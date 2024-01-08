 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, Evini Müzeye Çevirdi

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Olca, içinde antika değeri taşıyan eşyalarında bulunduğu yüzlerce ürünü evinde sergiliyor. Biriktirdiği ürünlerle evini adeta müzeye çeviren Olca, 'Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem' dedi.

Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, Evini Müzeye Çevirdi
08.01.2024 - 12:51,
Abone Ol

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Olca, içinde antika değeri taşıyan eşyalarında bulunduğu yüzlerce ürünü evinde sergiliyor. Biriktirdiği ürünlerle evini adeta müzeye çeviren Olca, "Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" dedi.

Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, nostaljiye olan ilgisiyle evini adeta müzeye çevirdi. 30 yıldır geçmiş dönemlerden kalma ürünleri satın alarak biriktiren Olca'nın evinin her köşesi görenleri maziye götürüyor. Mümin Olca'nın evinde tabanca, kılıç, rozet, saat, mutfak eşyası, 1915 Çanakkale Savaşı'ndan kalan gülle parçaları gibi yüzlerce ürün bulunuyor. Olca, evinde sergileyemediği ürünleri ise başka yerde muhafaza ederek sergilemeyi düşünüyor.

"Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için tarihi ürünleri biriktiriyorum"

Tek başına yaşadığını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, "Eşim 3 ay önce vefat etti ve tek başıma yaşıyorum. Tarihi eserlere karşı merakım var. Gençliğimden beri birçok eşya biriktirdim. Rahmetli eşim de severdi. O sevmezse bu kadar biriktiremezdim. 30 yıl, belki de daha fazla süreden beri tarihi ürünleri biriktiriyorum. Genç nesle örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için ürünleri biriktiriyorum. 100'ün üzerinde burada olmayan çok fazla ürün var. Çoğu orijinal ürün ama replika ürünler de var. Orijinal ürünlere ulaşmak çok zor çünkü pahalı" dedi.

"Çanakkale ruhunu hissetmek için herkesin oraya gitmesi lazım"

Türkiye'nin birçok yerini gezdiğini söyleyen Olca, "Kapadokya, Gaziantep, Sivas, Samsun, Ordu, Karadeniz sahilinin hepsini, Batum'a kadar gezdim. Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi yerlere de gittim. Benim en dikkatimi çeken yer Çanakkale olmuştu. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Çanakkale ruhunu hissetmek için herkesin oraya gitmesi lazım. Bu vatanın bize nasıl emanet edildiğini görmek için oraya gitmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bana milyonları verseler ürünlerimi vermem"

Topladığım ürünlerin hepsini sergilemeyi düşündüğünü aktaran Mümin Olca, "Gençlerin, okul çağındaki çocukların tarihi ürünleri görmesini istiyorum. Tarihi ürünler bulunca hala satın almaya özen gösteriyorum. 30 yıldır topladığım eşyalara ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum. Zaten o dönemle bu dönemin fiyatları farlıydı. Eşyalara ne kadar para verdiğim önemli değil. Önemli olan manevi değerleridir. Manevi değerleri benim için daha pahalıdır. O yüzden bana milyonları verseler ürünlerimi vermem" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Kocaeli, Kıbrıs, Kültür, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika


12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:18:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Mümin Olca, Evini Müzeye Çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement