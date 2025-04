Manisa 31. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı Açıldı

(MANİSA)- "Dolu Dolu Festival" sloganıyla bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa 31. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı kapılarını açtı.

Bu yıl "Dolu Dolu Festival" sloganıyla 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa 31. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi açıldı.

Fuarın açılışına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile vatandaşlar katıldı.

Özkan: Şehrimizin tanıtımı açısından fuarlar çok önemli

Fuarın açılışında konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bugün Manisa'mız açısından aslında bolluğun, bereketin, iyiliğin, güzelliğin hepsinin odaklanarak sergilendiği bir günü, bir haftayı hep beraber yaşıyoruz, yaşayacağız" dedi. Vali Özkan sözlerinin devamında ise "Şehrimizin zenginliklerini şehrimizle paylaşmak hem de küresel düzeyde tanıtımı açısından fuarlar çok önemli. Gerçekten devletimizin yapmış olduğu kamu yatırımlarının dışında özellikle oluşturulan hukuki altyapı ve idari, fiziki tedbirlerle beraber küresel düzeyde özel sektörün önüne açacak yatırımlar çok önemli. Bunlarda bazen hukuki düzenlemelerle parlamentomuzun tasarrufu olarak tebarüz eden yasal düzenlemeler daha sonra hükumetlerin operasyonel olarak yatırım programlarıyla sanayi alt yapısının iyileştirilmesi, tarımsal faaliyetlerin daha da iyileştirilmesi, pazara erişim, finansmana erişim ve nihayetinde uluslararası sistem içinde bütün bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi, marka değerlerimizle ilgili bir farkındalık oluşturmak çok önemli bir keyfiyet. Bu farkındalığın odağında tam da bu fuar yer alıyor. Şehrimizdeki bu değerlerin hem gelecek nesillere aktarılması hem de günümüzde de hem ticari faaliyete de çevirmesi açısından bu fuarlar, bu bereketi sağlar" ifadelerini kullandı.

Zeyrek: Yalnızca bir ekonomik faaliyet değil

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Fuarımız 485'inci kez düzenleyeceğimiz Mesir Macunu Festivali'nin tam merkezinde bulunuyor. Çünkü fuar yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda şehrin dinamizmini üretim gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve şehrimizin tanıtımı anlamında gerçekten çok önemli bir noktadır. 31 yıldır aralıksız süre gelen bu geleneğin tıpkı Mesir Macunu Festivali gibi yıllar sari olması, buradaki üreticilerimizin ürünlerini sergilemesi aynı zamanda Manisa'mın misyonunu ve ticaret alanı içerisinde sınırlarında çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Zeyrek sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında düzenlediği İzmir İktisat Kongresi ile güçlü bir başlangıç yapmış ve şu sözleri sahip etmiştir; iktisadi zaferler siyasi ve askeri zaferleri kalıcı kılar. Bu yüzden iktisadın, ekonominin, vizyonun ve geleceğe ışık tutan bu fuarların devamlılığı bizler için de gerçekten çok önemli. Bu yılda otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan tarım ekipmanlarına, ev dekorasyonundan teknolojiye kadar geniş bir yelpazeye sahiplik eden bu fuarın açılışında biz şehrimizin hem ekonomisini düzeltmek hem de vizyonunu ortaya koymak için birçok firmayı davet ettik.

"Şehrin değerlerini geleceğe taşımak bizim en öncelikli görevimiz"

Bugün itibariyle başlattığımız 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali şehrimizin tüm her yerinde görkemiyle sürüyor. Pazar günü gerçekleştireceğimiz saçım töreniyle de festival coşkusu zirveye ulaşacak. Manisamın tarihine, kültürüne ve ekonomisine yön veren bu gelenek sadece bir kutlama değil aynı zamanda birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi olacaktır. Bu büyük ve köklü organizasyonu yalnızca konserler ve geleneksel Mesir saçımıyla sınırlı tutmadık. Hafta boyunca kültürden sanata, spordan gastronomiye ve tüm herkesin paydaş olabileceği, eğleneceği, atölyelere, etkinliklere ev sahipliği yapacak Manisamın hem Türkiye'de, hem de uluslararası platformlarda, marka kentler arasında yer alması açısından gerçekten bu festivali çok önemsiyoruz. Manisamız tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bereketli toprakları üreten insanı ve köklü geçmişiyle her alanda söz sahibi oluşmuştur. Bizler bu şehrin değerlerini, potansiyellerini, geleceğe taşımak bizim en öncelikli görevimizdir. Hem geçmişi unutmayacağız hem de geçmiş miraslarımızı her geçen yıl katlayarak büyütecek, hem de geleceğe vizyon tutacak anlayışı biz sergilemek hem isteğinde hem de de zorunluluğunu kendi üzerimizde hissediyoruz.

2024 yılını 5 milyar 372 milyon dolarlık ihracatla tamamlayıp 2025 yılının ilk 3 ayında da 1 milyar 237 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde yedinci sıraya yerleşen Manisamız, üretimdeki gücünü dış ticaretteki yükselişiyle birlikte perçinlemiştir. Bu başarı sadece sayıyla değil, sabahın erken saatlerinde kalkan dükkanını açan esnafıyla, yeni yatırım kuran sanayicisiyle, tarlasında alın teri döken çiftçisiyle şehrin her köşesindeki üretkenlikle sağlanmış bir başarı. Organize Sanayi Bölgelerinden yerel kooperatiflere uzanan geniş bir yelpaze ile Manisamız topyekün bir üretim ve ihracat kentti olmuştur. Gelenek buluşmamız olan bu fuarda bugün emeğini, alın terini, vizyonunu ortaya koyan tüm paydaşlara teşekkür ederim."

Durbay: Manisa ve Şehzadeler festivalleriyle, fuarlarıyla adından söz ettirecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Tarım ve sanayi kenti olarak da gurur duyduğumuz kentimizin üretimden ve sanayiden gelen gücünü fuar ile gözler önüne serecek olmamız hepimizi gururlandırıyor. Manisa'nın ulusal ve uluslararası alanda ticaret ve kültür merkezi olma hedefini destekleyecek olan fuarımızın aynı zamanda iş dünyası ile birlikte ziyaretçilere de yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. Kentimizin turizm sektöründe hak ettiği ölçüde pay almasına katkı sağlayacak turizm turları arasında festival turizmi ilk sıralarda yer almaktadır. Sadece tarım ve sanayide değil, kültür, tarih ve turizm konularında da önemli potansiyelleri barındıran kentimizi bir festivaller kenti yapmak için tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, turizm değerlerimizle birlikte sanatta, sporda, tarımda ve kültürde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ve festivallerle kentimize ve ülkemize ekonomik ve sosyal sonuçlar üretmektir. Bunun yanı sıra yerel değerlerimizi de bir araya getirerek gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yaşadıkları kentin tanımalarına ve kendi kültürleriyle aralarındaki bağları güçlendirmesine katkı sağlayacaktır. Bugün kutlamalarına başladığımız 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'mizi ve 31 yıldır ziyaretçilerine kapılarını açan Mesir Sanayi Ticaret Fuarı'nı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Manisa ve Şehzadeler festivalleriyle, fuarlarıyla uluslararası alanda adından söz ettirecek ve tüm değerleriyle kalkınmasını daha da hızlandıracaktır" diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le birlikte Manisa ve Mesir'in kabuk değiştirdiğini belirterek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin gerçek bir festivaline dönüştüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından 22 - 27 Nisan tarihleri arasında açık kalacak Manisa 31. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı kurdele kesimiyle açıldı.

Öte yandan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa 31. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı'nda Şehzadeler ilçe örgütü tarafından açılan standı ziyaret ederek fuarda da partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için imza toplama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.