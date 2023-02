Jeoloji Mühendisi Ahmet Öztürk: "Kuzey Anadolu Fay Hattında 6.5 Üzerinde Deprem Riski Yüzde 95"

TUNAKAN YILDIRIM

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, Kuzey Anadolu fay hattında önümüzdeki 50 yıl içerisinde 6.5 şiddeti üzerinde depremin meydana gelme riskinin yüzde 95'lere dayandığını söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, Çanakkale Saroz Körfezi'nden başlayan, Marmara Denizi içerisinden geçerek, Kocaeli- Sapanca Gölü, Adapazarı, Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas'ın kuzeyi, Erzincan, Bingöl ve Muş üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattında enerjinin biriktiğini ve önümüzdeki 50 yıl içinde 6.5 şiddeti üzerinde deprem meydana geleceğini söyledi.

"BU KADAR YAYGIN BİR DEPREM BU YÜZYILDA YAŞANMAYAN BİR DEPREMDİ"

Jeoloji Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk şunları söyledi:

"Öncelikle tüm ulusumuza başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Çok ciddi bir felaket ve deprem. Mevcut depremin olması ve artçıların sayısının çok olması ikinci bir depremin çok kısa sürede olması buradaki fay ve levha hareketlerinin çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Arap levhasının hareketiyle çok ciddi 400 km'lik bir alanda etki gösteren büyük bir kırılma meydana geldi. Tabi bu kırılma neticesinde özellikle üzerinde fay hattının geçtiği bölge üzerindeki Kahramanmaraş, Pazarcık, İskenderun Körfezi, Hatay bu bölgelerde çok ciddi yıkıma sebep oldu. Bu kadar geniş alanda bu kadar yaygın bir deprem bu yüzyılda yaşanmayan bir depremdi. Allah herkese kolaylık versin. Daha önce oradaki bilim adamlarının, meslektaşların, hocaların çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bunlar zaten aylardır, yıllardır uyarıyorlardı. Böyle bir deprem bekleniyordu ama bu kadar büyüklükte ve bu kadar uzun mesafede bir 400 km'lik bir hattın komple kırılmasını beklemiyorlardı.

"KUZEY ANADOLU FAY HATTININ 6.5 VE ÜZERİNDE DEPREM ÜRETME RİSKİ YÜZDE 95"

Depreme her an hazırlıklı olmamızı ifade ettim. Bu depremlerin belirli periyodları var. Şu anda 1944'ten önce Kuzey Anadolu Fay hattı bölgemizdeki 1668-1600'lü yıllara dayanan yani 300 yıllık bir periyodu var fakat bizim 1944'ten bu zamana kadar 80 yıl geçmiş üzerinden. Deprem istatistik enstitüsünün bizim bölgemizde vermiş olduğu deprem ortalamaları ile ilgili yüksek şiddette deprem olma yüzdeleriyle ilgili bir hesaplama vardır. Biz bunu bütün zemin etüt raporlarımızın içinde de koyarız, bütün toplantılarda da bunu aktarırız. Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas'ın kuzeyi, Erzincan, Bingöl ve Muş'u kapsayan illerde 6 ve 6'nın üstünde deprem üretme ihtimali olarak son 10 yıl içinde yüzde 46,9 oranıyken şu anda 50 yıllık bir zaman diliminde 6.5 ve üzerinde deprem üretme yüzdesi yüzde 95, buna göre hazırlıklarınızı yapın buna göre tedbirli olun anlamında bir uyarı veriyor. Her bölgede bu istatistikler yapılıyor, her bölge kendine yakın olan fayın hareketlerini takip ediyor. Bizi etkileyen aktif fayımızın bekleme süresi yüzde 80'lerle doldurmuş durumda. Biz de her an burada 6 ve 6'nın üzerinde bizi etkileyecek bir deprem beklemekteyiz."