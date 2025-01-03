Kocasinan'da Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Kocasinan\'da Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde yeni bir Aile Sağlık Merkezi inşa ediyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sağlık alanındaki yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

03.01.2025 12:38  Güncelleme: 12:40
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Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini söyledi. Kayseri'de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarına değinerek, "Aile Sağlık Merkezi'nin Kocasinan'ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan'ımız ve Kayseri'miz büyüyor. Her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor. Uğurevler Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde çehresi değişiyor. İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte yeni bir aile sağlık merkezinin inşaatı tamamlandı. İç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize kazandırdığımız bu sağlık merkeziyle, hemşehrilerimizin ayağına sağlık hizmetini getirmiş olacağız. Kamunun bütün kurumlarının bir arada vatandaşımıza hizmet etmek ve onun hayatını kolaylaştırmak için el birliğiyle bu çalışmaları koordine etmenin gayreti içerisindeyiz. Önceliğimiz bölgemizde yaşayan insanların huzurlu bir şekilde yaşaması ve daha mutlu bir yaşama imkanı sunabilmek içindir. Bunun için bütün belediye birimlerimiz olarak Kocasinan'ın her bir bölgesinde her alanda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sağlığına katkı sağlayan modern sağlık merkezlerle de vatandaşlara konforlu ortamlar sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Yeni Aile Sağlık Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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