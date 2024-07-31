Manisa\'da sokak hayvanlarını sahiplenenlere mama desteği ve su indirimi yolda

Yerel

Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sokak hayvanları için hazırladıkları yol haritasıyla ilgili bir soru üzerine, "Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlarımıza biz mama, desteği, aşı desteği, hatta su faturalarında indirim bile yapacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa İçin" mottosuyla düzenlediği yol haritası tanıtım programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili yürütecekleri projeler hakkında sorulan bir soru üzerine Başkan Zeyrek, "Evimizde de çok güzel bir köpeğimiz var ve onunla da çok mutluyuz. Bir ailemizin bireyi gibi. Dışarıdaki sokaktaki hayvanlarımız bizim canımızdır. Öncelikle bunu unutmamak gerekiyor. Nasıl bu şehirde yaşayan 1,5 milyon kişinin bir tel saçına bile zarar gelmesin diye onu korumak için mücadele ediyorsam bu şehirde yaşayan sokak hayvanlarımızın da tüm bakımı veya onlara yapılacak olan her hizmetin yanında olacağım. Evet biz kısırlaştırma için çok yoğun çabalar harcıyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hayvan hastanemiz çok yakında hizmete geçecek. ve Yunusemre Belediyesi ile birlikte yaptığımız barınağımızı ortaya çıkaracağız. Buradaki ameliyat sayılarımızın artmasıyla birlikte kısırlaştırmalarımızda da önemli bir artış olacak. Kısırlaştırmaları yaptıktan sonra eğer ki vatandaşa zarar vermeyecek nitelikteki olan sokak hayvanlarını sokak canlarımızı aldığımız yere bırakacağız. Şimdi yasa daha tam oluşmadı siz de biliyorsunuz. Yasada ben de bu şekilde değişiklikler olacağını öngörüyorum. Ama Genel Başkanımın da dediği gibi onlar bizim canımız ve bize emanettir. ve bu şekilde onları tecrit edip kendi ölümüne terk etmek bana özellikle Ferdi Zeyrek'e yakışan bir davranış değildir ve kurumun da bu yönde böyle bir hareket edecektir" dedi.

"Sokak hayvanlarını sahiplenenlere su indirimi yapacağız"

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla projeler hazırlayacaklarını ve sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara mama desteği ve su indirimi gibi kolaylıklar sunulacağını belirten Başkan Zeyrek, "Manisa sokaklarında şu anda 35 bine yakın sokak hayvanımız bulunmakta. Tabii az önce dediğim gibi onlar bizim canımız, onlara sahip çıkmak, onları hayatın içerisinde var edebilmek için çok önemli projelerimiz olacak. Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlarımıza biz mama, desteği, aşı desteği, hatta su faturalarında indirim bile yapacağız. Yeter ki o hayvanlarımız sahiplensin. ve evsiz dışarıda kalmasınlar. Onları ben çok önemsiyorum. Onlar benim için çok değerli. ve buna yönelik daha birçok çalışmamız olacak" diye konuştu.

Başkan Zeyrek SGK borçlarıyla ilgili açıklama yaptı

SGK borçlarıyla ilgili sorulan soru üzerine Başkan Zeyrek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı SGK ve vergi borçları öncelikle ben Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak veya Manisa'mdaki 14 belediye, 4'ü geçen dönemden gelmekle birlikte 3'ü devam ediyor bu yıl. Bu 11 belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediye başkanları bu borcu yapmadı. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Bu borç geçmişten gelen bir borçtur. Bu borç zamanında AK Parti, MHP yönetimi iktidardayken istenmemiş, göz ardı edilmiş, Sayıştay raporlarında ön plana çıkartılmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi geldiğinde bu borç bizim önümüze konması özellikle ben burada bir art niyet arıyorum. Zaten kısıtlı imkanlarla ve Cumhurbaşkanlığımızın kısıtlama tedbirleriyle kısılan bütçelerimiz ve bu borçların tahsiliyle birlikte bizleri çok zora sokacaktır. Ama şunu asla ve asla unutmayalım. Burada cezalandırılan Manisa Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediye başkanları değildir. Burada cezalandıran Manisalı vatandaşlardır" ifadelerini kullandı.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı iddialı bir şekilde devam edecek"

Basketbol Süper Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol Takımının satıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz dönem Manisa Basketbol Kulübü'ne tam 210 milyon TL harcamış. Basketbol, futbol gibi alttan altyapıdan yetiştirip para kazanılabilen bir organizasyon değil. Bizim de bu dönemde 210 milyon hatta enflasyonla yaklaşık 260 milyon liralık bir para harcamamız gerekiyordu. Bu aslında bütçemizde olan bir para değil. Siz de biliyorsunuz bütçemizin sadece binde yedisini harcayabiliyoruz. Ama bizden önceki başkan sağ olsun yalnızca müteahhitlere 10 liralık ihaleyi 12 liraya vererek oradaki 2 lirayı basketbola, Manisa FK'ye harcamayı başarı gibi sayan ve vatandaşına başarı gibi aksettiren bir başkandı. Kendisi kendi damatlarına, gerek futbol kulübünde, gerek basketbol kulübünde böyle refah ve güzel hayatlar yaşatabilmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 210 milyon TL'sini harcamıştır. Şimdi ben şehrimde 147 tane köyde su yokken 400'e yakın köyde internet ve telefon çekmezken bu altyapıları yapmak yerine 260 milyon TL'yi basketbola harcamaya kendime yakışık almıyorum. Benim yönetim anlayışımda böyle bir şey olmayacak. Manisa Basketbol Takımı tabii ki devam edecek. Etmelidir. Şehrin simgesidir markasıdır. Bununla ilgili sponsorluk anlaşmaları yaptık. ve bu sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde evet Manisa Basketbol Takımı devam edecek. Hem de çok iddialı bir şekilde devam edecek. Ama bunun parası Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden değil sponsorların cebinden çıkacak" dedi.

"Ortak akılla yeni imar planını yapacağız"

Manisa'nın yıllardan beri ihtiyaç duyduğu imar planına ilişkin açıklama yapan Başkan Zeyrek, "Bu şekilde şehrin imar planı olmaz. Eğer ki şehrin imar planını, kapılar, kapılar arkasında yaparsanız ranta hizmet eder. Halkla yaparsanız halka hizmet eder. Biz artık yeni yapacağımız imar planına da ortak akla az önce manifestoda anlattığım gibi ortak akılla yeni bir imar planı yapacağız. ve bu şehrin gerçekten vizyonunu değiştirebilecek bir plan olacak" dedi.

"Görev yerini değiştirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da var"

Manisa Büyükşehir Belediyesinde kurumu temsil etmeyen personelin görev yerlerinde değişiklik yapıldığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bankamatik memuruysan, işine düzgün gitmiyorsan, kurumuna zarar veriyorsan ve kurumu temsil edemiyorsan hangi partiden olursa olsun biz o arkadaşlarla çalışmak istemiyoruz. Daha verimli olabileceklerini düşündüğümüz başka yerlerde görevlendirdik ki gitsinler orada kendi yetki ve görevlerini daha iyi temsil etsinler diye. Şu ana kadar bu şekilde görev yerini değiştirdiğimiz arkadaşların sayısı yaklaşık 300. Ama şunu unutmayalım ki bundan 15 yıl önce göreve gelen Cengiz Ergün'ün gönderdiği ve yer değiştirdiği kişi sayısı 520. Yani o gün için hiçbir ses çıkartmayan yöneticiler bugün bunun siyasi bir eylem gibi bizim önümüze koyması bir kere yakışık olan bir davranış değildir. Ayrıca bu görev yerini değiştirdiğimiz arkadaşların arasında incelediğinizde bakacaksınız Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da var. Çünkü kurumu temsil edemeyen ve kuruma zarar veren hiçbir kimse göğsünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin logosunu taşıyarak dolaşamaz" ifadelerini kullandı.

"45 metreküp üstü kullanımlarda su fiyatlarında bir revize yapacağız"

Manisa'da 2 ton su kullanımın 1 TL olması ve sonraki kullanımlarda yüzde 30 indirim uygulanmasının ardından içme suyuyla bahçe sulandığının anlaşıldığını ve bu konuyla ilgili revize yapacaklarını belirten Başkan Zeyrek, "Sağ olsun bazı haber kanalları benim yaptığım konuşmayı şöyle parçalıyor. Bir başından bir sonundan alıyor. Diyor ki 'Ferdi Zeyrek suya fahiş zam yapacakmış' diye. Yaptığım açıklama şudur. Biz ilk 2 ton su 1 TL yaptık. 2 ton su insani su kullanım hakkıdır. Sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim yaptık. Dört kişilik bir ailenin ayda ortalama su tüketimi yaklaşık olarak 10 metreküptür. Biz birinci kademeyi 10 metre küpe kadar yaptık. İkinci kademe ve üçüncü kademe getirdik ve üçüncü kademenin sonu bakın 45 metreküp. Yani 45 metreküp bir aile bir ayda asla su kullanamaz. Ama 45 metreküpün üstü onlar da bu indirimden faydalanıyordu. ve şunu gördüm sahada. Biz suda indirim yapınca vatandaşlarımız bağında, bahçesinde, domates, biber ekerken bu içme sularını kullanmaya başladılar. Bu da 45 metreküp üstü olan sularda. Bu su bizim yarınlarımız ve yarınları bırakacağımız en büyük emanet. Ben bunu görmezden gelirsem içme suyumuzla bugün bağ bahçe sulanırsa ben yarınlarıma ve Manisama ihanet etmiş olurum. Bu yüzden dolayı 45 metreküp üstü kullanımlarda su fiyatlarında bir revize yapacağız. Kasım ayındaki MASKİ olağan genel kurulumuzda. Ama onun haricindeki diğer üç kademede ilk 2 tonun 1 lira olmasında en ufak bir değişiklik olmayacak. Şunu söyleyeyim. Biz bir söz verdik. Söz verdik. Verdiğimiz sözü biz tutarız" diye konuştu. - MANİSA