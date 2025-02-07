Manisa'da Deve Güreşleri Ertelendi

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Manisa'da cami yararına yapılacak olan deve güreşleri ertelendi

Manisa şehir merkezinde 30 yıl sonra ilk kez yapılacak olan deve güreşleri şehir merkezinde aynı gün yapılacak olan kooperatif seçimleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi

MANİSA - Manisa şehir merkezinde 30 yıl sonra ilk kez yapılacak olan deve güreşleri şehir merkezinde aynı gün yapılacak olan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri dolayısıyla valilik kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, "Güreşimiz iptal edilmedi. Valilik kararıyla kooperatif seçimi ile aynı tarihte olması sebebiyle ertelendi." dedi.

Manisa merkez ilçede en son yaklaşık 30 yıl önce gerçekleştirilen deve güreşi, yıkılan Yeşil Cami yerine yenisinin yapımı için Pazar günü şehrin adete göbeğinde yapılacaktı, ancak Valilik kararıyla Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri nedeniyle ertelendi.

Manisa'da en son yaklaşık 30 yıl kadar önce 19 Mayıs stadyumu arkasındaki toprak saha bitişiğinde gerçekleştirilen deve güreşi, 30 yıl aradan sonra 9 Şubat Pazar günü bu kez kent merkezinde yapılacak ve geliri yıkılan Yeşil Cami'nin yapımında kullanılacaktı. Tüm izinlerin alınmasına rağmen deve güreşleri Valilik kararıyla ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Deve güreşi için Yunusemre Kaymakamlığından gerekli iznin alındığını vurgulayan Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, hatta deve güreşi yapılacak olan arsanın 56 hissedarından da izin alınmış olduğunu hatırlattı.

Muhtar Özdemir, son gelişmeler hakkında şu açıklamayı yaptı: "9 Şubat tarihinde yapacak olduğumuz deve güreşimiz daha önce Kaymakamlıktan almış olduğumuz izin doğrultusunda yapılacaktı. Ama şu an Sayın Valimiz bizlere dedi ki, aynı tarihte Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimleri olduğundan ve geniş katılım beklediğinden dolayı geniş güvenlik önlemi alınacağını hatırlattı. Burada güvenlik açısından yetersiz alınmasın ve sıkıntı olmasın diyerek deve güreşimizi ileri bir tarihe ertelenmesinin doğru olacağını söyledi. Şu an tam tarih vermiyoruz ancak iki haftalık bir süreç içerisinde bize tarih verilebileceğini tahmin ediyoruz. Deve güreşimizi yapacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

"İptal değil, erteleme kararı var"

Deve güreşinin iptal edilmediğini, ertelediğini vurgulayan Tertip Komitesi Başkanı Fahri Kayhan, ise bu hafta sonu yapılması planlanan ancak Valilik kararıyla ertelenen deve güreşine Aydın, İncirliova, Ulucak, Bergama, Aydın, Datça, Burhaniye, Manisa Salihli, Gölmarmara, Manisa Yuntdağı Bölgesi, Zeytindağ, Dikili, Kınık Bölgesi, Köşk, İzmir Menemen olmak üzere yaklaşık 70 devenin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Komite Başkanı Kayhan, "13 ve 23 Aralık 2024 ile 30 Ocak 2025 tarihlerinde Yunusemre Kaymakamlığına yaptığımız başvuruların ardından 5 Şubat 2025 tarihli Olur yazısına istinaden 9 Şubat tarihinde Yeşil Cami yararına yapacağımız deve güreşi için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İzinlerimizin hepsi tamamdı. Aynı tarihte Kooperatif seçimleri olacağından dolayı, güvenlik sorunu yaşanmaması amacıyla güreşin ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağını söylediler. Yeşil Cami yararına yapacağımız deve güreşimizi iptal edilmedi, bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sadece ertelendi. İleri bir tarihte tekrar bu güreşi yapacağız. Toplanan tüm yardımlar Cami inşaatında kullanılacak. Güreşe katılacak yaklaşık 70 deve ve görevliler hazırdı. Güreşe katılacak deve sahiplerinden özür diliyoruz, bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı ertelemek zorunda kaldık." şeklinde konuştu.