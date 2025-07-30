Karatay Termal Tatil Köyü 5 yıldır sağlık turizminde lider

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Termal Tatil Köyü, 5 yıldızlı konforu ve doğal termal sularıyla sağlık turizminde önemli bir durak haline geldi. 2020 yılından bu yana hizmet veren tesis, misafirlerine kaliteli hizmet sunuyor.

Karatay Belediyesi tarafından İsmil Mahallesi'nde inşa edilen Karatay Termal Tatil Köyü, 7 blokta 1+1 ve 2+1 tiplerde olmak üzere toplam 112 daireden oluşuyor. Kahverengi termal suya sahip havuzlarıyla ziyaretçilerine sağlık ve huzur sunan tesis, aile dostu yapısı, kadın-erkek ayrı havuzları, sosyal yaşam alanları, uygun fiyat politikası ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Açıldığı günden bu yana 330 binden fazla kişiyi ağırlayan tesisi, yalnızca Konya'dan değil; Karaman, Ankara, Kayseri, İstanbul, Antalya gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışından da binlerce misafir tercih etti.

Termal suyun gücüyle sağlıklı yaşam

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı analize göre, Karatay Termal'in kahverengi özellikteki termal suyu özellikle romatizmal hastalıklar, iskelet sistemi travmaları, eklem ve kas rahatsızlıkları, ameliyat sonrası ağrılar, bel-boyun ağrıları ve birçok cilt hastalığına iyi geliyor. Ayrıca sağlıklı yaşlanma, stres yönetimi, anti-obezite ve dinçlik kürleri için de etkili sonuçlar veriyor.

44,5 derece sıcaklıktaki termal suyun mineralizasyon değeri 3.100 mg/l seviyesinde olup, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bulunuyor. İçeriğinde kalsiyum, sodyum, bikarbonat, sülfat, klorür, florür ve bromür iyonları bulunan termal su, birçok rahatsızlığa karşı doğal bir destek sağlıyor.

Dr. Uyav: "Şifalı su beden ve ruh sağlığına destek oluyor"

Karatay Termal Tatil Köyü'nde görev yapan Dr. Murat Uyav, tesisin sunduğu sağlık imkanlarını anlattı. Dr. Uyav, termal suyun bilimsel temelli özelliklerine değinerek, "Termalin şifa kaynağı olduğunu sık sık vurguluyoruz. Bu şifanın temelinde termal sularımızın sıcaklığı ve içinde bulunan mineral ve bazı kimyasal bileşenler yer alıyor. Suyumuz 44 dereceye kadar ulaşıyor ve karbonat, sodyum, magnezyum, florür ve bromür gibi sağlık açısından değerli elementleri barındırıyor" dedi.

Romatizmal ve kas hastalıklarında termal suyun etkisine dikkat çeken Dr. Uyav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaplıca suyumuz, iltihaplı, ateşli romatizma türleri hariç olmak üzere, romatizmal hastalıklar, kas ağrıları, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi rahatsızlıklarda destekleyici rol üstleniyor. Ayrıca hareket kısıtlılığı olan eklemler, travma ya da ameliyat sonrası gelişen kas problemlerinde önemli rahatlama sağlıyor."

"Anti stres etkisiyle tamamlayıcı bir tedavi ortamı sunuluyor"

Termal suyun fiziksel etkilerinin yanı sıra Karatay'ın doğal yapısının sağlık turizmi açısından büyük bir avantaj sunduğunu belirten Dr. Uyav, "Tesisimizin bulunduğu bölgedeki bozkıra özgü hava, misafirlerimizin psikolojik anlamda rahatlamasına yardımcı oluyor. Bu durum; stres, yorgunluk, uyku problemleri gibi günlük yaşamı zorlaştıran sorunların çözümüne katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Uyav, kaplıca tatilinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenme sağladığını vurgulayarak, Karatay Termal Tatil Köyü'nün anti-stres etkisiyle tamamlayıcı bir tedavi ortamı sunduğunu da belirtti.

Misafirlerden termale övgü

Karatay Termal Tatil Köyü'nü ziyaret eden misafirler, tesisin sunduğu hizmet ve konfordan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Misafirler, termal suyun sağladığı şifa ve huzurun yanı sıra çocuklara yönelik ayrılmış alanlar ve sosyal imkanlar sayesinde tatillerini keyifli geçirdiklerini belirtti. Birçok ziyaretçi Karatay Termal Tatil Köyü'ne tekrar gelmeyi planladığını söyledi.

Kılca: "Karatay Termal Konya'nın sağlık turizmindeki yüzü"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Termal Tatil Köyü'nün Konya'nın sağlık turizmi alanındaki önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirtti. Tesisin sağladığı konforun yanı sıra şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Kılca, şu ifadeleri kullandı: "Şehrimize 5 yıl önce sağlık turizminde yeni bir cazibe merkezi kazandırdık. Termal suyumuz, içerdiği yüksek mineral oranı ve şifa kaynağı niteliğiyle Türkiye'nin en değerli doğal kaynakları arasında yer alıyor. Karatay Termal Tatil Köyü ile vatandaşlarımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunarken, aynı zamanda Konya'nın turizm potansiyelini de her geçen gün daha da güçlendiriyoruz."

"Tesisimiz bölgemize değer katıyor"

Tesiste sadece konaklama değil, sağlıklı yaşamı destekleyen birçok sosyal ve fiziksel alanın bulunduğunu dile getiren Başkan Kılca, bölgesel erişim kolaylığına da dikkat çekerek; "Tesisimizin İç Anadolu'nun kalbinde yer alıyor olması, Adana, Mersin, Niğde, Aksaray ve Karaman gibi çevre illerden de kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı termal havuzlarımız, spor sahalarımız, çocuk oyun alanlarımız, kafeteryamız, marketimiz ve dinlenme alanlarımızla burayı sadece bir termal tesis değil; adeta bir yaşam merkezi olarak tasarladık" diye konuştu.

Karatay Termal Tatil Köyü'nün her yaştan ziyaretçiye hitap ettiğini ve aileler için de ideal bir ortam sunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımız burada hem bedenlerini hem ruhlarını dinlendiriyor. Sağlık arayanların yanı sıra huzurlu, konforlu ve kaliteli zaman geçirmek isteyen herkesi bu eşsiz tesisten faydalanmaya davet ediyoruz. Tüm Türkiye'yi bu şifalı dokunuşla buluşturmak için Karatay'a bekliyoruz." - KONYA