Kütahya Belediye Başkanı İsraf Kültürüne Son Verecek

(KÜTAHYA) Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilk icraatlarının israf kültürünü ortadan kaldırmak olacağını söyledi. Makam araçlarının tamamını havuza aldıklarını ifade eden Kahveci, "Yapılacak bütün ihaleleri durdurduk, yapılmakta olanları inceliyoruz. Yanlışa bulaşmış arkadaşım varsa gelsin açık açık söylesin. Biz zaten o yanlışları bulacağız. İşini düzgün yapan bütün arkadaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Kim işini düzgün yapmıyorsa, usulsüzlüklere, varsa yolsuzluklara bulaştıysa hesabını verir" dedi.
Kütahya Belediye Başkanı CHP'li Eyüp Kahveci, belediye hizmet binasında personel ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları dahil olmak üzere, daire müdürleri ve memurların hoşgörülü bir hizmet anlayışını benimsemesi konusunda uyarılarda bulunan Kahveci, başkanlık sürecinde uygulanacak tasarruf tedbirlerine değindi.
PERSONEL SORUŞTURMADAN GEÇECEK
Personele seslenen Eyüp Kahveci, 31 Mart gecesi itibarıyla siyaseti geride bıraktıklarını vurguladı. Seçim gecesinde daire müdürlerinin sabaha kadar belediyede olduğuna dikkat çeken Kahveci, kendilerinin seçim döneminde hiçbir müdürün, memurun siyasete bulaştırılmayacağının altınız çizdi. Kahveci şunları söyledi:
"Belediyede liste yapıp da kendilerine kahve verip de mesai saatleri içerisinde belediye araçlarıyla dağıtımını yaptırmayacağız. İnsan Kaynakları Müdürümüzle de görüşeceğiz, görevlendirenler, göreve gidenler tek tek soruşturma geçirecek. Tabii ki çalışan arkadaşlarımıza bir şey diyemiyoruz çünkü onlar emir aldılar. Emirin gereğini yerine getirecekler ama o emiri veren müdürümle de görüşeceğim. Hangi koşulda o müdür arkadaşımız görevi yerine getirdi? Getirmeyebilirdi de. Bunları da soruşturacağız, inceleyeceğiz."
Kahveci, bir önceki Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık'a da çağrıda bulundu. Seçim sürecinde yapılan bütün işlemlerin faturasını kendi adına kestirip belediyeye göndermesi gerektiğini aktaran Başkan Kahveci, "İşlemlerin faturası bize gelirse acilen yargı yoluna başvurulacak. Hiçbir seçim finansmanı belediyeye yansıtılamaz" uyarısında bulundu.
"BAŞKAN YARDIMCILARINA TEK BİR ARAÇ VERİLECEK"
Mazbatasını aldığında ilk icraatlarının belediyeyi denetlemek olacağını söylediğini belirten Başkan Kahveci, talimatın verildiğini ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir müfettiş isteyeceklerini dile getirdi. Denetlemenin ardından bulgulara göre gerekli görülürse savcılığa başvuracaklarını kaydeden Kahveci, ilk genelgelerinin de israf kültürünü ortadan kaldıracak tasarruf genelgesi olduğunu belirtti. Kahveci, "Belediye Başkan Yardımcıları, belediye müdürlerimiz dahil olmak üzere altlarındaki bütün arabalar alınıyor. Belediye başkan yardımcılarımıza tek bir araba verilecek, tek bir araba onları toplayıp buraya getirecek. Müdürlerimiz de buraya kendi imkanlarıyla gelecekler; kendi imkanlarıyla burada oturacaklar, çalışacaklar. Bütün araçlar havuza alındı. Müdür arkadaşlarımız bir yere gideceklerse havuzdan araba alacaklar, işlerini görüp gelecekler. Hele şahsi işler için hiçbir şekilde belediye aracıyla şehir dışına gidilemeyecek" ifadelerini kullandı.
"YAPILACAK BÜTÜN İHALELER DURDURULDU"
Kahveci, yapılacak bütün ihaleleri durdurduklarını da vurgulayarak şöyle konuştu:
"Hak edişleriyle, değer artışlarıyla birlikte her türlü inceleme olacak. Yanlışa bulaşmış arkadaşım varsa gelsin açık açık söylesin. Biz zaten o yanlışları bulacağız. İşini düzgün yapan bütün arkadaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Kim işini düzgün yapmıyorsa, usulsüzlüklere, varsa yolsuzluklara bulaştıysa hesabını verir. Son aylarda siyasi amaçlı çok ciddi alımlar olmuş. Bakılacak, incelenecek. Gerekli görüldüğü takdirde çalıştırılır, gerekli görülmezse çalıştırılmaz. İşini düzgün yapanlarla devam edeceğiz, yanlış yapanlarla yollarımızı ayıracağız."
Son Dakika › Yerel › Kütahya Belediye Başkanı İsraf Kültürüne Son Verecek - Son Dakika
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