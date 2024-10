İzmir Spor Zirvesi Başladı... Cemil Tugay: İzmir, Bir Spor Kenti Olmayı ve Bol Bol Gururlanmayı Fazlasıyla Hak Ediyor

Yerel

(İZMİR)- İzmir Spor Zirvesi açılış töreninde konuşan İZBB Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'i gerçek bir spor kentine dönüştürmek istiyorsak; sporu görünür kılmak, spor kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak zorundayız. İzmir, bir spor kenti olmayı ve bol bol gururlanmayı fazlasıyla hak ediyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) ile İzmir Ticaret Odası(İZTO) iş birliğiyle düzenlenen "İzmir Spor Zirvesi" başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen zirvenin açılışına İzmir Valisi Süleyman Elban, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra spor dünyasından isimler katıldı.

Zirvenin açışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Uzun yıllar sporla ilgili konuşulduğunda her sözü eline alan 'tesisileşmek lazım, alt yapı yapmak lazım, spor tesisi konusunda sorunlarımız var' diye sporla ilgili 'nasıl geliştiririz, nasıl ilerleyeceğiz, nasıl başarılar elde edeceğiz' diye konuşulduğunda, hep bu gündeme gelir ve ikinci bir konu konuşulmaz. Son yıllarda yapılan büyük altyapı yatırımlarıyla birlikte artık sadece bu konuda Anadolu'muzun büyük olmayan şehirlerinde bile 30-40 bin kişilik stadyum var. Sahaya çıktığında en kırsalımızda bile halı sahaları yaptığımız ve birçok küçük yerleşim yerlerimizde insanların bununla ilgili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla altyapı konusunda bir eksiğimiz kalmadı. Artık bizim altyapıyı tamamladık, altyapıyla birlikte başarı gelecek diye konuştuğumuz ama arzu ettiğimiz başarı henüz daha beklediğimiz düzeye gelmedi. O zaman başka şeyleri de konuşmamız lazım artık. Her şeyden önce sporla ilgili bir spor ahlakının oturması gerekiyor. Aziz Atatürk'ün sadece zeki ve çevik olmasıyla değil aynı zamanda ahlaklı olması vurgusu bu anlamda önemli" dedi.

"Sporda ahlak ve kültürün yanında bilimsel yöntemleri de mutlak suretde kullanmamız gerekmekte"

Vali Elban sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Spor kültürünün hem spor insanları arasında hem de tüm insanlar arasında yerleştirilmesi gerekiyor. ve bugün dünyada ilgiyle takip ediyoruz. Neredeyse bazı sporcular artık insan gözüyle bakamıyoruz. Artık onlar yarı robot durumuna gelmişler. Beslenmesinde kullanılan bilimsel tekniklere, uyku düzeninden yaptıkları antrenmanlara hatta hepimizin bildiği gibi belli başlı basketbol liglerinde aslında fiziki gelişimini tamalamış insanların bile 10-15 santim uzatıldığı 2 metre, 2 metre 10 santim insanların ve rekabetin inanılmaz olduğu liglerdeki kullanılan fiziksel yöntemleri düşündüğümüzde artık sporda ahlak ve kültürün yanında bilimsel yöntemleri de mutlak suretde kullanmamız gerekmekte. Öbür tarafta gerek takım gerekse bireyselde çok güzel başarılar elde ettiğiniz zamanlar oluyor. Ama istikrar konusunda ciddi sıkıntımız var. Altın madalya alıyor Avrupa ya da Dünya Şampiyonası'nda bir sporcumuz ama ikinci yapılan organizasyonda maalesef elemeleri geçemiyoruz. Demek ki sürdürülebilirlik ve istikrar konusu da çok önemli. Dolayısıyla bu spor zirvesinde artık herkesin her şeyi sporla ilgili konuştuğu değil konunun uzmanlarının bilimselliği, sporda ahlakı, sürdürülebilirliği, spor kültürünü ve diğer konuları uzun uzun konuştuğu ve artık bunların günde yapılması gerektiği, nasıl tesis tesis diyerek gündem oldu bu iş bitirildi. Artık bu konunun da gündem yapılarak derinlemesine bunların işlenmesi ve bu konuların artık gündemimizde olması gerekiyor. Bunun için de çok doğru bir şekilde spor kültürünün olduğu, ülkemize çok kıymetli sporcuların kazandırıldığı bir şehirdeyiz. İnşallah bu zirve buna zemin oluşturacaktır diye düşünüyorum."

"İzmir her alanda marka"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ise "İzmir özel bir şehir. Sadece spor alanında değil, her alanda marka bir şehir. Ama İzmir'in özellikle sadece kendisi için değil, Türkiye için önemli bir spor markası olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir'den yetişen gençlerin tabii ki sadece futbolda değil futbolda çok önemli bir marka bununla birlikte atletizimden yüzmeye kadar spor kimliğinin inşasında çok büyük katkıları var. ve tabii ki ülkemizin bu anlamdaki sportif gelişiminde İzmir'in, İzmir'in sporcuları çok önemli etkileri var. İzmir'in spor kulüpleri, İzmir'in yetiştirdiği sporcular, şampiyonlar sadece İzmir'in değil Türk sporumuzun da marka değerini büyüten sporular, büyüten kulüpler. İşte bugün hep birlikte Türkiye'nin spor geleceğine yön verme noktasında İzmir'in spor yarınlarını güçlendirmek için bir araya geldik. ve tabii ki Türkiye'nin kültürünü güçlendirmek, spor kültürünü derin bir şekilde, daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir" dedi.

"İzmir için en önemsediğimiz konulardan biri"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Göreve başladığımızdan bu yana, kentimizdeki eksikleri tamamlamak ve yaralara pansuman yapmak için hızla harekete geçtik. Acil dokunulması gereken kısımlara müdahale ettikten sonra, şimdi nitelikli ve kalıcı çözümleri İzmir'e sunmak için ihtiyaç duyulan planlamaları yapıyoruz. Bu zirve de İzmir için en önemsediğimiz konulardan biri olan spora ilişkin yapılacakların planlanması açısından son derece değerli. Ortak aklı kullanarak tespit edilen sorunları birlikte değerlendirip, planlamayı birlikte yapacağız. Burada yer alan kıymetli spor insanlarımız 'Şunlar yapılırsa uygun olur' diyecek, biz görev telakki edeceğiz ve olanaklarımız çerçevesinde hemen harekete geçeceğiz. Bir süre sonra dönüp bakıldığında, İzmir Spor Zirvesi'nin ne kadar önemli olduğunu, buradan doğan fikirlerin kenti spor anlamında nasıl değiştirdiğini çok daha iyi göreceğiz" dedi.

"Spor haritası' oluşturacağız"

"İzmir'in sporcuları var, organizasyon becerisi yüksek yöneticileri var, tesisleri ve olanakları var. Bu işe omuz vermek isteyen iş insanları var. Kamu kurumlarını paydaş haline getirmeye niyetli devlet insanları var" diyerek sözlerini sürdüren Tugay, şunları kaydetti:

"O zaman geriye, doğru planı ortaya koymak ve kararlılıkla bunu hayata geçirmek kalıyor. Her alanda olduğu gibi sporda da yerel yönetim olarak yarınlara kalıcı işler bırakacak vizyonla hareket etmeyi öncelik olarak belirledik. Bunun için İzmir Spor Zirvesi'ne benzeyen toplantıları sürdüreceğiz. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığımızdaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yapmaya başladılar. Kentin sporuna ilişkin çalıştaylar düzenleyeceğiz ve buralardan çıkacak sonuçlar İzmir'in 'Spor Eylem Planı'nı önümüze koyacak. Çalıştaylar için şimdiden akademisyenlerimizden destek istediğimi ifade ediyorum. Bize omuz vermek isteyen hocalarımız da hazırlıklarını yapmaya başlasınlar. Hangi ilçemizde hangi spor branşlarına yönelik hizmet verebildiğimizi gösteren spor envanterimizi kolay erişilebilir duruma getiriyoruz. Bu envanterden yararlanarak bir 'spor haritası' oluşturacağız. Projelerimizi bu haritanın ışığında daha hızlı hayata geçireceğiz.

"Elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler olarak, kamunun kaynaklarını kamu adına belirli süreliğine kullanmak için görevlendirilen kişiler olduğumuzun bilincinde hareket ediyoruz. Bu sorumlulukla tüm politikalarımızı sosyal adalet kavramı ile temellendirerek oluşturuyoruz. Ekonomik imkansızlıkların bizi sporda geri bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayabilmek için yürütmekte olduğumuz pek çok proje var. Geçtiğimiz hafta tanıtım toplantısını yaptığımız, 30 ilçemizdeki okullarımıza spor malzemesi desteği bunlardan biri. Çok sayıda branşta çocuklarımızın eksik kalmaması için ihtiyaç duyulan malzemeleri temin edip okullarımıza ulaştırıyoruz. Desteği 22 milyon lira düzeyine yükselttik, yüz binlerce çocuğumuza ulaşacağız. Daha fazlasını sağlayabilmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Bildiğiniz üzere Amatör Spor Kulüpleri Haftası'nın içindeyiz. Asla yalnız bırakmadığımız amatör kulüplerimize 6 milyon liraya yakın spor malzemesi isteği, 15 milyon lira nakit destek ile 1 milyon 862 bin lira tutarında su desteği vereceğiz. Bucasporumuzun, Altınordumuzun altyapısından yetişen, Avrupa'da, milli takımlarımızda bizi gururlandıran yeni Salih Uçan'ların, Cengiz Ünder'lerin, Çağlar Söyüncü'lerin yetişmesi için elimizi taşın altına koymayı sürdüreceğiz.

"İzmir'e madalya getiren sporcularımızla Kordon'da kutlama yapmayı hayal ediyoruz"

Çocuklarımızın spor dallarına elverişliliğini bilimsel bir ölçüm yaparak tespit edebilmek için ücretsiz olarak Sportif Yetenek Ölçümü yapıyoruz. müjdesini yeni verdik, artık bu ölçümde bir spor dalına eğilimi yüzde 100 olarak saptanan çocuklarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün spor okuluna ücretsiz kaydedeceğiz. Kentimizin köklü spor kulüpleriyle de iş birliği yaparak benzer bir desteği onların da vermesini istiyoruz. Yakın zamanda buna ilişkin resmi adımları da atacağız. Ücretsiz eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimizin okuldaki başarılarını da artırmak için desteklerimize 'iyi not alma' şartı da ekleyeceğiz. Altınordu kulübümüzün çok beğendiğim felsefesini kapsamını biraz genişleterek biz de benimsiyoruz: İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün, sporcu yetiştirme hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarını ileri götüreceğiz. Çocuklarımızın, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sporu yaşamının bir parçası haline getirmesinin yanı sıra; ülkemize, özellikle milli takımlarımıza lisanslı sporcular kazandırma önceliğine odaklanacağız. Son Olimpiyatlar'da istediğimiz sonuçları alamadık. 2028 ve 2032'de bu manzarayı tersine çevirmeyi, çok daha fazla temsil edilmeyi ve İzmir'e madalya getiren sporcularımızla Kordon'da kutlama yapmayı hayal ediyoruz.

"Sporu görünür kılmak, spor kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak zorundayız"

İzmir'i gerçek bir spor kentine dönüştürmek istiyorsak; sporu görünür kılmak, spor kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak zorundayız. Avrupa Spor Haftası'nda buna dair pek çok şey yaptık. Vapur seferlerimizde egzersiz eğitimleri başlattık. Cumhuriyet Meydanı'nda Çocuk Atletizm Şenliği düzenledik. Buca ve Karşıyaka'daki yeşil alanlarda ücretsiz halk oyunları atölyesi başlattık. Spor ve sağlıklı yaşamın, kentin her yerinde hissedilmesi için gayret gösteriyoruz. Yakında, açık alanlarda spor malzemelerini ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşturduğumuz konteynerler göreceksiniz. Vatandaşlarımız, parklarımızda, sahillerimizde bu noktalardan kimliğiyle gerekli malzemeleri alıp hemen spor alanlarına geçebilecekler. Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizde, yaşlılarımızla yaptığımız egzersizleri daha fazla kişiye ulaştıracağız. Eşrefpaşa Hastanemizdeki Sporcu Sağlığı Birimimizi daha da güçlendireceğiz. Aktif bir Spor İzmir mobil uygulamasına sahibiz. Yapay zekadan daha fazla yararlanarak, bu uygulamayı geliştireceğiz. Her İzmirlinin cep telefonunda bulunan ve sık kullanılanlarında yer alan bir uygulama olmasını sağlayacağız. Sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte Spor İzmir üzerinden yurttaşlarımızı hem spor yapmaya hem dayanışma içinde olmaya çağıracağız. Teknolojiyi sporda kullanmaya değinmişken, İzmirli gençlerimize bir müjde daha vermiş olayım. Yakında e-spor alanında da pek çok hizmetimizi size sunacağız. Yerel bazdaki projelerimizin yanında, İzmir'in sporunu uluslararası düzeyde ilerletmek için de farklı spor dallarında yarışmalar düzenliyoruz. Çok başarılı bir 9 Eylül Uluslararası Yarı Maratonu düzenledik. 2025 yılında, her yıl gerçekleştirdiğimiz Maraton İzmir var, hazırlıkları devam ediyor. Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'na ev sahipliği yaptık. Belediyemizin kulübünün sporcuları şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Down sendromlu sporcularımızın uluslararası başarıları göğsümüzü kabartıyor.

"Hep birlikte ayağa kaldıracak, hep birlikte büyüteceğiz"

Çok büyük potansiyeli olan İzmir, bir spor kenti olmayı ve bol bol gururlanmayı fazlasıyla hak ediyor. Yazın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol milli takımımızı meydanlarda heyecanla izledik. Olimpiyatlarda, kadın voleybolcularımızın ve diğer branşlardaki sporcularımızın müsabakalarını büyük heyecan ve coşkuyla takip ettik. Doğru bir stratejiyle, uluslararası arenada daha fazla sporcuyla yer alıp daha fazla sevinç yaşayacağımıza inanıyorum. Bunu, hep birlikte başaracağız. Tüm spor faaliyetlerinde, sporun dostluk ve kardeşliği beslemesi gerektiğini vurgulamaktan vazgeçmeyeceğiz. Hangi branşta olursa olsun, müsabakalar neticede bir oyundan ibaret ve oyun kurallarının içinde kalmak gerek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, oyunu kurallarına göre oynayacak ve kural dışına çıkmamayı ortak bir kültüre dönüştürmek için mücadele edecek. Dünyada uygulanan ve başarıya ulaşan tüm modellerden faydalanacağız. Farklı ülkelerdeki spor projelerini inceleyerek ülkemize ve kentimize en uygun olanları burada hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ile ortak projeler oluşturarak hibe modeliyle, kurumumuza olan maliyeti azaltıp kentimizin sporuna en üst faydayı getireceğiz. Yineliyorum; tüm paydaşlardan destek bekliyoruz. Bu zirveyi birlikte düzenlediğimiz İzmir Ticaret Odası'nın kıymetli başkanı Sayın Mahmut Özgener başta olmak üzere, iş dünyamızın da gerekli destekleri vereceğinden hiç şüphem yok. Sporumuzu da, ekonomimizi de hep birlikte ayağa kaldıracak, hep birlikte büyüteceğiz.

"İzmir'in sporunu zirveye taşımanın en önemli adımlarından biri olacak"

Aynı şekilde devlet kurumlarımızın değerli yetkililerine de elimizi uzatmaktan, bize uzattıkları eli ivedilikle sıkmaktan geri durmayız. Tesisleşmeyi daha ileri seviyeye taşımak için birlikte hareket etmeye çok ihtiyacımız var. Önce burada birlikte yürüyeceğiz, sonra yetişen sporcularımızın maçlarını meydanlarda izleyip galibiyetlerde birbirimize sarılacağız. Hatta, uluslararası organizasyonları düzenlemeye aday olup, bu hakkı elde edeceğiz ve başarımızı hep birlikte kutlayacağız. Bir tesis kazandırmak, elbette çok maliyetli. Bunu yapabilmek için gerekli şartları oluştururken, mevcut tesislerimizi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi de değerlendirmeliyiz. Örneğin; belediyemizin bazı yoksul mahallelerimizde yer alan tesisleri var. Bu tesislerde uzman spor eğitimcileri de var. Okullara da çok yakın. Ancak, böyle bir uygulama olmadığı için okullarımızın beden eğitimi öğretmenleri, derslerini bu tesislerde yapamıyor. 100 metre ötede harika bir çim saha varken, çocuklarımız betonun üzerinde futbol oynuyorlar. Valiliğimizin, milli eğitim müdürlüğümüzün desteğiyle oluşturacağımız bir protokol, tesislerimizin daha fazla çocuk ve öğretmenimiz tarafından kullanılmasının önünü açabilir. Sporda da, diğer konularda da… 'İzmir'de bu iş şöyle daha iyi yapılabilir' diyen kim varsa dinlemeye, önünü açmaya, ondan görev almaya hazırız. Gelin, bize omuz verin. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese, verecekleri büyük katkılar için şimdiden tüm spor insanlarımıza ve katılımcılarımıza, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. İzmir Spor Zirvesi, İzmir'in sporunu ve sporcularını zirveye taşımanın en önemli adımlarından biri olacak."

"İzmir Spor Zirvesi'nin yıllar ilerledikçe bir vizyon buluşması olmasını sağlamak en büyük amacımız"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise "Güzel İzmirimizde ilkini gerçekleştirmek için bir araya geldiğimiz zirvemiz, yalnızca sporun geleceğini şekillendirmekle kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'nin spor kültürünü konuşmak, tartışmak, geliştirmek ve daha ileriye taşımak için hepimize güç verecek. Ülkemizin spor tarihine baktığımızda hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok başarıya imza attığımızı görüyoruz. Ancak, buluşmamızın temel sebebi sadece geçmiş başarılarımızla yetinmek değil, gelecekte neler başarabileceğimizi planlamak ve sporun toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü daha da derinlemesine keşfetmek olacak. İzmir Spor Zirvesi'nin yıllar ilerledikçe bir vizyon buluşması olmasını sağlamak en büyük amacımız. Genç ve dinamik nüfusumuzun nasıl yönlendirileceği, onların doğru bir şekilde spor sahalarına taşınması konusunda neler yapabileceğimizi hep birlikte ortaya çıkaracağız" dedi.

İzmir Spor Zirvesi'nin açılışında İstiklal Marşı tepkisi

Öte yandan zirvenin açılışında İstiklal Marşı ve saygı duruşu yapılmaması dikkatleri çekerken İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmasının ardından İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın konuşmasını yapmak üzere sahneye geldiği sırada salonda bulunan bir kişi bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine İZBB Başkanı Tugay'ın çağrısıyla İstiklal Marşı okundu.