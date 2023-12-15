Kartal\'da afet planlama çalışmaları ele alındı

Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı "Afet Riski Takip İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü yetkilileri; belediyenin afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği önemli projeleri paylaştı.

Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı "Afet Riski Takip İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıya; İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı'nın yanı sıra; Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Bayram Ali Baştan ile çok sayıda kurum yetkilisi katıldı.

İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, kurum yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi. Özellikle beklenen İstanbul depremine hazırlık çalışmalarına yönelik bugüne kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar sırayla ele alındı.

Kartal Belediyesi adına sunumu ise, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ile Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Baybora gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, sunumda Kartal Belediyesi'nin afet riskine karşı bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Baştan, Kartal'da bugüne kadar gerçekleşen dönüşüm çalışmaları sayesinde, 100 binden fazla Kartallı'nın riskli konut ve iş yerlerinin dönüşümünün gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğündeki Kartal Belediyesi'nin, deprem gerçeğini ciddiye aldığının ve bu sebeple konuya ilişkin çalışmaların her geçen gün artırıldığının altını çizdi.

Toplantıdan sonra heyet, Kartal Belediyesi Afet Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Afet İşleri Müdürlüğü'nün, afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği tüm çalışmalar yetkililere anlatıldı.