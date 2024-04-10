Kocaeli\'de 38. Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli'de geleneksel hale gelen 38. Kent bayramlaşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaşırken, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ortak tepki gösterildi.
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ortaklığından düzenlenen 38. Kent Bayramlaşması, yoğun katılıma gerçekleştirildi. İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen program, bando takımının seslendirdiği müzikler eşliğinde başladı. 7'den 70' vatandaşların ilgi gösterdiği programa il protokolü ve kentin önde gelen isimleri katıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmalarında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulme tepki gösterdi.
"304 milyon milyon mülteci daha iyi yaşam şartları peşinde koştukları için ülkelerini terk ediyor"
Küresel güçlerin İslam coğrafyasında etnik ve mezhepsel çatışmaları tetiklediğini söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Dünya üzerinde 84 milyon milyon hiçbir şekilde güvencesi olmayan mülteci halinde getirilmiş vatanlarından, yurtlarından ve evlerinden zorla çıkartılmış insan topluluğu var. Büyük bir acı ve dram yaşanıyor. 304 milyon mülteci daha iyi yaşam şartları peşinde koştukları için ülkelerini terk ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bugüne kadar hür ve özgür yaşadığımız bu vatanı korumaya bir kez daha ant içiyoruz. Bu vatanda müşteriler bir daha emellerini gerçekleştiremeyecek. Bu sebeple dini ve milli bayramları ruhuna uygun kutlamak elzemdir. Kültür kuşaklar arasında aktarılınca anlamlı ve değerlidir. Medeniyet değerleriyle bezenmemiş, medeniyet değerlerinden uzaklaşmış nesillere 2 bin 200 yıllık devlet geleneğini sürdürebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"Bizzat ziyaret ettiği aile sayısı 2024 yılında 2 bini geçti"
Dünyada 900 milyon insan geceleri yatağa aç girdiğini bu düzene karşı geldiklerini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ben ve eşimin bizzat ziyaret ettiği aile sayısı 2024 yılında 2 bini geçti. Sadece benim ve eşimin ziyaret ettiği aile sayısı 330 oldu. Görev yaptığım süreç içerisinde kapsını çaldığım aile sayısı 19 bin oldu. Bu sayı benim eşimin, vali yardımcılarımız kapısını çaldığımız insan sayısıdır. Mazlumları, çaresizleri devlet olarak yalnız bırakmayız" diye konuştu.
Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen ve programda hazır bulunan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları tebrik etti.
"Yüreğimiz orada, maalesef sevinemiyoruz"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bu bayram başta Gazze ve Filistin'de olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarında kan ve gözyaşıyla kadınların çocukların masum insanların gözyaşlarıyla buruk bir sevinç içinde kutlanılıyor. Yüreğimiz orada, maalesef sevinemiyoruz. Rabbim bu millete ve aziz evlatlarına dünyanın mazlum coğrafyalarındaki zulmü sadece mikrofonlardan değil, eliyle gerektiğinde göndereceği bir notayla durdurma imkanını etsin. Oradaki zalimleri, soy kırıma dönen adeta bir devlet eliyle devam eden olayların bir an önce son bulması için dünyanın tüm yetkili kurum ve devletlerinin akıllarını başlarına alması için tüm yüreğimizle Allaha yalvarıyoruz. Milletçe elimizden geleni yapmak için ant içiyoruz" dedi.
"Gazze ile kardeş şehir olmak için bir teklifi büyükşehir belediye meclisimize getireceğiz"
Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte Gazze ile kardeş şehir olmak için bir teklifi büyükşehir belediye meclisimize getireceğiz. Oradaki zulüm son bulur bulmaz, yapacağımız ilk işlerden biri elimizin değeceği ne varsa Kocaeli olarak gideceğiz. Depremde bu millet nasıl bir araya geldiyse, Gazze'ye de gitmek boynumuzun borcu olsun" şeklinde konuştu.
Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran birlik ve dirliği sağlayan özel günler olduğunu söyleyen Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, barış ve huzur dileklerini iletti.
Geniş katılım
Programa; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, CHP Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kucaklaşan ve bayramlaşan vatandaşlara program sonunda kentin sembollerinden biri olan mancarlı pide ikram edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Kocaeli'de 38. Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
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Muş'un Malazgirt ilçesinde yerel seçimler için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmenler, kurulan sandıklara büyük ilgi gösterdi ve oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluştu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve saat 16.00'da sona erecek.
2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
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Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
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