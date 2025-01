Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Nefes Kestirdi

Yerel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü nefes kesti.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlıkların, harekatı sevk ve idaresinin değerlendirilmesini sağlayan, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerini geliştiren Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü adeta nefes kesti.

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın, Seçkin Gözlemci Günü ise TCG Salihreis'te Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından başladı.

Tatbikat çerçevesinde TCG ORUÇREİS firkateyni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'ni top atışlarıyla selamladı.

Türk askeri Mavi Vatan'da da nefes kesti

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren SAS Timi, senaryo gereği, Taktik Pençe Harekatı ile tespit edilen bir mayını başarılı bir şekilde imha etti. Tatbikatın devamında Amfibi Hücum Timi tarafında TCG GÖKSU'ya 'Fastrope' harekatı icra edildi.

İstikrarsızlığın ve belirsizliğin had safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğini ifade eden Bakan Güler, "Mevcut güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü artırarak devam ettirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizi muharebe şartlarına en uygun şekilde eğitmek, ordumuzun caydırıcılığını daha da yükseltmek için tatbikatlarımıza büyük önem vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bu tatbikatlar sayesinde personelin teorik bilgilerinin sahada uygulandığını belirten Yaşar Güler, tatbikatın silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yeteneklerini geliştirdiğini, yakın koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edebilme kabiliyetlerinin arttığına dikkat çekerek, "Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askeri eğitimin zirvesi olan tatbikatları; mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Unutmayınız ki eğitimli bir ordu savaşın yarısını kazanmış demektir"

Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesinin başarının temel unsuru olduğunu dile getiren Bakan Güler, "Unutmayınız ki eğitimli bir ordu savaşın yarısını kazanmış demektir. Bu yönüyle iştirak ettiğiniz her tatbikat; yeni bir deneyim, yeni bir başarı hikayesine giden yolun ilk adımıdır" dedi.

2025 yılının ilk deniz tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildiğinin altını çizen Bakan Güler, "Bu geniş katılımlı faaliyette Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız; kahraman, fedakar ve nitelikli personeliyle göğsümüzü kabartan dosta güven ve düşmana korku veren başarılı bir süreç yönetmiştir. Bu vesileyle, tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere diğer Kuvvet Komutanlıklarımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığının seçkin personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetten alınacak dersler çerçevesinde, önümüzdeki tatbikatların da aynı şekilde başarıyla icra edileceğine yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler şöyle devam etti:

"Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bir bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz; gerginliklerin engellenmesi, kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldığını her fırsatta ifade etmektedir. Nitekim komşumuz Yunanistan ile aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesine de bu esaslar dahilinde yaklaşıyor sorunların çözümü için önemli adımlar atıyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişkinin kalıcı hale gelmesinin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Ancak kimi kesimlerce uluslararası hukuk kavramı çarpıtılmakta siyasi söylemlerle üretilen kimi politikalar; 'hukuki gerçekler' olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Nitekim Türkiye'nin Mavi Vatan'ındaki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını 'tarihsel bir yayılmacılık ve saldırganlık' olarak gösterme girişimleri, uluslararası hukukun Türkiye'ye sağladığı hakları yok saymaya yönelik beyhude bir çabadır. Sadece mevcut gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir."

Mavi Vatan kavramının Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini savunma iradesinin ve uluslararası hukuk çerçevesindeki kararlılığın bir yansıması olduğuna dikkati çeken Bakan Güler, "Başta komşumuz olmak üzere herkes emin olmalıdır ki bizler Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyor bunun ülkelerimize ve halklarımıza büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Kıbrıs konusunda ise, uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi tek ve kesin çözümün Ada'da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Muhataplarımızı, tarihi ve mevcut gerçeklere uygun olmayan 50 yıl öncesinden kalma ve miadı dolmuş söylemleri bir kenara bırakıp konuya makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz."

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir"

Bakan Güler, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini, ayrıca Ada'daki güç dengesini bozmaya yönelik beyhude silahlanma gayretlerini takip ediyor bunlara karşı gerekli tedbirleri almayı sürdürüyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu olumsuz tutumlarında, kendilerine cesaret veren bazı müttefiklerimizin yaklaşımlarının da farkındayız. Bu durum, ittifak ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Her zaman kararlılıkla ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkü'nün meşru çıkarlarını her şartta desteklemeye; Garanti ve İttifak Antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" hedefleriyle büyük ve emin adımlarla başladığını dile getiren Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığımız da ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bu süreçte Deniz Kuvvetlerimiz de Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten, Hint Okyanusu'na kadar al bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, insani yardım faaliyetlerinde de aktif bir rol üstlenmektedir. Tüm bu faaliyetleri çerçevesinde büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Deniz Kuvvetlerimiz; üstlendiği kritik görevler ile ülkemizin ulusal çıkarlarını korumada ve bölgesel barışa katkıda bulunmada kilit bir unsur olmaktadır.

Şüphesiz ki, tüm bu faaliyetlerimizi, nitelikli insan kaynağı ile geniş imkan ve kabiliyetlere sahip donanmamız sayesinde başarıyla icra etmekteyiz" dedi.

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerginliklerin savaşa dönüştüğü Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde, Akdeniz'den komşumuz olan Libya'da istikrarın tesisi ve krizin çözümünde, Basra Körfezi ve Katar ile Aden Körfezi ve Somali'deki barış ve güvenliğe sağladığı katkılarda, keza Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadelede etkin bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Güçlü ordusuyla böylesine geniş bir coğrafyada hayati roller üstlenen Türkiye; küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır."

"Tersanelerimizde aynı anda 31 geminin inşası devam etmektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda çok sayıda projenin hayata geçtiğini dile getiren Bakan Güler, "Geçtiğimiz hafta yapılan törenlerle ilk milli uçak gemimizin yanı sıra ilk milli denizaltımızın ve hava savunma harbi muhribimizin inşa faaliyetleri başlamıştır. Halihazırda tersanelerimizde aynı anda 31 geminin inşası devam etmektedir. Sonuç olarak imkan ve kabiliyetleri her geçen gün artan Deniz Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirecektir" şeklinde konuştu. - MUĞLA