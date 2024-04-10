Kocaeli\'de 38. Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

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Kocaeli'de geleneksel hale gelen 38. Kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaşırken, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ortak tepki gösterildi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ortaklığından düzenlenen 38. Kent Bayramlaşması, yoğun katılıma gerçekleştirildi. İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen program, bando takımının seslendirdiği müzikler eşliğinde başladı. 7'den 70' vatandaşların ilgi gösterdiği programa il protokolü ve kentin önde gelen isimleri katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmalarında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme tepki gösterdi.

"304 milyon milyon mülteci daha iyi yaşam şartları peşinde koştukları için ülkelerini terk ediyor"

Küresel güçlerin İslam coğrafyasında etnik ve mezhepsel çatışmaları tetiklediğini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Dünya üzerinde 84 milyon milyon hiçbir şekilde güvencesi olmayan mülteci halinde getirilmiş vatanlarından, yurtlarından ve evlerinden zorla çıkartılmış insan topluluğu var. Büyük bir acı ve dram yaşanıyor. 304 milyon mülteci daha iyi yaşam şartları peşinde koştukları için ülkelerini terk ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bugüne kadar hür ve özgür yaşadığımız bu vatanı korumaya bir kez daha ant içiyoruz. Bu vatanda müşteriler bir daha emellerini gerçekleştiremeyecek. Bu sebeple dini ve milli bayramları ruhuna uygun kutlamak elzemdir. Kültür kuşaklar arasında aktarılınca anlamlı ve değerlidir. Medeniyet değerleriyle bezenmemiş, medeniyet değerlerinden uzaklaşmış nesillere 2 bin 200 yıllık devlet geleneğini sürdürebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Bizzat ziyaret ettiği aile sayısı 2024 yılında 2 bini geçti"

Dünyada 900 milyon insan geceleri yatağa aç girdiğini bu düzene karşı geldiklerini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ben ve eşimin bizzat ziyaret ettiği aile sayısı 2024 yılında 2 bini geçti. Sadece benim ve eşimin ziyaret ettiği aile sayısı 330 oldu. Görev yaptığım süreç içerisinde kapsını çaldığım aile sayısı 19 bin oldu. Bu sayı benim eşimin, vali yardımcılarımız kapısını çaldığımız insan sayısıdır. Mazlumları, çaresizleri devlet olarak yalnız bırakmayız" diye konuştu.

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen ve programda hazır bulunan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları tebrik etti.

"Yüreğimiz orada, maalesef sevinemiyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bu bayram başta Gazze ve Filistin'de olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarında kan ve gözyaşıyla kadınların çocukların masum insanların gözyaşlarıyla buruk bir sevinç içinde kutlanılıyor. Yüreğimiz orada, maalesef sevinemiyoruz. Rabbim bu millete ve aziz evlatlarına dünyanın mazlum coğrafyalarındaki zulmü sadece mikrofonlardan değil, eliyle gerektiğinde göndereceği bir notayla durdurma imkanını etsin. Oradaki zalimleri, soy kırıma dönen adeta bir devlet eliyle devam eden olayların bir an önce son bulması için dünyanın tüm yetkili kurum ve devletlerinin akıllarını başlarına alması için tüm yüreğimizle Allaha yalvarıyoruz. Milletçe elimizden geleni yapmak için ant içiyoruz" dedi.

"Gazze ile kardeş şehir olmak için bir teklifi büyükşehir belediye meclisimize getireceğiz"

Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte Gazze ile kardeş şehir olmak için bir teklifi büyükşehir belediye meclisimize getireceğiz. Oradaki zulüm son bulur bulmaz, yapacağımız ilk işlerden biri elimizin değeceği ne varsa Kocaeli olarak gideceğiz. Depremde bu millet nasıl bir araya geldiyse, Gazze'ye de gitmek boynumuzun borcu olsun" şeklinde konuştu.

Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu söyleyen Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, barış ve huzur dileklerini iletti.

Geniş katılım

Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kucaklaşan ve bayramlaşan vatandaşlara program sonunda kentin sembollerinden biri olan mancarlı pide ikram edildi. - KOCAELİ