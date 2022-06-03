Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Bölgesel Toplantılar Başladı - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Bölgesel Toplantılar Başladı

03.06.2022 14:34
Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Bölgesel Toplantılar Başladı

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerdeki sorunları, talepleri doğrudan muhtarlardan dinlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantıları başladı. İlk aşamada 15 mahalle muhtarıyla Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Yüz yüze görüş alışverişinde bulunarak, önümüzdeki döneme ilişkin iş programını oluşturuyoruz. Sizlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin mahallelerdeki sorunları, talepleri doğrudan muhtarlardan dinlemek ve bunlara yönelik çözüm üretmek amacıyla düzenlediği bölgesel muhtar toplantıları başladı. İlk aşamada 15 mahalle muhtarıyla Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Yüz yüze görüş alışverişinde bulunarak, önümüzdeki döneme ilişkin iş programını oluşturuyoruz. Sizlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlık kurumunun belirli bir statüye kavuşturulması gerektiğine inandığını belirten Başkan Selvitopu, "Bence yapılacak yasal düzenlemelerle, artık doğrudan yerel yönetimlerle ilişkilendirilmelerinde yarar var" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi'nin bu yaz aylarında özellikle asfaltlamaya ağırlık vereceğini belirten Başkan Selvitopu, "Bu konuda muhtarlarımız görüş, öneri ve düşünceleri bizim önemli. Bütün sokakların hepsini asfaltlama şansımız yok ancak gelecek görüşler doğrultusunda öncelik vereceğimiz yerleri belirleyeceğiz. Bu yaz ve gelecek yıl, asfaltlama ağırlıklı işimiz alacak. Bunun için her türlü hazırlığımızı yaptık. Amacımız Karabağlar'da oturan yurttaşlarımızın yaşamını rahatlatmak" dedi.

Asfaltlamayla birlikte parkların, yolların bakım ve temizliklerine de özel önem vereceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, bunun için geçici işçi alımına gideceklerini söyledi.

DİJİTAL ARŞİV KALİTEYİ ARTIRACAK

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin Dijital Arşiv çalışmalarının hızla sürdüğünü de belirterek, "İmar Müdürlüğü arşivinin dijital ortama aktarılmasında sona gelindi. Sırada Mali Hizmetler Müdürlüğü arşivi var. Ayrıca ISO 9001 toplam kalite yönetim belgesi almak için de çalışıyoruz. Dijital Arşiv'i önümüzdeki yıl uygulamaya almayı planlıyoruz. Bu sayede zaman ve işçilikten tasarruf sağlamış olacağız. Hizmetlerimizin kalitesi daha da yükselecek" diye konuştu.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının yüzde 30 düzeyini geçtiğini, Bahar, Cennetoğlu, General Asım Gündüz ve Çalıkuşu mahallerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapımına başlandığını açıklauan Başkan Selvitopu, pazaryerlerinin kapalı hale getirilmesi çalışmalarının da programa uygun olarak devam ettiğini söyledi.

SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Daha sonra muhtarlar söz alarak, mahallelerindeki sorunları, taleplerini ve görüşlerini anlattılar. Bölgesel toplantıların ilkine, Karabağlar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Baki Durmuş, Can Ersoy, Ahmet Davulcu ve Mümtaz Rodos da katılarak, muhtarların taleplerini not aldılar. Ayrıca başkan yardımcıları ve tüm birim müdürleri toplantıda yer aldı.

Toplantılar gelecek hafta devam edecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi'nin Düzenlediği Bölgesel Toplantılar Başladı - Son Dakika


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