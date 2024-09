"Manisa Su Çalıştayı" Başladı… Başkan Zeyrek: "Gediz Ovası Kuraklıkla Karşı Karşıya"

Yerel

(MANİSA) - "Bir Damla Su, Geleceğin Umudu" sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Manisa Su Çalıştayı" başladı. Çalıştaya katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Ülkemizin en bereketli toprakları olarak bilinen, ne ekersen yetişir diye övündüğümüz Gediz Ovası kuraklıkla karşı karşıya. Benim şöyle bir çağrım var. İçerisinde Valiliğimizin, Çevre Müdürlüğümüzün ve Belediyemizin oluşturduğu ortak bir insan kaynağı havuzu yapalım. Denetimleri, bu havuzdan oluşan denetmenler ile kişilerin isimlerine, şirketlerin isimlerine bakmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulamaya koyalım" dedi.

Manisa'daki su sorunları başta olmak üzere Gediz Havzası'nda Havza Yönetim Planı'nın başarılı şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen "Manisa Su Çalıştayı" başladı. "Bir Damla Su, Geleceğin Umudu" sloganıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü birlikteliğinde bu yıl ilki yapılan çalıştay 2 gün sürecek.

Su konusunun hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Gediz Ovası kuraklıkla karşı karşıya"

"Önümüzdeki on yıl içerisinde susuzluktan kaynaklı göçlerin olacağı, dünyada su savaşlarına doğru gittiğimiz günler maalesef kapımızda. 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olabileceği, su savaşlarının başlayabileceği, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımın yaşanabileceği uyarısını yapmak zorundayız. Su konusunda herhangi bir önlem almazsak yakın tarihte dünyamızda yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi olduğunu asla ve asla göz ardı edemeyiz. 20 yıl önceye kadar Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 4 bin metreküptü. Şu an bin 500 metreküpe kadar düşmüş durumda! 10 yıl, 20, 30 yıllık süreçte Güney Afrika'nın yaşadığı bu sorunu biz de Türkiye olarak yaşayabiliriz. Bunu görmezden asla ve asla gelemeyiz. Ülkemizin en bereketli toprakları olarak bilinen, ne ekersen yetişir diye övündüğümüz Gediz Ovası kuraklıkla karşı karşıya. 15-20 yıl önce 10-15 metrede, kazma vurduğumuzda çıkan su, artık yerin derinliklerine, 250-300 metrelere kadar inmiş durumda. Manisa'mda maalesef suyumuzu sondajlarla elde ediyoruz. Başka bir yolumuz ve yöntemimiz yok. Ama sondajla su elde etmek, sondaj sayısını artırmak maalesef bu soruna bir çözüm değil. Çünkü yerinde ve doğru ekin haritasını oluşturamamak, su kaynaklarına ve yer altı su haritasına göre tarımımızı belirleyememek yarınlarımıza yaptığımız en büyük ihanetlerdendir. Su bizim yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miraslarımızdan biridir. Bu mirasımıza sahip çıkmamız lazım. Tıpkı ormanlarımıza sahip çıktığımız gibi suyun da değerini ve önemini burada bulunan herkes biliyor. Bunu vatandaşlarımıza anlatmak, suyumuza sahip çıkmak ve yarınlarımıza iletmemiz gerekiyor. Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz."

Protokol açılış konuşmalarının ardından çalıştayın moderatörlüğünü yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün, çalıştayın tanıtımı, amacı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yaptı. Görgün'ün ardından katılımcılar çeşitli başlıklar altındaki konularda bilgilendirildi.

Zeyrek'ten iş birliği çağrısı

Çalıştayın öğle arasında bazı OSB'lerde arıtma tesislerinin olmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, tesislerin yapımı konusunda kendileriyle görüşme yapacaklarını dile getirdi. Zeyrek, "Benim şöyle bir çağrım var. İçerisinde Valiliğimizin, Çevre Müdürlüğümüzün ve belediyemizin oluşturduğu ortak bir insan kaynağı havuzu yapalım. Denetimleri, bu havuzdan oluşan denetmenler ile kişilerin isimlerine, şirketlerin isimlerine bakmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulamaya koyalım. Bu çağrı ile bu denetimleri hayata geçirebilirsek, kimse siyaset gütmeden, başkasının tanıdığını ortaya koymadan Gediz'in temizliği konusunda el birliği yapacağımızın bilincindeyim. Bu konuda ilk adımı atan Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz olacağız. Umarım ki diğer kurumlarımız da aynı düşünce ve görüşte olur. Bu doğrultuda da yarınlarımıza bırakacağımız tertemiz bir Gediz olacaktır" dedi.

Çalıştayın ikinci bölümünde çözüm önerileri görüşüldü

Manisa Su Çalıştayı, açılışın ardından tematik konuların belirlenmesi, çalışma masalarının oluşturulması ve çözüm önerileri ile devam etti. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve Profesör Dr. Hüseyin Erdem Güngör moderatörlüğünde yapılan ikinci bölümde Prof. Dr. Hülya Boyacıoğlu, Prof. Dr. Özlem Yağbasan, Prof. Dr. Neval Baycan, Doç. Dr. Ahmet Burak Büyükcivelek, Doç. Dr. Adile Melis Somay Altaş, Doç. Dr. Harun Aydın, Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç, Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Dr. Orkide Minareci, Dr. Çağdaş Sayır, Dr. Özgür Avşar da yer aldı.

İlk olarak katılımcılar, 'Manisa'nın Su Kaynakları ve Su Yönetimi', 'Sanayide Su ve Atıksu Yönetimi', 'İçme Suyu ve Kullanma Yönetimi', 'Atıksu ve Arıtma Çamurları Yönetimi', 'Tarımda Su Yönetimi', Yeraltı ve Yerüstü Sularının Yönetimi', 'Tüketim Alışkanlıkları ve Su Yönetimi', 'Gediz Nehir Havzası Entegre Yönetimi', 'Geleneksel Olmayan Su Kaynakları' ile 'Su İsrafı ve Kıtlığı' üzerine sorularını belirledi. 57 soru üzerinden oluşturulan tematik masalar çözüm önerileri üzerine çalıştı. Çözüm önerilerinin sunulmasının ardından taslak sonuç bildirgesinin hazırlanması için kurul tarafından çalışmalara başlandı.