Manisa\'da Gaziler Günü Kutlaması

Yerel

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı dolayısıyla, 'Kahramanlarla yürüyoruz' sloganıyla Manisa protokolü ile gazilerin yer aldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen 19 Eylül Gaziler Günü anma programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte gençler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile 'Kahramanlarla Yürüyoruz' pankartıyla yürüdü. Programa Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Gökay Budak, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Cumhuriyet Meydanında tamamlanan yürüyüşün ardından Vali Enver Ünlü, garnizon komutanı, büyükşehir belediye başkanvekili ile şehit yakını ve gazi dernekleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi etkinlikte bir gösteri gerçekleştirdi.

"Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclis, zaferin anısına 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesini tevcih etmiştir. Eşsiz komutan bu ödülü aldıktan sonra yayınladığı bildiride 'Sakarya Muharebesi'nde kazanılan bu başarılı ordumuzun iradesidir. İradesi sayesinde düşman ordusunun iradesinin kırılması suretiyle alındığını belirtmiştik. Bu sebeple bu ödülün gerçek muhatabı yine ordumuzdur' diyerek mareşallik rütbesini ve gazilik unvanını silah arkadaşlarına mal etmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü Muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin ve temel taşlarımız gururla taşıdığınız gazi ünvanı Ata'mızdan bize, gazilerimizi intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi Çanakkale Kurtuluş Savaşı, Kore Kıbrıs Barış Harekatı, Güneydoğu, Irak, 15 Temmuz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Manisa Valisi Enver Ünlü makamında şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcilerini makamında ağırladı. - MANİSA