Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı - Son Dakika
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Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı

31.08.2022 23:02

Kocaeli'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları ve havai fişekler eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" sözleriyle av sezonunu açtı. Gemisiyle yola çıkan ve sezonu açan balıkçı Emin Eski, "Bu sene Karadeniz'de palamut Marmara'da hamsi bol görünüyor" ifadelerini kullandı.

Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan tekneler, bu gece dolan av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00'da sona eren av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

BÜYÜKAKIN DA ANONSLA ŞANS DİLEDİ

Limana toplanan yüzlerce vatandaş, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla yolcu etti. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı. Ereğli'ye balıkçıları uğurlamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da anonsla tüm balıkçılara şans diledi.

Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı

"KAZANÇLARI BOL OLSUN"

Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Başkan Büyükakın, "Her sene Ağustos bitip Eylül başladığında balıkçılar arasındaki en büyük heyecan bu oluyor. Av yasağı boyunca büyük hazırlıklarla denize hazırlanıyorlar ve bugünü iple çekiyorlar. Bugün de bereket dualarıyla uğurlanıyorlar. Az önce de dualarını edip bereketli bir sezon diledik. Allah bol bereketli bir sezon nasip etsin. Kazançlar bol, bahtları açık olsun" dedi.

Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı

"KÖRFEZ'DE DİP TEMİZLİĞİ YAPACAĞIZ"

Balıklandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yakında da Körfez'de dip temizliğine başlayacaklarını belirten Büyükakın, "Bir yandan balıklandırmaya bir yandan denizi temizlemeye devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük projesi olan Körfez'in dibinde biriken çamuru temizleme konusunda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde projeyi başlatacağız. Önümüzdeki günlerde bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından faaliyete başlayacağız. Çok değerli bir proje. Özellikle azot ve fosforun deniz ortamından uzaklaştırılması müsilajla mücadele açısından da çok kıymetli. Denizin oksijen seviyesinin yükselmesi açısından çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı

"KARADENİZ'DE PALAMUTTAN UMUTLUYUZ"

Gemisiyle yola çıkan ve sezonu açan balıkçı Emin Eski ise, "Rızık Allah'tan. Allah ne verirse onu tutmaya çalışacağız. Yaşayıp göreceğiz. Bu sene Karadeniz'de palamut bol gözüküyor. Marmara'da ise hamsi gözüküyor ama henüz büyümedi. İlerleyen zamanda büyürse ondan bir ümidimiz var. Buradan Tuzla ve Çınarcık'a doğru gideceğiz sonra balığın durumuna göre hareket edeceğiz. Kendimiz de bilemiyoruz net rotamızı. Duruma göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı
Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı
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Kaynak: İHA

Karamürsel, Marmara, Kocaeli, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' sözleriyle ilk ağları atmaya başladı - Son Dakika

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