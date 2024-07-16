Manisa'da Rüzgarın Etkisiyle Büyük Bir Orman Yangını Meydana Geldi - Son Dakika
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Manisa'da Rüzgarın Etkisiyle Büyük Bir Orman Yangını Meydana Geldi

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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldığı belirtildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

16.07.2024 03:48  Güncelleme: 04:00
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(MANİSA)- Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen orman yangının rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldığını belirtten Manisa Valisi Enver Ünlü, söndürüme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen orman yangını devam ediyor. Orman Bölge Müdürülüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Soma Belediyesi ve gönüllülerin müdahale ettiği yangına ilişkin son durumu Manisa Valisi Enver Ünlü anlattı. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla yangının büyük bir alana yayıldığı kaydeden Vali Ünlü, tedbir amaçlı iki mahallenin taliye edildiğini söyledi.

"İki köyümüz emniyet altına aldık"

ANKA Haber Ajansı'na yangının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, şunları kaydetti:

"Dün saat 12: 18'de gelen ihbar üzerine arkadaşlarımız 12: 28'de bölgeye intikal ettiler. Soma ilçemiz Deniş Mahallesi'nde yangın ihbarı geldi. 60 kilometre saati bulan çok kuvvetli bir rüzgar sebebiyle tam kontrol altına alınacakken şu anda yanan bölgeye sıçradı yangın. Tabii bizim önceliğimiz burada içinde bulunduğumuz Bayat ve Tekeliışıklar köyümüzün emniyetiydi. Oradaki vatandaşlarımızın tahliyesiyle daha çok ilgilendim. Toplamda 122 kara aracı, 16 hava aracıyla müdahale edildi yangına. Bir gece görüş kabiliyeti olan helikopterimiz hala müdahale ediyor. Bütün araçlarımız sahada. Öncelikle iki köyümüz emniyet altına aldık, tedbiren Soma'ya ve komşu köylere tahliye ettik. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Diğer mahallede bir küçük metruk depoda bir yangın oldu ama az önce gördüğünüz çeşmeye kadar alevler ulaştı. 700-800 metreye ormancıların tabiriyle spot ateşler uçtu. Bu sebeple yangın büyük bir alana yayıldı. Zeytinliklere, bahçelere, tarlalara da sıçradı. Arkadaşlarımız daha çok gündüz saatlerinde oralarda tedbir aldılar.

"Tahliyeler çok hızlı şekilde yapıldı"

Şu anda 14'üncü saatteyiz, rüzgar saat birden sonra 10 kilometre saatin altına düştü. Bu işimizi baya bir kolaylaştırdı. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipleri, işletme müdürlerimiz, Balıkesir, Bursa, Afyon, Denizli, Manisa ve İzmir ekipleri burada, sahadalar. Şu anda 57 arazöz, 23 su tankeri, 5 dozer, bir tanesi gece görüş kabiliyeti olan 11 helikopter, 5 uçak, 10 itfaiye aracı, 3 tane TOMA. Emniyetimiz ve jandarmamızın TOMA'ların da köylerin girişlerine konuşlandırdık ki bu köylere yangının sirayet etmesine ciddi manada mani oldu. UMKE ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, Kızılay'ımız, 5 asayiş timimiz, 4 trafik timimiz bu köylerdeki hem vatandaşlarımızın hem de hayvanların tahliyesini yaptılar. Çok şükür sağlıklı bir şekilde güvenli bölgelere nakledildi. Soma Belediyemiz hayvan pazarına nakletti. Şu anda her iki köyümüz de tedbir amaçlı tahliye edildi. İki köyümüzde de çok şükür herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Yangından etkilenen müdahale ekibimiz yok. Bu bir nebze bizi sevindiriyor, teselli ediyor. Ama Tekeliışıklar Mahallemiz 90 hane ve içinde bulunduğumuz Bayat Mahallemiz 150 hane. Bunların tahliyesi gerçekten çok hızlı bir şekilde yapıldı. Ben vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, jandarmamız, itfaiyemiz, orman ekiplerimiz, bölge müdürlüğümüze bağlı ekipler çok özverili bir şekilde çalıştılar. Bölgede elektriği tedbir amaçlı kestik. Şu anda yangın devam ediyor. Sabah saatlerinde helikopter ve uçaklar tekrar bölgeye hızlı bir şekilde intikal edecekler."

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise Vali Ünlü, jandarmanın gerekli tahkikatları yaptığını belirtti.

Manisa\'da Rüzgarın Etkisiyle Büyük Bir Orman Yangını Meydana Geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Rüzgarın Etkisiyle Büyük Bir Orman Yangını Meydana Geldi - Son Dakika

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