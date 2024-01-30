 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatyalı depremzede Ramazan Başkan: 'Depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor' - Son Dakika
Üye Girişi

Malatyalı depremzede Ramazan Başkan: 'Depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor'

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor. Malatya'da yaşayan depremzede Ramazan Başkan, hayırsever bir vatandaşın yardımıyla konteynerde yaşamaya devam ettiğini belirtti. Ancak Başkan, konteynerde sadece 4 kişinin kalabildiğini ve kendisinin dışarıda kalmayı tercih ettiğini söyledi. Ayrıca, eşya parasının verilmediğini ve bu konuda sıkıntı yaşadığını ifade etti.

30.01.2024 - 12:58,
Abone Ol

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor. Bir inşaatın bahçesinde hayırsever bir vatandaşın verdiği konteynerde kalan Malatyalı depremzede Ramazan Başkan, "Benim günümün dolmasına 3 gün kala konteyner bana çıktı. Şimdi çocuklar konteynerde kalıyor. Oraya 4 kişi sığabiliyoruz. Dedim ki en azından siz dışarıda kalmayın. Benim şu anda ufak da torunlarım var. Benim kızım da boşanmış. Ben dışarıda da kalsam önemli değil. Ondan sonra burası denk geldi. Ben burada kalıyorum. Şimdi yaza kadar burada kalacağım" dedi.

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerden Malatya'da vatandaşların barınma sorunu devam ediyor. Depremde evi yıkılan 59 yaşındaki Ramazan Başkan, depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala barınma sorunu yaşayanlardan sadece biri.  Başkan, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"KONTEYNERDA 4 KİŞİ KALABİLİYORUZ, BANA YER YOK"

"Benim evim yıkıldı. Yıkıldıktan sonra bana bir 10 bin TL yardım ettiler. Aldım Ziraat Bankası'ndan. Onun dışında 25 bin TL daha aldım. Ondan sonra 9 bin de kira yardımı verdiler. Ondan sonra konteyner bana çıktı. Konteyner çıktıktan sonra F10 ve F19, MALET 2'nci bölgede. Konteynerde biz 4 kişi kalabiliyoruz. Şu an benim oğlum Elazığ'da hastanede yatmakta. Bende yer yok, nereye gideyim" dedi.

Hayırsever bir vatandaşın yardımıyla emanet bir konteynere yerleştiğini belirten Başkan, "Allah razı olsun, bu adam bana sahip çıktı. Burayı emaneten istedi bir arkadaşından. Bu adamın da bize verdiği yanıt şudur; ben yaza kadar sana yardımcı olurum, burada kalabilirsin" dedi. Bir başka hayırseverin kendisine elbise getirdiğini söyleyen Başkan, "Bu yatağı adam aldı getirdi. Kendi ofisindeki buzdolabını aldı getirdi, bana bıraktı. O zaman havalar sıcaktı, sular içilmiyordu" diye konuştu.

"BEN DIŞARIDA DA KALSAM ÖNEMLİ DEĞİL"

Ramazan Başkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya Kernek Parkı karşısında 2+1 ev tuttum 4 bin liraya. Şimdi kendi kendime dedim ki 3 binini devlet veriyor, binini de bir şekilde buluruz. Sonra o adam da dedi ki benim evimin fiyatı 12 bin. Ben de konteyner talebinde bulundum. Benim günümün dolmasına 3 gün kala konteyner bana çıktı. Şimdi çocuklar konteynerde kalıyor. Oraya 4 kişi sığabiliyoruz. Dedim ki en azından siz dışarıda kalmayın. Benim şu anda ufak da torunlarım var. Benim kızım da boşanmış. Ben dışarıda da kalsam önemli değil. Ondan sonra burası denk geldi. Ben burada kalıyorum. Şimdi yaza kadar burada kalacağım. Eşya paramız neden verilmiyor? Benim eşya paramı verseler en azından ben de başımın çaresine bakarım. Şimdi çıktı, dediler ki bir eşya parası vereceğiz, eşya paramız verilmedi. Başka ne diyebilirim?"

Malatyalı depremzede Ramazan Başkan: \'Depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor\'
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Malatya, Malatya, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatyalı depremzede Ramazan Başkan: 'Depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor' - Son Dakika


13:46
Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30
Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25
Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı

Son Dakika
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler Parlamentosunda Vekiller Arasında Çatışma Çıktı
13:19 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Ardahan'da Sibirya soğukları! Termometreler eksi 32 dereceyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 14:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: Malatyalı depremzede Ramazan Başkan: 'Depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement