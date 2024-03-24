Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi\'nde ikinci mitingini gerçekleştirdi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında ikinci mitingini Davutlar Mahallesi'nde yaptı. Başkan Günel, göreve geldikleri günden bu yana sadece kendileri ile yarış içerisinde olduklarını belirterek, "Hizmet rekoru kırdık. Kuşadası Belediyesi olarak geçmiş üç dönemin toplamından üç buçuk kat fazla hizmet ürettik" dedi.

Başkan Günel'in Davutlar Mahallesi'ndeki mitingine Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, sayılı günler kalan 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Kuşadası için taşıdığı öneme dikkati çekerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Başkan Günel için destek istedi. Mehmet Gürbilek, "31 Mart akşamı, hep beraber alacağımız güçlü sonuçla, sizlerin desteğiyle bayram yapacağız" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Günel ise şunları kaydetti:

"DAVUTLAR İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK, ÇALIŞACAĞIZ"

"Davutlar'da çok çalıştık, çok hizmet ettik. Ben bugün Davutlar'a gururla geldim. Çünkü 2019'da burada miting yaptığımızda Davutlar yaralıydı. Hizmet ihtiyacı çok fazlaydı ve beklenti büyüktü. Buradan bir takım sözler vermiştim. Demiştim ki Büyükşehir Belediye'miz altyapıyı bitirecek. Kanalizasyon sorunu yaşamayacaksınız. Yolları yapacağız, kaldırımları yapacağız, parkları yapacağız. Bizi seçin, bize görev verin. Davutlar bizim ayrıcalıklı mahallemiz olacak dedim. Bugün Davutlar'a girişte pırıl pırıl asfaltın üzerinden geldim. Pırıl pırıl kaldırımları izledim. Davutlar için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz."

DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Davutlar'a en kısa sürede taziye evi ve sosyal etkinlik merkezi de kazandıracağını belirten Günel, şöyle konuştu:

"Ne söz verdiysek adım adım yapıyoruz. Şimdi doğal gaz beklediğinizi biliyorum. Bu kadar hizmeti yapan, Davutlar'da ve Kuşadası'nda sözlerinin fazlasını yerine getiren bir adam sizce doğal gazı da Davutlar'a getirir mi? Evet. Size önümüzdeki bir buçuk sene içinde doğalgaz yatırımının Davutlar'da başlayacağının müjdesini vermeye geldim. Çok yakın zamanda size tam yatırım tarihini vereceğim. Kapalı pazar yerindeki sıkıntıyı biliyorum. Tamirat yaptık ama dikiş tutmuyor, eskimiş. Tamamıyla yeniden yapacağım. Hemen nisan başında ihalesini gerçekleştireceğim. Hem balık pazarının olduğu alandaki kokuyu gidereceğim, hem de çatı sorununu çözeceğim. Bunun da sözünü veriyorum. Sezon başlamadan bitecek."

AKP'nin adayına da seslenen Günel, Kuşadası'nın en büyük yol sorununun Karayolları'nın yetki alanında bulunan bölgelerde yaşandığını vurgulayarak, "Yağmur yağdığında çevre yolunda adım atılamıyor. Araçlar suya batıyor. AK Parti'nin adayına sesleniyorum! Buradan bol bol üfüreceğine onları yaptır. 15 yıldır orası öyle" dedi.

Günel, Güzelçamlı, Davutlar, Camikebir, Türkmen ve Soğucak'ta iki milyon metrekare hazine arazisinin satıldığına dikkati çekerek sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kanun diyor ki belediye sınırları içinde gayrimenkul sattığında o belediyeye gecekondu payıyla beraber toplam yüzde kırkını vermek zorundasın diyor. Yani bu satışlardan elde edilen gelirin yüzde kırkını hizmet üretmesi amacıyla belediyeye vermek zorundalar. Vermemek için ne yaptılar biliyor musunuz? Taşınmazların tamamını Özelleştirme İdaresi'ne devredip öyle sattılar ki buraya bir kuruş vermesinler. Bize kaç para geldi? Sıfır. Ey AK Parti adayı ben sana buradan sesleniyorum. Bana Kuşadası'na harcanan paranın hesabını soracağına sen önce bunların hesabını ver bunların hesabını ver."

31 Mart seçimlerinin Türkiye açısından sıradan bir seçim olmadığının altını çizen Günel sözlerini, şöyle tamamladı:

"BU SEÇİM SADECE BİR YEREL SEÇİM DEĞİL"

"Seçeceğiniz şey A partisi, B partisi ya da A adayı, B adayı değil. Bu seçim başka bir seçim sevgili dostlarım. Bu seçimde tüm Türkiye'de Cumhuriyete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kaybettirmeye çalışılan bir tezgah var. Gizli bir oyun var. İstanbul'da da var. Ankara'da da var. İzmir'de de var. Aydın'da da var. Oyunuzu kullanmak için sandığa gittiğinizde ne tercih edeceğinize siz karar vereceksiniz? Neyi tercih edeceksiniz? Kumpas siyasetini mi, gizli ittifakları mı, yoksa bu ülkenin devamlılığını, Cumhuriyetimizin teminatını, çocuklarımızın daha iyi beslenmesini, kadınlarımızın özgürlüğünü mü tercih edeceksiniz? Buna siz karar vereceksiniz. Bu seçim sadece bir yerel seçim değil. Bu seçim, geçen sene genel seçimde altılı ittifak masasından kalkanların o gün kurmuş olduğu tezgahın devamı. O masadan kalktılar Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimini kaybettirdiler. Bugün İYİ Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı dün demiş ki '1 Nisan bizim kurtuluş günümüz. İkinci kurtuluş günümüz. Birinci kurtuluş günümüz 7 Eylül, ikinci kurtuluş günümüz 1 Nisan.' Ben şimdi o beyefendiye buradan sormak istiyorum. Ülkenin kurtuluş günü olan 14 Mayıs'ta, ülkenin kurtuluş günü olan 28 Mayıs'ta neredeydin be kardeşim sen? Neredeydin o seçimde sen?"

Günel, konuşmasının ardından CHP Kuşadası belediye meclis üyelerini kürsüye davet ederek, gelecek 5 yılda hep birlikte Kuşadası için çalışıp hizmet üretmeye devam edeceklerinin sözünü verdi.