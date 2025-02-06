Kayseri Büyükşehir; asrın felaketinin ikinci yılında büyük mesafe kat etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına girildiği süreçte, Türkiye'deki deprem gerçeğine uygun olarak Kayseri'de gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler ile büyük bir mesafe kat ederek, dikkatleri çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ve gayretleri neticesinde Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına gelindiğinde kentin, dirençli gale getirilmesine yönelik büyük adımlar atarak, önemli bir mesafe kat etmesine imkan tanıdı.

Bu kapsamda Türkiye'nin deprem gerçeği olmasından ve 6 Şubat depremlerinde diğer iller ile birlikte Kayseri'nin büyük ölçüde depremi hissederek panik yaşamasından hareketle faaliyetlere başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başta Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurmak olmak üzere şehri dirençli kent haline çevirecek proje ve uygulamalara imza attı.

Şehrin Röntgeni Çekilerek 1856 Sondaj, 40 Adet Hendek Çalışması ile 35 bin Hektar Alan İncelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kayseri'yi de öncelikli olarak dahil ettiği ülke genelindeki mikro bölgeleme faaliyetleri kapsamında, Kayseri'deki yerleşimin ve çok katlı yapıların yoğun olduğu beş etapta 1. Etap Melikgazi, 2. Etap Kocasinan, 3. Etap Talas, 4. Etap Gesi bölgesi ve 5. Etap Hacılar olmak üzere toplam 35.344,94 hektar alanda çalışma yapıldı. Yaklaşık 36000 hektar alan, 375m*375m karelajlara bölünüp 1856 noktada sondaj çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca yerleşim yerlerinde bulunan fay segmentleri için 40 adet hendek açılarak paleosismoloji çalışmaları yapıldı. Tüm bu çalışmaların saha kısmı tamamlandı ve raporlanma çalışmaları ise devam ediyor.

Türkiye'de İlk, Dünyada ise Sayılı Araştırmalar Arasında Yer Alan Proje

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurum ve kuruluşların iş birliği ile Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı araştırmalar arasında bulunan bir projeye imza atıyor. MTA, AFAD, TÜBİTAK, KIGAM (Güney Kore) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapılacak olan 'Erciyes Stratovolkanı ve Erciyes Çek-Ayır Havzasında ki Aktif Tektonik İlişkisinin Çok Disiplinli Araştırılması' Projesi, Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı araştırmalar niteliğinde yer alıyor. Erciyes volkanı ve Erciyes fayının kapsamlı risk analizinin yapılması, Kayseri'yi doğrudan etkileyebilecek risklerin tespitini bilimsel olarak ortaya koyacak.

Büyükşehir'den Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi

Kayseri'de yapılan tüm sismik ve jeolojik verilerin bir çatı altında toplandığı yazılım olan Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın ortak çalışması olarak hayata geçiyor. Yazılım, yüzde 70 seviyesinde tamamlandı.

Türkiye'de İlk Olacak Engelli Bilgi Sistemi Çok Yakında Hayata Geçecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projesine başlandı. Afet yönetiminde Türkiye'de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi, üniversitelerdeki akademisyenler ve arama kurtarma üzerine çalışan STK'ların gönüllüleri ile projelendirildi.

Öte yandan afetlere dirençli Kayseri kapsamında, tüm belediyelerde çalışma grupları oluşturularak, belediye personeli, her an olabilecek afetlerde doğru etkin müdahale ve sağlıklı iletişim için hazırlanıyor.

Okullarda, Deprem Başta Olmak Üzere Afetler Hakkında Eğitimler Düzenlendi

Gerçekleşen projelerle beraber, Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, okullarda da öğrencilere yönelik 'Afet Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık' başlıklı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yapıldı. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kayseri merkezinde 40 okulda eğitim verildi ve 6905 öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca 3 ilçede 16 okulda eğitim verilerek, 1998 öğrenciye ulaşıldı. Eğitim sürecinde 790 km yol kat edilerek, toplam 9 binden fazla öğrenciye eğitim verildi.

Büyükşehir, Kurum ve Kuruluşlarla Dayanışma İçerisinde Arama Kurtarma Tatbikatları Yaptı

Kayseri'yi depreme ve afetlere daha dirençli hale getirmek ve insanları afet farkındalığı konusunda bilinçlendirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere gerek bünyesindeki gerekse Kayseri'de yer alan ilgili kurum ve kuruluşlarla muhtemel bir afet durumunda en etkin müdahalenin yapılabilmesi için arama kurtarma eğitimleri düzenledi, tatbikatlar gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda AFAD Akrediteli Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri kurulurken, kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde arama kurtarma tatbikatları yapan Büyükşehir, arama kurtarma eğitimleri de düzenledi. Söz konusu eğitimlerde ilk yardım eğitimi, insani yardım eğitimi, itfaiye ile yangın eğitimi ve arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitim sonrasında ilk grup olan ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin sporcu gençlerine yönelik AFAD, İtfaiye, Büyükşehir Afet Ekipleri ile enkazda arama kurtarma tatbikatı da gerçekleştirdi.

Kentsel Dönüşümde 110 Hektar Alanda Kentsel Dönüşüm, 325 Hektar Rezerv Yapı Alanı

Kentte, dirençli kent konusundaki en önemli alanlardan olan 'kentsel dönüşüm'de de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önemli çalışmalara imza attı.

Toplamda 110 hektar ve 7500 bağımsız bölümde yerinde dönüşüm proje alanında çalışmalar yapan Büyükşehir, buna ek olarak, Etkilet, Güneşli, 30 Ağustos, Reşadiye ve Cırgalan Mahallelerinde 325 hektar rezerv yapı alanı da oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir, Ödüllü, En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde ödül aldı. Oruçreis Projesi ile 'en iyi riskli alan ilan eden belediye' ödülüne layık görülen Büyükşehir, öte yandan ise Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yanı sıra Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ne de imza atıyor. - KAYSERİ