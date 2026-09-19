Mardin Valisi Akkoyun: Bu toprakların mayasında birlik ve kardeşlik var - Son Dakika
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Mardin Valisi Akkoyun: Bu toprakların mayasında birlik ve kardeşlik var

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Mardin Valisi Akkoyun: Bu toprakların mayasında birlik ve kardeşlik var
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen programda, "Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Bu toprakların hamurunda aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bu milletin sarsılmaz iradesi var" dedi.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen programda, "Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Bu toprakların hamurunda aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bu milletin sarsılmaz iradesi var" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri onuruna program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler ile gaziler için edilen duanın ardından konuşan Akkoyun, Gaziler Günü'nün vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi hatırlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak açısından önem taşıdığını söyledi.

Mardin'in tarih boyunca farklı inançlara ve etnik kökenlere mensup insanların bir arada yaşadığı bir kent olduğunu belirten Akkoyun, birlik, beraberlik ve kardeşlik kültürünün korunmasının önemine dikkati çekti.

"GAZİLİK, MÜCADELE RUHUMUZUN GELECEĞE TAŞINMASI AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİDİR"

"Terörsüz Türkiye" hedefini de değerlendiren Akkoyun, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının bu toprakların ortak değerleri arasında yer aldığını ifade etti.

Akkoyun, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz, teknolojik ilerlemeler ve ekonomik kalkınmanın yanında birçok değerimizin yaşatılmasını da öngörmektedir. Bu çerçevede gazilik, azmin ve mücadele ruhumuzun geleceğe taşınması açısından çok kıymetli bir değerdir. Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Bu toprakların hamurunda aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bu milletin sarsılmaz iradesi var."

Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu söyleyen Akkoyun, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Programa gaziler ve ailelerinin yanı sıra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Halil Yolal, Vali Yardımcıları Burak Çimşir, Kübra Karaalioğlu ve Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yeşilli Kaymakamı İlyas Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, gazi derneklerinin yöneticileri, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Program, şehitler ve gaziler için edilen duanın ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
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