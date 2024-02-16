Marmaris Belediyesi\'ne \'2024 Bisiklet Özel Ödülü\'

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Marmaris Belediyesi'ne bisiklet kullanımını yaygınlaştırma konusunda yapılan çalışmalar dolayısıyla '2024 Bisiklet Özel Ödülü' verildi.

'Muğla Bisikletin Enleri' ödül gecesi, Marmaris'te düzenlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilciliği tarafından organize edilen gecede bisiklet organizasyonlarına destek veren, bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaşması için katkı sunan yerel yönetimlere, iş insanlarına, gazetecilere ve milli sporculara ödül verildi.

Elegance Otel'de düzenlenen geceye Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ummahan Kabaçam'ın yanı sıra Muğla ve Marmaris'ten çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Gecede Marmaris Belediyesi'ne de bisiklet kullanımını yaygınlaştırma konusunda yaptığı çalışmalar dolayısıyla bisiklete en fazla önem veren belediye olarak '2024 Bisiklet Özel Ödülü' verildi. Ödülü, Marmaris Belediyesi adına Başkan Vekili Kabaçam aldı.