Kütahya'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

Kütahya\'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

Kütahya Valiliği tarafından 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla anma programı ve afet koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Musa Işın, depremin etkileri ve alınan önlemler hakkında bilgi vererek, toplumun sürekli tetikte olması gerektiğini vurguladı.

06.02.2025 16:51  Güncelleme: 16:57
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Kütahya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı ve 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin 2. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Valiliği AFAD Müdürlüğü tarafından Anma Programı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Musa Işın'ın başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ve il müdürleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra AFAD Başkanlığınca hazırlanan 6 Şubat kısa film gösterimi izlendi. AFAD Müdürü İsmail Özkan, 6 Şubat depremlerinde Türkiye genelinde ve Kütahya özelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Sürekli afetlerin olduğu bir coğrafyada yaşamaktayız"

Programda yaptığı konuşmada, Türkiye İki yıl önce büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Vali Musa Işın," 13,5 milyon insanı etkileyen, 18 ilimizi kapsayan ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan dev bir deprem meydana geldi. Bu depremde, 53 bin civarında vatandaşımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. 100 binin üzerinde yaralımız oldu, onlara acil şifalar diliyoruz ve kederli ailelerine sabır diliyoruz. Türkiye, bir deprem bölgesidir ve sürekli afetlerin olduğu bir coğrafyada yaşamaktayız. Daha önce İzmir, Van, Elazığ, Bingöl, Erzurum gibi illerimizde büyük depremler yaşandı. Sürekli teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Bu deprem felaketinde Kütahya, üzerine düşeni yapmış ve insanlık görevini yerine getirmiştir. Kütahya halkını tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"6 Şubat Depreminde Emlak Konut ve TOKİ'nin yaptığı 300 binin üzerindeki konutlar hasar görmedi"

Binaların, 1999 Marmara depreminden sonra deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını kabul ettiklerini belirten Vali Musa Işın" Ancak, 6 Şubat depreminde 2000 yılı sonrası yapılan bazı binalar da zarar gördü. Fakat şunu da hep birlikte takdir ettik, Emlak Konut ve TOKİ'nin yaptığı 300 binin üzerindeki konutlar hasar görmedi. Bu, doğru tedbirler alındığında binaların daha sağlam olabileceğini gösteriyor. Şili örneği gibi, büyük depremlerde bile insan kaybı çok az olabiliyor. Türkiye, AFAD'ın yapılanmasıyla önemli mesafeler kat etti. Ancak, deprem gibi felaketlerde zararları en aza indirmek için önleyici tedbirler almak gerekir. Türkiye'de şu an tüm illerde tedbirler alınmaktadır. Japonya'daki gibi büyük depremler olsa da, insan kaybı ve maddi kayıplar minimuma indirilebilir" dedi.

"Kütahya'da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz"

Kütahya'da üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Işın, "Ayrıca, STK'lar ve gönüllüler de bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Devletle milletin birlikte hareket etmesi, kayıpları önlemede önemli bir faktördür. Bu konuda gönüllü kuruluşlarımıza ve gönüllü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Ailelerine sabır, metanet ve dayanma gücü dilerim. Devletimiz, her zaman onların yanındadır. Bu felakette kayıplar maddi olarak telafi edilebilir, ancak manevi boyutu daha zordur. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Programda AFAD gönüllülerine kimlik kartı ve arama kurtarma temsilcilerine teşekkür belgeleri verildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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