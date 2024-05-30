KESK Samsun Şubeler Platformu İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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KESK Samsun Şubeler Platformu İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

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KESK Samsun Şubeler Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. KESK Samsun Dönem Sözcüsü Niyazi Bulut, İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den somut adımlar beklemektedir.

30.05.2024 11:52
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- KESK Samsun Şubeler Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. KESK Samsun Dönem Sözcüsü Niyazi Bulut, "Yeni katliamların yaşanmaması, sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır" dedi.

KESK Samsun Şubeler Platformu'nun iş kolları ile sivil toplum örgütleri, Bulvar AVM girişi önünde bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. 'Filistin'de soykırım var, Siyonist rejime güç veren emperyalist ortaklarıdır' pankartının açıldığı eylemde açıklama yapan KESK Samsun Dönem Sözcüsü Niyazi Bulut, şunları söyledi:

"İnsanlık suçu işlemeye devam ediyorlar"

"Siyonist, ırkçı İsrail Hükümeti uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak İsrail Ordusu'nun 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu onlarca insan yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Katliamı lanetliyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir.

"İnsanlık, bu barbarlığı durdurmak zorundadır"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır. Yapılan saldırılar insani değerlerden yoksunluğu ve bir barbarlığı temsil etmektedir. Açıktır ki, İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin konacağı morgun, yaralıların tedavi göreceği hastanelerin dahi kalmamış olması nasıl bir insanlık trajedisi ile karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla, çatışmalarla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. İnsanlık bu barbarlığı durdurmak sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlenen savaş suçlarına ortak olunacaktır.

"Filistin halkına yönelik abluka kaldırılmalı"

Yeni katliamların yaşanmaması, sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için; Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin'i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail'e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir. KESK olarak; Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, bunun için mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz."

KESK Samsun Şubeler Platformu İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel KESK Samsun Şubeler Platformu İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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