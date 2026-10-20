Kadirli'de yaşlılık aylığı 7 bin 200 lira yetmeyince vatandaş çöpten geçim sağlıyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yaşlılık aylığı alan vatandaşlar geçinememekten dert yandı. Bir vatandaş "Kağıt topluyorum, çöplerden muşamba topluyorum, öyle sağlıyorum geçimimi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık aylığı alan bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 7 bin 200 liralık aylığının yetmedğini belirtti.

Vatandaş, "Ev kira, 4 bin lira veriyorum, 3 bin lira para kalıyor bana. Başka bir gelirim de yok. Faturalara veriyorum, 2 bin lira kalıyor. Elime kalan 2 bin lira ile simit ve çay içsem yetişmiyor. Benim durum bu" diye konuştu.

"ÇÖPLERDEN MUŞAMBA TOPLUYORUM"

Bir başka vatandaş da şunları söyledi:

"Maaşım yetmiyor. Belediyeden yardım alıyorum, Kızılay'a müracaat ediyorum onlar da bazen veriyor bazen hiç vermiyor. Geçinemiyorum, kağıt topluyorum, çöplerden muşamba topluyorum, öyle sağlıyorum geçimimi. Elektrik geliyor, ev kirası var, su parası var. Hastayım nefes darlığım var, akciğerimde balgam var, atamıyorum. Doktora gidiyorum hapı, ilacı alamıyorum, ilaçları pahalı. Bir şey yiyemiyorum. Etin kilosu olmuş bin lira, 1500 lira. Sebze almak için gidiyorsun pazara, eskiden bin lira verdiğin zaman bir pazar çantasını doldurup getiriyordun şimdi bin lira ile bir poşetle geliyorsun. Döküntü ürünleri, gücümüzün yettiğini alıyoruz."

"ACIMIZDAN ÖLÜYORUZ"

Bir diğer ilçe sakini de 7 bin 200 liralık aylığın yetmediğini belirterek, "Acımızdan ölüyoruz. Ne pazarı? Markete de gitmiyorum, kasaba da gitmiyorum. Sabah zeytin yiyorum, öğlen çorba içiyorum, 7 bin 200 lira ile alın yiyin bakalım, ne yiyeceksiniz?" dedi.

Diğer bir vatandaş ise, "Maaşım yetmiyor, hayat çok pahalı. Doğru düzgün beslenemiyorum, Allah yardımcımız olsun ama her yokuşun bir inişi olacak Allah izin verirse" ifadelerini kullandı.