmasının sonuçları açıklandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ithafen düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Tarihi Asansör Ceneviz Salonu'nda bir araya gelen seçici kurul, gün boyu süren titiz değerlendirme sonucunda nihai sonuçları belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ithafen düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışması sonuçlandı. Tarihi Asansör Ceneviz Salonu'nda yapılan seçici kurul toplantısını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da ziyaret ederek katılımlarından ötürü seçici kurul üyelerine teşekkür etti.

Barış İnce, Bekir Yurdakul, Handan Gökçek, Hülya Soyşekerci ve Nalan Barbarosoğlu'ndan oluşan öykü seçici kurulu "Karne Günü" adlı eseriyle İstanbul'dan yarışmaya katılan Başak Baysallı'yı oy birliği ile birincilik ödülüne değer gördü. "Mektuplar ve Yıllıklar" adlı öyküsü ile yarışmaya Ankara'dan katılan Kumru Alpaydın ikinci, "Hüzzam Taksim ve İki Kuşaktan Şarkılar" adlı öyküsü ile yarışmaya İzmir'den katılan Sema İşisağ Üçüncü ise üçüncü oldu. Ayşe Burhan Aytekin, İlkay Yılmaz ve Anıl Çetinel Örselli ise mansiyon ödülüne değer görüldü.

ŞİİR ÖDÜLLERİ DE SAHİPLERİNİ BULDU

Betül Dünder, Bilsen Başaran, Duygu Kankaytsın, Haydar Ergülen ve Tuğrul Keskin'den oluşan şiir seçici kurulu ise "Sıradaki Cumhuriyet İşçilere Gelsin" isimli şiiriyle yarışmaya Eskişehir'den katılan Birtürk Özkavak'ı birinciliğe layık gördü. "Yorgun Kıraç" isimli şiiriyle yarışmaya Erzurum'dan katılan Yaşar Bayar ikinciliğe, "Kırıkları Utangaç Gururu Mermer" isimli şiiriyle Samsun'dan katılan Dolunay Ünal ise üçüncülüğe hak kazandı. Merve Evren, Nevzat Konşer ve Figen Savi ise mansiyon ödüllerinin sahipleri oldu.

ÖDÜL TÖRENİNE İLİŞKİN DETAYLAR AÇIKLANACAK

Öykü kategorisinde "Cumhuriyet ve Kadın", şiir kategorisinde ise "Cumhuriyet ve Özgürlük" temasıyla düzenlenen ulusal katılımlı yarışmaya 57 kentten 412 katılımcı 438 eser ile başvurdu. Her iki kategoride de birincilik ödülünün 20.000 TL, ikincilik ödülünün 15.000 TL, üçüncülük ödülünün ise 10.000 TL olarak açıklandığı yarışmada, mansiyon ödülüne hak kazanan 3'er yarışmacıya 10 ciltten oluşan "Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir Kitap Dizisi" armağan edilecek.

Ödüle hak kazanan ve seçici kurulun belirlediği eserleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına özel hazırlayacağı kitapta toplayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, ödül törenine ilişkin detayları ise önümüzdeki günlerde duyuracak.

ÖYKÜ KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Başak BAYSALLI (İstanbul) – Karne Günü

İkincilik Ödülü: Kumru ALPAYDIN (Ankara) – Mektuplar ve Yıllıklar

Üçüncülük Ödülü: Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ (İzmir) – Hüzzam Taksim ve İki Kuşaktan Şarkılar

Mansiyon Ödülleri

Ayşe BURHAN AYTEKİN (İstanbul) – Muhtarlı

İlkay YILMAZ (İzmir) – Eşlikçiler

Anıl ÇETİNEL ÖRSELLİ (Ankara) – Omuz Omuza

Yayımlanmaya Hak Kazanan Eserler

Hakan YAŞAR (İstanbul) – Yüzyılın Postası

Mehmet Murat MIHÇIOĞLU (Kayseri) – Ata Kızı

Murat ÇAĞLAR (Antalya) – İzmirli

Namık BUDAK (Bursa) – Gitmek mi Zor

Sevil YILMAZ (İstanbul) – Önemli Bir Gün

Utku ERİŞİK (İzmir) – İnan

ŞİİR KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Birtürk ÖZKAVAK (Eskişehir) – Sıradaki Cumhuriyet İşçilere Gelsin

İkincilik Ödülü: Yaşar BAYAR (Erzurum) – Yorgun Kıraç

Üçüncülük Ödülü: Dolunay ÜNAL (Samsun) – Kırıkları Utangaç Gururu Mermer

Mansiyon Ödülleri

Merve EVREN (İzmir) – Söz Benim

Nevzat KONŞER (Bursa) – Bir Buket Taze Gül Gibi

Figen SAVİ (İstanbul) – Bir Güz İhtişamı

Yayımlanmaya Hak Kazanan Eserler

Aysel KAYMAZ (Adana) – Benim Adım Cumhuriyet

Çidem ÇİÇEK (Ankara) – Küçük Kadın

İbrahim ŞAŞMA (Karaman) – Kanat Seslerinde Cumhuriyet

Murat ÇALIK (Kocaeli) – Monark'ın Ölümü

Murat KOÇAK (Konya) – Çoban Mehmet'in Rüyası