Kalkınma Yolu Projesi 50 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Kalkınma Yolu Projesi 50 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak

Kalkınma Yolu Projesi 50 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak
29.06.2025 14:18
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Bakan Uraloğlu, Irak'tan Avrupa'ya açılacak projenin 2030'da tamamlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapanışında konuştu. Uraloğlu Irak'tan başlayan ve Türkiye'den Avrupa'ya açılacak Kalkınma Yolu projesine dikkat çekerek, "2030'lara geldiğimizde bu proje de hayata geçmiş olur. Ekonomiye katkısının 50 milyar dolar seviyesinde olacağını düşünüyoruz. 60 binin üzerinde insanın istihdamına imkan sağlayacaktır. Sadece bu demiryolunu bitirdiğimizde, ülkemizdeki 6 milyon insanımıza da demiryoluyla erişim imkanı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Kapanış Oturumu kapsamında açıklamada bulundu. İlk defa küresel anlamda birçok ülkenin katılımıyla düzenlenen forumun çıktıları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "80 ülkeden, 38 Bakan, 17 Bakan Yardımcısı, 30'dan fazla da kuruluş katıldı. 3 gün boyunca 3 bin 500 misafirimiz de katılmış oldu formumuza" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Bizim Bakanlığımız ile diğer bakanlıklar arasında çokça mutabakat zaptı imzalama imkanına sahip olduk. Şöyle bakacak olursak yine Türkiye- Fas, Türkiye- İspanya, Türkiye- Moritanya, Türkiye- Suriye, Türkiye- Kamboçya, Türkiye- Karadağ ve Türkiye- Liberya arasında da birçok anlaşma ve mutabakat zaptını bu süreçte imzaladık. Hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

"Alternatifleri elbette hep beraber ortaya koymamız gerekir"

Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yani Afrika'nın önemli bir bölümü, Avrupa'nın tamamı, Asya'nın ve Uzak Doğu'nun önemli bir bölümüne gidebiliyoruz. 1,5 milyar insan yaşıyor burada. Yaklaşık 51 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yıllık da 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Gerçekten bu anlamda kıymetli. Mevcut koridorları nasıl güçlendiririz? Süveyş Kanalı'nda bir aksaklık olmaması için orada daha neler yapmalıyız? Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskine karşı beraberce nasıl hareket etmeliyiz? Bir taraftan da alternatifleri elbette hep beraber ortaya koymamız gerekir. Yoksa kriz anında biz biçare kalmış olabiliriz. Onun için koridorlar noktasında da birçok projeyi beraberce hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Orta Koridor'da 75 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye'nin Orta Koridor'un önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hazar geçişli bir koridor. Biz üzerimize düşeni gerçekten yapma gayreti içerisindeyiz. Elbette tek başımıza bir şeyler yapmamız kıymetli olmakla beraber asla yeterli değil. Paydaş ülkelerle beraber bu süreci beraber yürütmemiz gerekir. Birçok iş yaptık ve o işi de o işlere de inşallah tekamül ettirmiş olacağız. Türkiye'de Orta Koridor'un yaklaşık 2 bin 150 kilometrelik bir bölümü bulunuyor. Şu anda halihazırda geçişler devam ediyor ancak kapasitemizin mutlaka artırılması gerekir. Yapmamız gereken işleri de bir taraftan yapıyoruz. Mesela İstanbul'daki köprü üzerinden demiryolu geçişiyle ilgili çalışmalarımız sona aşamaya geldi. Burada Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi bankaların desteğiyle 6 milyarın üzerinde bir projenin finansmanını konuşuyoruz" diye konuştu.

Orta Koridor'a toplam 50 milyar dolarlık bir yatırımın yapılmasından bahsettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bunun yine 114 milyarlık bir ekonomiye etkisinin olacağını ve yıllık ortalamada 150 bine yakın insanın istihdamına vesile olacağını öngörüyoruz. Demiryolu ve lojistik üstünlüğü noktasında özellikle karbon ayak izinin takip edilmesi, yeşil enerji dönüşümüyle ilgili demiryollarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, 6,5 milyon tonluk bir yük taşıma şimdilik bunun 20 milyon tonun üzerine çıkmasını öngörüyoruz ve hava ulaşımından sonra en hızlı ulaşım modunun olacağını da hesap ediyoruz. Şimdilik 18 gün ilerleyen zamanda da 15 güne kadar düşecek" açıklamasında bulundu.

"Kalkınma yolu projesinin ekonomimize katkısı 50 milyar dolar"

Irak'ın Faw Limanı'ndan başlayan bin 200 kilometrelik bir ulaşım koridoruyla karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı ve iletişim ağlarıyla Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa'ya açılması projesi olan Kalkınma Yolu üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Burada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak varız ama bu projeye katılmak isteyen gerek komşu ülkelere gerek diğer ülkelere de açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Ülkemizde de bu koridorla ilgili işleri büyük ölçüde tamamladık. Eksik olanları da tamamlayacağız. Irak tarafındaki bin 200 kilometrenin finansman modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu sene bunu nihayete erdirmeyi, önümüzdeki sene de yapımına başlamayı düşünüyoruz. Yani 2030'lara geldiğimizde bu proje de hayata geçmiş olur diye düşünüyoruz."

Kalkınma Yolu'nun ekonomiye katkısının 50 milyar dolar seviyesinde olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yine 60 binin üzerinde insanın istihdamına ülkemiz adına imkan sağlayacaktır diye yine düşünüyoruz. Sadece bu demiryolunu bitirdiğimizde, ülkemizdeki 6 milyon insanımıza da demiryoluyla erişim imkanı sağlayacak bir projeden bahsediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalkınma Yolu Projesi 50 Milyar Dolar Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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