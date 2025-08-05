Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği - Son Dakika
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Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği

05.08.2025 14:52
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 6. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 6. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Hindistan'ın idaresinde yer alan Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 6. yılı dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde düzenlenen "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve çok sayıda davetli katıldı. Dua ve Türkiye-Pakistan milli marşlarının okunmasının ardından etkinlikte açılış konuşmalarına geçildi.

Cammu ve Keşmir meselesinin uluslararası camiada çözülmemiş en eski sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Cüneyd, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının, Keşmir halkının kendi hakkını tanıdığını ancak bu kararlar üzerinden yaklaşık 80 yıllık geçen sürede hala uygulanmadığını söyledi.

Bölgede yakın zamanda Hindistan'ın Pakistan'a karşı gerçekleştirdiği saldırganlığın bir başka örneğine daha tanıklık edildiğini belirten Cüneyd, "Pakistan Başbakanı tarafından şeffaf ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yapılmasına rağmen Hindistan saldırganlık ve çatışma yolunu tercih etti. Biz ise bu şartlarda meşru müdafaa hakkımızı kullanmak zorunda kaldık ve sonuçlar herkesin malumudur. Hindistan'ın bu saldırgan tutumu, Cammu ve Keşmir meselesinin Güney Asya'daki temel çatışma kaynağı olmaya devam ettiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu ihtilafın adil, kalıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için BM himayesinde yeni ve güçlü bir çabaya ihtiyaç vardır. Bölge, dünya nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapmaktadır ve Hindistan'ın sorumsuz tutumunun oluşturacağı sonuçları taşıyabilecek durumda değildir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye, Keşmir davasına ilişkin gösterdiği ilkeli duruş için teşekkür eden Cüneyd, Keşmirliler ve Pakistan halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir meselesini her platformda gündeme getirmesiyle verdiği sürekli destek ve dayanışmayı derinden hissettiğini kaydetti.

Keşmir'i de ısrarla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirten Yanık, "Keşmir meselesi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler nezdinde devam eden ve en uzun süredir çözülemeyen mesele. 1947'den bu yana devam eden bir çatışmadan uyuşmazlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların da Hindistan tarafından uygulanmadığı bir şekilde ihlal edilen bir takım kuralların 2019 değişikliğiyle beraber tümüyle rafa kaldırılmasından Keşmir'deki insanların, Keşmir'de yaşayan halkın haklarının tümüyle yok sayıldığı bir süreci yaşıyoruz. Tıpkı Gazze gibi, tıpkı İsrail'e yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların ihlal edilmesi karşısında yaşanan sessizlik gibi. Her seferinde, her fırsatta vurguladığımız bir husus var. Uluslararası hukuk insanlığın kanla, gözyaşıyla, çatışmayla, savaşla tecrübe ettiği süreçlerin sonunda ortaya çıkan krallar bir türlüdür. Uluslararası hukukun bir bedeli vardır ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda oluşan bu uluslararası hukuku uygulamak, gerektiğinde kullanmak üzere vardırlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Etkinlikler, Pakistan, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği - Son Dakika

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