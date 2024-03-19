MAPS, Suriyeli Mültecilere Yardım ve Eğitim Hizmetleri Sunuyor

Beyrut/Lübnan'da kurulan sosyal yardım kuruluşu MAPS (Multi Aid Programs), 2013 yılından bu yana Suriyeli mültecilere yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlamayı hedefliyor. Yıllık 10 binin üzerinde mülteciye hizmet veren yardım kuruluşu, kuruluşundan bugüne kadar 240 bin kişi sağlık, 300 bin kişi de yardım desteği aldı.
Beyrut/Lübnan'da kurulan MAPS (Multi Aid Programs), 2013 yılından itibaren Suriyeli mültecilere yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlamayı hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir sosyal yardım kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Suriyeli mültecilerin dışında Lübnan ve Filistin'de de yardıma ihtiyacı olan bireyler için çeşitli faaliyetleri olan MAPS'in 'Türkiye Girişimleri' çatısı altında Türkiye'de çalışmaları bulunuyor. Eğitim, ekonomik güçlendirme, kalkınma, sağlık hizmetleri yardım ve ailenin güçlendirilmesi alanlarında çalışan insani, sosyal ve kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluş, 'Geleceğin Suriye'si için inisiyatif sahibi kişilerin yetiştirilmesi amacıyla Suriyeli mültecilere ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilere yaşamın her alanında hizmet etmeyi ve onların zorluklarını azaltmayı misyon edinmiş bulunuyor. Bu amaçla, Türkiye'deki kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilere temel, mesleki ve üretici eğitimler sağlanmakta olup başta eğitimden mahrum kalan Suriyeli çocukların okula döndürülmesi, gençlere mesleki eğitim ve ekonomik güçlendirme sağlanması, kadınların ve ailelerin onurlu bir yaşam sürdürebilmesi gibi bir çok alanda yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla inisiyatif alınıyor.
10 merkezde 326 gönüllüsüyle çalışıyor
326 tam zamanlı gönüllüsüyle 10 merkezde, yıllık 10 binin üzerinde mülteciye hizmet veren MAPS'ın kuruluşundan bugüne kadar 240 bin kişi sağlık, 300 bin kişi de yardım desteği almış bulunuyor. 9 ayrı okulda 3 binin üzerinde çocuğun temel eğitimi sağlanıyor, ayrıca 2 merkezde de 4 bin genç temel meslek eğitimi alıyor.
MAPS Türkiye ise 2020 yılı başından itibaren Gaziantep'teki merkezlerinden programa destek veriyor. Türkiye'de devlet kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde. Sosyal eğitim laboratuvarları, robot programlama, Türkiye ile entegrasyon eğitimleri, annelere el işi sanatları programları ve yetimler için kardeşlik okulları gibi alanlarda Suriye'deki çeşitli illerde ve Gaziantep'te binlerce katılımcıya programlar düzenleniyor. Ayrıca, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından felaketten etkilenen ailelere sağlık, hijyen, yakıt ve barınma gibi destekler sağlanıyor.
Gaziantep'teki merkezde verilen başlıca eğitim destekleri şöyle açıklandı:
Robot programlama eğitimi; kuzey Suriye'de 12-14 yaş arası 300 öğrenciye 4 aylık eğitimler.
'Sosyal Eğitimi Laboratuvarları'nın kurulması; Aziz ve Al-Rai şehirlerinde 15-18 yaş arası 400 öğrenciye 3 yıllık eğitim.
Teknolojik eğitim yoluyla mültecilerin Türkiye entegrasyonunun teşvik edilmesi; Gaziantep'te 490 yararlanıcıya 4 aylık eğitim.
Mülteci annelere tığ işi sanatını öğretmenle projesi; Gaziantep, Afrin ve Elbab şehirlerinde 85 kadına 6 ay süre ile eğitimler.
Dijital kod projesi; kuzeybatı Suriye'de 240 yararlanıcıya 130 saatlik uzmanlık eğitimleri.
Yetimler için 'kardeşlik okulları' kurulması; Elbab ilinde 13-18 yaş arası 1200 yararlanıcı için 6 yıllık eğitim ortamı.
Mülteci öğrencilere üniversite eğitimi verme girişimi; güneydoğu Türkiye'de Southern New Hempshire Üniversitesi ile işbirliği ile 50 mülteci öğrenciye lisans eğitimi desteği.
Hacıbaba Teknolojik Teknik Eğitim Projesi; Gaziantep'te 300 genç ve çocuğa teknik becerilerin kazandırılması.
Deprem felaketinin ardından yapılan çalışmalar şöyle açıklandı:
Afrin ve Idlib batı kırsalında 10 merkezde 100 bin yararlanıcıya birinci basamak sağlık ilaçları sağlanması.
El-bab Devlet Hastanesi'ne 200 bin yararlanıcı için Gaziantep Sağlık Müdürlüğü ile birlikte sağlık ilaçları sevkiyatı.
Afrin, Gaziantep ve Hatay'da 10 bin kişi için yemek ve hijyen kiti yardımları.
Afrin'de 200 bin kişi için 5 hastaneye yakıt temini.
Afrin ve Idlib batı kırsalında 500 hasar gören evin tamiri.
Afrin ve kuzey Idlib kırsalında 20 bin kişi için içme suyu arıtma projesi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › MAPS, Suriyeli Mültecilere Yardım ve Eğitim Hizmetleri Sunuyor - Son Dakika
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