Mandalina Üreticisi Umutsuz

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Adana'da mandalina üreticisi Lütfi Öztürk, zarar nedeniyle bahçesine küstüğünü ve devlet desteği istedi.

14.10.2024 13:59
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Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina üreticisi Lütfi Öztürk,"geçen yıl zarar ettiği için bahçeye küstüğünü, bahçenin de kendisine küstüğünü" ifade ederek, "Çiftçilik bitti. Devletin sahip çıkması lazım, üretilmezse vatandaş ne yiyecek" diye sordu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı narenciyenin merkezlerinden biri olan Çobanpınarı köyünde mandalina üreticisi Lütfi Öztürk, geçen yıl mandalinayı kilosunu 1 liradan sattığını ve yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini, "bu nedenle bahçeye küserek bahçeye bakmadığını, bahçenin de kendisine küstüğünü" belirterek, bu yıl yok denecek kadar az verim aldığını söyledi. Mandalina üreticisi Lütfi Öztürk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen sene 1 liradan sattığım için bahçeye küstüm, bakmadım. Çünkü 200 bin lira civarında içeri girdim, bakmayınca da bahçede bana küstü. Şu anda hiç meyve yok. Karşılamam mümkün değildi masrafı. Şu an girdi maliyetleri, yine de az da olsa bakmaya çalıştım girdi maliyetleri yüzde yüzün üzerinde artıyor. Burası 40 dönüm normal tutacak olsa 100 tonun üzerinde tutması gerekir. Şu an toplasan belki 1 ton, 2 ton çıkar mı bilemiyorum. Onu da işçi kurtarmaz. Verim alamadım, şu an küstüğüm için verim alamadım, ağaçta tutmadı. İhracatın olması gerekir. Girdiler de devlet desteğinin olması gerekir, süspansiyon. Eski dönemlerde biz gübrelerimizin yarısını devlet ödüyordu, bir takım destekler vardı. O bahsedilen destekler çok zayıf. Mazot gübre desteği deniyor, benim 60 dönüm yere bana verdikleri 5-6 bin lira. Onun da birazını ziraat odasına artı verince kalan ile ben bir depo, bir defa süremem burayı. Çiftçilik bitti. Devletin sahip çıkması lazım, üretilmezse vatandaş ne yiyecek?"

Kaynak: ANKA

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