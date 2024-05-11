İzmir\'de Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı Kuruluyor... Başkan Tugay: "İzmir\'in Köylerinde Reform Yapacağız"

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşalı sanayicilerle buluşarak sorunları ve talepleri dinledi. Ulaşım, su, planlama gibi öncelikli konularda çözüm sözü veren Başkan Tugay, Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin destek talebi üzerine, İzmir'de Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı kurulacağının müjdesini vererek, "İnsanların kentte değil, kırsalda yaşamayı isteyeceği şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Pilot bölgelerde başlayıp sonra yaygınlaştırarak köylerde bir reform yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşalı sanayicilerle buluştu. Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) tarafından organize edilen toplantı, Kemalpaşa Ramada Otel'de düzenlendi. Toplantıya Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Eren ve KOSBİ yöneticileri, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Bölge Müdürü Figen Akdemir ve BAYOSB yöneticileri, Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı ve KESİAD yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

SANAYİCİLER SORUNLARINI AKTARDI BAŞKAN TUGAY SÖZ VERDİ

Sanayicilerle düzenlenen istişare toplantısında ilk olarak KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş ve BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, ticaret hacmi, kapasitesi, faaliyetleri, imkanları, üye sayısı ve hayata geçirilecek projeler hakkında Başkan Tugay'a sunum yaptı. Sunumların ardından toplantıdaki sanayiciler bölgede çözüm bekleyen kısa ve uzun vadeli sorunları aktardı. Soruları teker teker yanıtlayan Başkan Tugay, önem sırasına göre sorunlara çözüm sözü verdi.

TUGAY: "DAHA İYİSİ OLMAYI İSTEYECEĞİZ"

Toplantıda Kemalpaşalı sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Tugay, "Bugün buraya, konuşmaktan çok dinlemeye geldim. Bu buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün burada olmamız benim için çok değerli. Çalışmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz. Sorunları çözmek istiyoruz. Sizlerin aktardığı sorunların her birine eğilip öncelik sırasına göre çözmek istiyoruz. Bugün sizlerden dinlediğim kadarıyla alt yapı, su sorunu, ulaşım gibi sorunlarda hızlıca çalışma yapmamız gerekiyor. ESHOT seferi ile ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini anladım. Genel bir planlama içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu yapacağımız işler bitmeyecek. İyisi olacağız, ama yetinmeyeceğiz. Daha iyisi olmayı isteyeceğiz" diye konuştu.

"İLETİŞİM VE GÜVEN ÖNEMLİ"

İzmir'deki tüm OSB'lere daha iyi iletişim kurma çağrısı yapan Başkan Tugay, "Öncelikli ricam, bize güven duymanız. Bugüne kadar belediye ile OSB'ler olması gerektiği kadar yakın olamamış olabilir. En önemli talebim bunu değiştirelim. İletişim olmadıkça, güven olmadıkça bir şeyler düzelmiyor. İlerleme sağlanmıyor. Ağır makineler gibi oluyoruz. Bir ara yokuş aşağı hızlanıyoruz, sonra yavaşlıyoruz. Daha iyi olabilir. Güçlü bir belediye var. Bu belediye, sizin belediyeniz. Biz geçici olarak oradayız. Şehrimizde üretim olsun, kalkınma olsun, istihdam sağlansın. Hem şehrimizin, hem ülkemizin gelirinin artması hepimizin ihtiyacı olan şeyler" diye konuştu.

"BU İŞ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL DEMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Başkan Tugay, "Şehirde muhteşem müzeler yapabiliriz, yollarımız çok güzel olabilir. Ama insanların karnı aç oldukça bunlar eksik kalıyor. Bizim kalkınmaya, zenginleşmeye ve istihdama ihtiyacımız var. Burada sizin rolünüz çok önemli. İstihdamın artması için elimizden geleni yapmaya hazırız 'Bu iş bizim işimiz değil' deyip bir kenara çekilmeyi doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İN KÖYLERİNDE REFORM YAPACAĞIZ"

Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin sorunları ve talepleri üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni oluşumla başlatacağı tarımsal reform çalışmasının müjdesini veren Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde bir Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı kurulmasıyla ilgili bir önerge gelecek. İzmir için yeni bir durum. Bir yandan da İzmir Planlama Ajansı'nı da kurduk. O da bir yönde yapılanıyor. Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımız, gerek yaptıkları çiftçilikle, gerek içinde bulundukları ortamın niteliğiyle, sosyal yaşamıyla ilgili pek çok çalışmanın yapılmasına muhtaçlar. Bunu da İzmirliler olarak idrak edelim. Gençler, köylerini terk ediyor. Köylerde tarımla geçinen insanların sayıları azalıyor. Tarımsal alanlarımız her gün geriliyor. Bunun bizi götüreceği nokta kötü bir noktadır. Kendine yetmeyen bir ülke durumuna zaten düştük. Bunun 20 yıl sonrasını düşünmek lazım. Sağlıklı beslenme açısından da bazı önlemler almak lazım. Üretmekle bitmiyor. Ürettiklerimizi işlemek, onu markalaştırmak ve tanıtmak zorundayız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunlara kararlılıkla sahip çıkmak istiyoruz. Bunlar bizim zorunlu olduğumuz konular değil, ama biz bu şehrin belediyesiyiz. Tarımda geriye gitmeyi istemiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan, köylerimiz, kırsal bölgemiz, yapılan planlama çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla, üst yapı çalışmalarıyla, yaşam açısından çok daha kaliteli, mutlu, refah içerisinde olduğu yerler olması lazım. İnsanların kentte değil, kırsalda yaşamayı isteyeceği şekilde yeniden yapılandırmayı planlıyoruz. Böyle bir çalışmanın hazırlığını yapıyoruz. Pilot bölgelerde başlayıp sonra yaygınlaştırarak köylerde bir reform yapacağız."

İZMİR'İN ATIK YÖNETİMİNDE ORGANİK FORMÜL

Kemalpaşa'daki sanayi kuruluşlarını karbon ayak izinden yeşil dönüşüme kadar birçok konuda soruları yanıtlayan Başkan Tugay, İzmir'in atık yönetiminde de yeni bir sayfa açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimizin, derneklerimizin görüşünü de alarak karbon ayak izini azaltmak için bir eğitim birimi oluşturalım. Kendimizi gelecekte bu sıkıntıdan kurtarmanın yolunu bulalım. Atık yönetiminde geri dönüşüm konusu çok da parlak bir konu değil. Plastiğin geri dönüşümüyle ilgili ülkemizde ve dünyadaki geri dönüşüm rakamlarına bakmamız gerekiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde çöpler nasıl bertaraf ediliyor ona bakmak lazım. Bazı şeyleri geri dönüştürmeliyiz ama en değerli geri dönüşüm maddesi plastik metal vb. değil, organik atıklar. Her birisi toprağın organik içeriği olduğu için onlar oradan çıktıktan sonra yerine koyan bir sistem olmadığı için toprağı öldürüyoruz ve çölleşiyoruz. Hem de çürürken çok daha fazla gaz salınımı oluyor. Organik atıkları komposta dönüştürmek ve enerji üretmek, geri kalan atıkları yakarak bertaraf etmek ve o yakma işleminden de enerji elde etmek dünyada bulunabilmiş en iyi sistem. Biz bu sistemi çok yakında İzmir için de kullanmaya başlayacağız. Şu anda belirlenmiş yerler var. Bunlarla ilgili onaylar bekleniyor. Yatırımcı firmalarla da görüştük. Tez elden en az iki üç tane böyle tesisi kurulacak ve bunlar da önemli ölçüde atık konusunu halletmiş olacağız."

"SİZDEN OY İSTEMİYORUM, SİZİ DİNLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Konuşmasının son bölümünde planlamanın önemine dikkat çeken Başkan Tugay, "Bu zaman kadar bir şeyler kendi kendine olmuş. Birileri hadi bir yerde sanayi sitesi yapalım diyor ve yapılıyor. 40 sene önce planlanmamış bunlar. Önümüzdeki 20 yılda nerenin sanayi bölgesi olacağı, tarım alanı olacağı belli değil. TOKİ konut yaptı; neye göre yaptı? Neye göre karar vereceğiz rastgele mi tesadüf mü yapacağız? Yeni yerleşim alanları yeni kentler mi yapacağız. Bunların hepsinin planlamayla yapılması gereken şeyler. 50 yıl sonrasını planlamasını yapacağız. Bizim problemimiz bu. Ben bunu değiştireceğimi söyleyerek belediye başkanı oldum. Bu yolu beraber yürümek lazım. Bunun için siyasete girdim. Ben sizden oy, para, istemiyorum. Sadece sizi anlamaya dinlemeye çalışıyorum. Sizi dinledikçe benim de yolum aydınlanıyor" diye konuştu.

BAŞKAN TÜRKMEN'DEN KEMALPAŞA'YA İMAR PLANI ÇAĞRISI

Kemalpaşa'da kurulan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Biz kesinlikle sanayicinin karşısında olan birileri değiliz. Biz bölgemizin kalkınmasından yanayız. Ülkemizi ne kadar kalkındırıyorlarsa, o kadar istihdam sağlıyorlarsa bizim için o kadar değerliler. Bine yakın sanayi kuruşlu var. Lojistik depolamalar buraya yerleşmeye başladılar. Ama plansız olarak tarım arazilerine yerleşmeye başladılar. Bizim buradan Ankara'ya giderken her yer yapılaşmış. Buraya imar planları yapıp düzenli hale getirmemiz lazım. Bizim Kemalpaşamız, Ulucak Höyüğü'ne tarihi sit alanlarına sahip. 8 bin 500 yılık çok eski yerleşim alanıyız. Doğasıyla, tarihiyle, sanayisiyle İzmir'in en değerli yeri. Kemalpaşa'da çok değerli işler yapacağımızı inanıyorum. Plansız yapılan her şeyde görüntü kirliliği, denetimsizlik oluyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak üzerime ne düşüyorsa yetkimizin en üst sınırına kadar üstümüze düşeni yapmaya hazırım" dedi.

IŞIKLI: "HEP VARIZ, DESTEĞE HAZIRIZ"

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı ise "Kemalpaşa, bölgenin aslında fiziki şartları ve lojistik imkanıyla 2000'li yıllarda cazibe merkezi oldu. Kemalpaşa'da çok farklı kültürlerde sanayiciler bulunuyor. KESİAD, KOSBİ'nin kuruluşundan, devlet hastanesinin kurulmasına bölge sanayicilerinin hayatını kolaylaştırmıştır. Biz hep varız desteğe ve birlikte çalışmaya hazırız. KESİAD büyük bir ailedir. Bölge refahının artırılması için en önde koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.