Karabük\'te Orman Yangını: 19 Köy Boşaltıldı

Karabük Valiliği, kentte 5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 köydeki toplam 928 hanenin can güvenliği sebebiyle tahliye edildiği ifade edildi.

Türkiye'nin yüzölçümüne oranla yüzde 72'si ormanlarla kaplı Karabük'te yaşanan orman yangınına ekiplerin hem havada hem karadan müdahaleleri aralıksız sürüyor. Yangın nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 1.839 oldu. Ayrıca yangınla birlikte tahliye edilen köylerdeki 1.717'si büyükbaş, 232'si küçükbaş olmak üzere 1.949 hayvan güvenli bölgede koruma altına alındı.

"YANGINDAN 58 YAPI ETKİLENDİ"

Karabük Valiliği, kentte 23 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"23 Temmuz'da Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla'da başlayan orman yangınlarına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor. 19 köy ve 928 hane can güvenliği sebebiyle tedbiren tahliye edildi. 1839 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Yangından 58 yapı etkilenmiş olup, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir."

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan; Karabük'te havadan ve karadan müdahale edilen yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle küle dönen alanların büyüklüğü görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA, İHA, DHA