 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da afet planlama çalışmaları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da afet planlama çalışmaları ele alındı

Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Kartal Belediyesi'nin afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği projeler paylaşıldı.

Kartal\'da afet planlama çalışmaları ele alındı
15.12.2023 - 12:30,
Abone Ol

Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı "Afet Riski Takip İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü yetkilileri; belediyenin afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği önemli projeleri paylaştı.

Kartal'da, İstanbul depremi ve diğer afet risklerine karşı afet planlama çalışmalarının ele alındığı "Afet Riski Takip İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıya; İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı'nın yanı sıra; Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Bayram Ali Baştan ile çok sayıda kurum yetkilisi katıldı.

İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, kurum yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi. Özellikle beklenen İstanbul depremine hazırlık çalışmalarına yönelik bugüne kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar sırayla ele alındı.

Kartal Belediyesi adına sunumu ise, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ile Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Baybora gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, sunumda Kartal Belediyesi'nin afet riskine karşı bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Baştan, Kartal'da bugüne kadar gerçekleşen dönüşüm çalışmaları sayesinde, 100 binden fazla Kartallı'nın riskli konut ve iş yerlerinin dönüşümünün gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel öncülüğündeki Kartal Belediyesi'nin, deprem gerçeğini ciddiye aldığının ve bu sebeple konuya ilişkin çalışmaların her geçen gün artırıldığının altını çizdi.

Toplantıdan sonra heyet, Kartal Belediyesi Afet Bilinçlendirme Seminer ve Eğitim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Afet İşleri Müdürlüğü'nün, afet öncesi ve sonrasına dair hayata geçirdiği tüm çalışmalar yetkililere anlatıldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Deprem, İstanbul, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da afet planlama çalışmaları ele alındı - Son Dakika


13:32
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu

Son Dakika
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da afet planlama çalışmaları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement