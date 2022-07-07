Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur

07.07.2022 19:48

Konya'da sevgilisini sokak ortasında darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, bugün 2.5 yıllık cezanın ardından tahliye kararı verildi. Haberi televizyondan öğrenen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ise Şeker'in tahliye kararına isyan etti.

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Avukatlar tarafından karara yapılan itiraz sonucu Kadir Şeker'e tahliye kararı verildi. Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner karara tepki gösterdi.

"BU KARARDA ADALET YOK"

Anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek, "Sokak ortasında ben darp edildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar. 2.5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli. Oğlum sabıkalı değil, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hak ettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur" dedi.

"O ZAMAN HERKES KAHRAMAN OLSUN"

Anne Güner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'ın adaleti var. Adalet ararken çocuğumun katilini 2.5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2.5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2.5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar. O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur - Son Dakika
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