İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz kabarmasının afet boyutuna erişmesi nedeniyle özellikle Alsancak'taki yurttaşların mağduriyetine yol açan sel felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Belediye Meclisi'nden alınan kararla selden etkilenen konut ve iş yerlerine sağlanacak desteğin ilk etabı kapsamında 105 yurttaşa 2 milyon 385 bin liralık ödeme yapıldı. Mağduriyet yaşayan Alsancak esnafını ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, "Bu tür büyük felaketlerin yaşandığı durumlarda bu el ele veriş çok kıymetli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım'da meydana gelen deniz kabarmasının afet boyutuna erişmesi nedeniyle selzede yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, konut ve iş yerlerine hasar derecesine göre 15, 20 ve 25 bin liralık destek verileceğine ilişkin açıklamasının ardından çalışmalara başlandı. 502 hane ve iş yerinde yapılan incelemeler sonucunda, ilk etapta 79'u iş yeri, 26'sı hane olmak üzere toplam 105 selzede vatandaşa 2 milyon 385 bin liralık ödeme yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mağduriyet yaşayan Alsancak esnafını ziyaret etti. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Alsancak Mahallesi Muhtarı Hicran Akuzun da eşlik etti. Zarardan ötürü mağduriyet yaşayan İzmirlileri dükkan dükkan gezen Başkan Soyer, yaşanan felaketi "İzmir tarihinde yaşanmamış bir şey" sözleriyle özetledi. Başkan Soyer ayrıca, "Sizin için elimizden gelen ne varsa yapacağız. İnşallah böyle bir olayı bir daha yaşamayacağız. Çalışma yapıyoruz. Deniz yükselmesine karşı duvar yükselteceğiz. Suyun tahliyesini sağlayacağız" dedi.

"SİZDEN BAŞKA KİMSE YOK"

Esnaf Murat Veysel Güner ise, "Siz yanımızdasınız, bunu ilk günden gördük. Sizden başka kimse yok zaten. Geçmiş olsun demek çok zor değil. Bizim yanımızda olmanız yeter. Siyaset için söylemiyorum. Sizin bir şeyler yapmak istediğinizi görüyoruz" diyerek Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Başkan Soyer'in saha mesaisinde karşılaştığı Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı da, "Ekipler ve arkadaşlar çok iyi çalıştı. Teşekkürler. Yanımızdasınız. İnşallah bir daha aynı durumu yaşamayız" diye konuştu.

"ZARARI HAFİFLETMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Esnafla bir araya geldikten sonra konuşan Başkan Soyer, "İzmir'de denizin kabarmasıyla yaşanan büyük felaketten sonra ekiplerimiz olağanüstü büyük bir gayretle yaraları sarmak için vatandaşımızın yanında oldu. Tahribat ve hasar büyük. Biz o hasarın verdiği zararı hafifletecek ne varsa yapmaya çalıştık. Başta İtfaiye, İZSU, sosyal yardım ekiplerimize ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İçtenlikle vatandaşımızın yanında oldular. O günden sonra hızlıca bir meclis kararı aldık. ve yaptığımız tespitler ışığında vatandaşlarımızın yarasını saracak, derdine derman olacak, kısmen de olsa o zararı hafifletecek bir destek paketini Meclis'ten geçirdik. Bugünden itibaren de vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık" dedi.

500'ün üzerinde esnafla ilgili hasar tespiti yapıldığını belirten Başkan Soyer, "Bugün de tek tek hepsini ziyaret ettik. Hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hem çiçeklerimizi verdik, hem de her zaman yanlarında olacağımızı söyledik. Bu tür büyük felaketlerin yaşandığı durumlarda bu el ele veriş çok kıymetli. Vatandaşlarımız da büyük bir teveccühle bu duygularını ifade etti" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER ADLARINA AÇILAN HESAPLARDAN TAHSİL EDİLECEK

Yurttaşlar, ödemelerini Vakıfbank'ta adlarına açılan hesaplar üzerinden tahsil edebilecek. Başvuru yapan ancak evrak eksiği nedeniyle durumu henüz neticelenmeyen yurttaşların ödemeleri, evraklarını tamamladıktan sonra yapılacak.

EŞYA VE KONAKLAMA DESTEĞİ

Afet nedeniyle eşyalarını kaybeden ve evleri oturulacak durumda olmayan İzmirlilerin de yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 9 yurttaşa 40 farklı ev eşyası desteği sağlarken, 20 aileye de otelde konaklama desteği verdi.