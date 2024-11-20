Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: Halkımızın Parasını Halkımıza Harcayacağız

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(MANİSA)- Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki halk ekmek büfesinin açılışını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, halkın parasının halkın istek ve talepleri doğrultusunda halka harcadıklarını belirterek " Halk Ekmek, Halk Mandıra, Kent Lokantası bunlar sosyal belediyeciliğin halkımızın ekonomik anlamda bir nebze olsun hayatına dokunan projelerdir. Bu projeleri daha da çok arttıracağız ve halkımızın parasını halkımıza harcayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği halk ekmek projesi kapsamında halk ekmek büfeleri kentte açılmaya devam ediyor. Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki büfenin açılışını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tezgah başına geçip vatandaşlara ekmek satışı yaptı.

Kentte hayata geçen halk ekmek projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu büfemizle birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizde 28 noktadan halkımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. En kısa sürede de 17 ilçemizde hayata geçecek olan Halk Ekmek büfeleri bugün itibarıyla Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizde de tamamlanmış oldu. 13 tane farklı fırından temin ettiğimiz sıcak ve lezzetli ekmeği halkımıza sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin adet ekmeği halkımızla buluşturduk. Halk Ekmek büfelerinde kadın girişimcilerin önünü açmak için kadınlarımızın ekonomik hayatlarında biraz daha fayda sağlayabilmek için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Halk Ekmek, yıllardan beri ülkemizin her yerinde vardı. Ama maalesef Manisa'mız bu hizmetten geri kalmıştı. En kısasını kısa süre ve Manisa'nın hak ettiği Halk Ekmek büfelerini de 17 ilçemize taşıyacağız" dedi.

"Halkımızın parasını halkımıza harcayacağız"

"Ekonomik krizin bu kadar ağırlaştığı günlerde vatandaşımızın sesini duymak, onların dertlerini dinlemek gerekiyor" diyerek sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları söyledi:

"Halk Ekmek, Halk Mandıra, Kent Lokantası bunlar sosyal belediyeciliğin halkımızın ekonomik anlamda bir nebze olsun hayatına dokunan projelerdir. Bu projeleri daha da çok arttıracağız ve halkımızın parasını halkımıza harcayacağız. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bugünkü açtığımız halk ekmek büfelerinin parası benim cebimden çıkmıyor. Hepimizin vergileriyle devletimizin bize emanet ettiği paradır. Biz bu emaneti halkımızın isteğ isteği doğrultusunda her zaman için harcayacağız. Onlara danışıyoruz, soruyoruz. Ne ihtiyaçları olduğunu onlarla belirliyoruz. Belirlediğimiz noktalarda da bugün Halk Ekmek büfesiyle de Nurlupınar mahallemizi buluşturmuş olduk."

"Ulaşım altyapısının aynı noktada kaldığı şehre başka dokunuşlar yapmak gerekiyor"

Basın mensuplarının kent trafiğiyle iligili sorularını da yanıtlayan Zeyrek, "Sanayisiyle, tarımıyla, üniversitesiyle büyüyen bir şehiriz. Ama ulaşım altyapısının aynı noktada kaldığı şehre başka dokunuşlar yapmak gerekiyor. Bununla ilgili şu anda Muradiye girişinde bir tane battı çıktı, Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Özsaruhan Bulvarı'nın kesiştiği noktada bir tane battı çıktı ve devlet hastanesinin olduğu yerde bir tane viyadük çalışmamız var. Bunların bütün fizibiliteleri çıkartıldı. Karayollarından şu anda onaya gönderildi projeler. Eğer ki kara yollarından da bir an önce onayı gelirse bütçemizden büyük bir kısmı 2025 yılı içerisinde bu üç noktaya dokunup bu projeleri bir an önce hayata geçirmek istiyorum. Sadece Manisa merkezde değil, birçok ilçemizde trafiğimiz gerçekten çok sıkıntılı. Özellikle Akhisar'ımızdaki Ay Yıldızlı kavşak. Turgutlu'daki Ergenekon Kavşağı Sarıgöl'deki Ahmet Ağa kavşağı bundan sonraki hayata geçirilecek olan projelerdir" diye konuştu.

"Vatandaşımızın duraklarda beklemesini istemiyoruz"

Toplu ulaşıma ilişkin ise Zeyrek, "Burada vatandaşlarımızın trafiği kolaylaştırması için toplu ulaşımı kullanması gerekiyor. Toplu ulaşımda çok ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Sizlerin de bildiği üzere geçenlerde halk otobüsleri kooperatifleriyle ile bir anlaşma yaptık. Onlara çok ciddi bir destek veriyoruz. Artık otogarda bekleyen halk otobüsünün olmadığı vızır vızır her yerde toplu ulaşıma dair halk otobüslerinin dolaştığı bir Manisa olacak. Çok kısa bir süre içerisinde. Bununla da yetinmeyeceğiz. Bununla birlikte Manisa için ulaşım aplikasyon uygulamasını hazırladık. Bu aplikasyon uygulamasına ocak ayı içerisinde tüm vatandaşlarımıza sunar hale geleceğiz. Artık siz evinizden çıkmadan önce gideceğiniz rotayı araçla giderseniz nasıl olur? Toplu ulaşımla gidersiniz, ne kadar sürede gidersiniz? Yalnızca bugün değil bir hafta Yapay zekalı belirleyen bir program olacak. Daha da ilerisinde siz otobüs durağına gitmeden önce gelecek otobüsün ne kadar süre sonra o durakta olacağını size bildiren bir uygulama olacak. Gelen otobüsün doluluk oranına kadar vatandaşımıza bildireceğiz. Hem vatandaşımızın duraklarda beklemesini istemiyoruz hem de toplu ulaşımda Manisa'nın trafiğine çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede tramvay projesi Manisa'da hayata geçecek"

Tramvay projesine ilişkin ise Zeyrek, "Toplu ulaşımda yıllardan beri geciken tramvay projesini Manisa'da hayata geçirmek istiyorum. Tramvay projesinin bütün fizibiliteleri yapıldı. Günlük kaç yolcu taşıyacağına kadar? Şu anda bütçesini oluşturmaya çalışıyorum. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'ndan izinlerini bekleyeceğiz. Umarım bakanlığımızın da bu konuda bize destek olacağını umut ediyorum. En kısa sürede tramvayla birlikte Manisa'da konforlu ve ucuz ulaşımı ve aynı zamanda trafiğe çözüm olacak bu noktada en kısa sürede tramvay projesi Manisa'da hayata geçecek" açıklamalarında bulundu.

Kadın istihdamına katkı sağlıyor

Halk ekmek büfeleri vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmanın yanı sıra kadın istihdamına da katkı sağlıyor. Halk ekmek büfesinde görevli Melisa Vural ise "Ben 19 yaşındayım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidemediğim için fabrikaya başlamak zorunda kaldım. Fabrika ortamı gerçekten bir kadın için çok zor. Bir kız çocuğu yapamıyor. Böyle bir ortamda hem kendi evime yakın hem kendi mahallemde böyle bir ortamda olduğum için hem güvende hissediyorum kendimi. Hem de gayet de mutluyum böyle bir ortamda olduğum için" dedi.