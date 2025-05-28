Küresel Isınma Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Yerel

Küresel Isınma Kanser Riskini Artırıyor

28.05.2025 12:42
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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki sıcaklık artışı, kadınlarda kanser vakalarını ve ölümlerini artırıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 17 ülkeyi kapsayan bir araştırma, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıkların meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerini daha yaygın ve daha ölümcül hale getirdiğini ortaya koydu.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik tartışmalar sürerken, bilim insanları artan sıcaklıkların meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerinin görülme sıklığını artırabileceğini ortaya koydu. Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan makaleye göre 2050 yılına kadar sıcaklıkların 4 santigrat derece artması beklenen Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin'deki kanser ve kanser kaynaklı ölüm oranlarını mercek altına alan uzmanlar, verileri 1998-2019 yılları arasında artan sıcaklık değerleriyle karşılaştırdı. Yapılan çalışmada, sıcaklıklardaki her 1 santigrat derecelik artışın farklı kanser türlerinin 100 bin kişideki görülme sıklığını 173 artırarak 280 vakaya yükselttiği belirlendi. En büyük artış yumurtalık kanseri vakalarında, en küçük artış ise meme kanseri vakalarında görüldü. 100 bin kişide görülen ölüm oranları ise her 1 santigrat derecelik sıcaklık artışında 171 artarak 332'ye yükseldi. Ölüm ormanlarında en fazla artış yumurtalık kanserinde, en az artış ise rahim ağzı kanserinde görüldü.

En fazla artış 6 ülkede görüldü

Ülkelere göre yapılan incelemede ise artan sıcaklık değerleri ile doğru orantılı kanser vakaları ve kanser kaynaklı ölümler en fazla Katar, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'de görüldü. Artış oranlarının ülkeye ve kanser tipine göre farklılık gösterdiğine dikkat çekildi. Meme kanseri görülme sıklığının Katar'da her bir santigrat derecelik sıcaklık artışı için 100 bin kişide 560 vaka, Bahreyn'de yalnızca 330 vaka artması buna örnek gösterildi.

"Sıcaklıklar arttıkça, kadınlarda kanser ölümleri de artıyor"

Makalenin başyazarı olan Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Dr. Wafa Abuelkheir Mataria, artan sıcaklıkların kanser ve kanser kaynaklı ölüm riskini artırdığına dikkat çekerek, "Sıcaklıklar arttıkça, kadınlarda kanser ölümleri de artıyor. 1 santigrat derecelik sıcaklık artışı başına düşen kanser vaka artışı sayısı mütevazı olsa da, bunların kümülatif halk sağlığına etkisi önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar daha savunmasız"

Makalenin ortak yazarı olan Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Dr. Sungsoo Chun da, kadınların sıcaklık değerleri ile doğru orantılı olarak artan kanser vakalarına karşı daha savunmasız olduğunu belirterek, "Kadınlar, özellikle hamilelik sırasında iklimle ilgili sağlık risklerine karşı fizyolojik olarak daha savunmasızdır. Bu, sağlık hizmetlerine erişimi sınırlayan eşitsizliklerle daha da karmaşıklaşıyor. Kadınlar, çevresel tehlikelere daha fazla maruz kaldıkları ve erken tarama ve tedavi hizmetlerine daha az erişebildikleri için katlanmış bir riskle karşı karşıya kalıyor" dedi. - LOZAN

Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Sağlık, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küresel Isınma Kanser Riskini Artırıyor - Son Dakika

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