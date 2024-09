Manisa\'da adli yıl düzenlenen törenle başladı

Yerel

Manisa'da, 2024-2025 Adli Yılı, Manisa Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Manisa'da Adli Yılın açılış töreni Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Manisa Barosunun ortak programı ile gerçekleştirildi. Manisa Adalet Sarayı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne önünde gerçekleşen törene Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Manisa Vergi Mahkemesi Başkanı Samet Karakaya, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Başsavcı Kurtca Eker ve Baro Başkanı Ümit Rona tarafından anıta çelenk sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, "Herkesin tek güvencesi olan hukuk devletini tüm uzuvları ile korumak bize bu aziz millet tarafından verilmiş şerefli bir görev ve kutsal bir emanettir. Hiçbir makamın, hiçbir grubun hukukçulara efendi olamayacağı ve hukukçuların köle kullanmadığı bir tarihi misyonun temsilcisiyiz. Devletin temelinin adalet olduğunu unutmadan, kutlu devletimizin ve gözbebeğimiz cumhuriyetimizin bekasını ancak adaletle ayakta tutabileceğimizin bilincindeyiz. Bu sebeple adalet görevini hakkıyla yerine getirirken attığımız her gerçek adalet adımı aynı zamanda bu kutsal değerlere yeniden sadakatle sarılmaktır. Bugün her alanda ve masada savunduğumuz ve desteklediğimiz gibi hakim ve savcıların özlük haklarının güçlü olması gerektiği yönündeki görüşümüzün diğer yargı bileşenleri tarafından da aynı tutarlılık ile avukat meslektaşlarımız için de mesleki, ekonomik, sistemsel ve özlük haklar boyutunda desteklenmesi ve savunulması gerekmektedir. Üç kurucu unsurun haklar konusunda eşit bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu yıl uygulanacak olan ve baro olarak bizim de üzerinde büyük emek verdiğimiz meslek sınavı bu yönü ile çok önemli bir adımdır. Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın, kamuda görev yapan, CMK görevi yapan, adli yardım için emek veren, duruşmada ve halkın içinde adaleti temsil eden avukatların sorunlarına çözüm aramak ve çözüm üretmek aynı zamanda adaleti korumak ve ayakta tutmaktır. Avukat yargının üç temel öğesinden biridir ve eksikliği temelden çöküşe sebeptir. Avukatın zayıflatıldığı her sistem kolonu kesilmiş, malzemesi çalınmış bir inşaat gibi çöküşün davetçisidir. Avukatsız yargılama bir kandırmacadır. Ancak ve ancak savunması da güçlü olan bir yargı, gerçek ve nitelikli bir yargıdır." dedi.

Manisa Vergi Mahkemesi Başkanı Samet Karakaya ise, adaletin tesis edilmesinin devletin önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Karakaya, adaletin sağlanamadığı toplumlarda kişilerin adalete olan güveninin sarsıldığını açıklayarak, "Bizler devletin yargı yetkisinin uygulayıcıları olarak yaptığımız işin ne kadar hassas olduğunu verdiğimiz kararların sadece hukuk aleminde değil kişilerin vicdanlarında da karşılık bulması gerektiğinin farkındayız. Yeni yargı yılımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal da adli yılın hayırlı olmasını diledi, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk, silah arkadaşları ve yargı şehitlerini rahmetle andı. Soydal, toplum hayatının hukuk kurallarıyla düzenlendiğini ifade ederek, insanlığın her zaman adalet peşinde koştuğunu vurguladı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, adli yıl açılışında adalet şehitlerini saygıyla andı. Başsavcısı Kurtca Eker, "Geciken adalet adalet değildir düsturuyla Şehzadeler kentimize adalet hizmetini iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Rehberimiz kanunlar ve nizamlardır. Amacımız mağduriyetleri gidermek suretiyle haklı olana hakkını teslim etmektir. Yeni adlı yılımız yargı camiasına, avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Adli Yıl açılış töreni Manisa Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - MANİSA