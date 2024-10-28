McDonald's’a Boykot Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

McDonald's’a Boykot Çağrısı

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Nakliyat İş Sendikası, Havi Lojistik’in itirazlarına karşı McDonald's boykotuna çağırdı.

28.10.2024 11:29
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(ESKİŞEHİR) - Mc Donalds'ın lojistik işini yapan Havi Lojistik firmasında örgütlendiklerini fakat işverenin toplu sözleşme yetkisine keyfi itiraz ettiğini söyleyen DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik, "Tüm halkımızı Mc Donalds'ı boykota çağırıyoruz" dedi.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası tarafından Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan Mc Donalds'ın önünde basın açıklaması yapıldı. Mc Donalds'ın lojistik işini yapan Havi Lojistik firmasında örgütlendiklerini fakat işverenin toplu sözleşme yetkisine keyfi itiraz ettiğini söyleyen Nakliyat İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik, "Halkımızdan talebimiz bu haksızlık hukuksuzluk giderilene kadar Mc Donalds'lardan yemek yememelerini bu haksızlığa karşı işçilere emekçilere destek olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Yasal çoğunluğu sağladık"

Özçelik, Havi Lojistik'te örgütlendiklerini ve yasal çoğunluğu sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sendikamız Nakliyat İş dünyanın en büyük uluslararası fastfood restoran tekellerinden biri olan MC Donald'sın lojistiğini yürüten Havi Lojistik'te örgütlenmiş, gerekli yasal çoğunluğu sağlamış ve Çalışma Bakanlığı'ndan sendikamıza çoğunluk tespiti gönderilmiştir. Havi Lojistik işvereni sendikamıza bakanlık tarafından gönderilen çoğunluk tespitine itiraz etmiş, yasal süreç devam etmektedir.  Havi Lojistik başta, İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere. Türkiye genelinde Mc Donalds firmasının depolama ve lojistik işlerini yapan bir firmadır. Yani Mc Donalds da satılan bütün ürünlerin yiyecek içecek ve yardımcı malzemeler dahil depolamasını ve lojistiğini yapmaktadır. Bu yüzden bu açıklamayı burada yapıyoruz."

"Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi"

Özçelik, "Sendikal örgütlenme Anayasamızın 51. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Sendikaya üyelik e-devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'nın resmi sayfasından yapılmaktadır. Her şeyi dijital ortamda kayıtlı ve resmi yapılmaktadır. Bakanlık bir hafta içerisinde sendikanın yeterli çoğunluğu sağlayıp sağlayamadığına karar verebilmektedir. Ancak işverenlerin bu çoğunluk tespitine yaptıkları itiraz mahkeme sürecini başlatmakta ve bu mahkemeler yıllarca sürebilmektedir. Bu itirazlar mahkemelerde yüzde 99 oranında reddedilmektedir. Sendikalar ve işçiler lehine sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla bu itirazlar sendikal örgütlenmenin önünde ciddi engeller teşkil etmektedir. Sendikamız geçtiğimiz aylarda işverenlerin çoğunluk tespitlerine yapmış oldukları itirazlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi bu itirazların sendikal örgütlenmeler açısından hak ihlali olduğuna karar vermiştir. Gereğinin yapılması için Çalışma Bakanlığına ve TBMM'ye yazı göndermiştir" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığın ve TBMM'nin bir karar vermesi gerekiyor"

Tüm mahkemelerin dört ayda sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizen Özçelik, "Bugün ülkemizin dört bir yanında devam eden işçi direnişlerinin en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Burada çalışma Bakanlığı'nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir karar vermesi gerek. Sendikal örgütlenme anayasal haksa, yasada yazdığı gibi bu süreçlerin, tüm mahkemelerin dört ayda sonuçlandırılması gerekir. ya da yasadaki tekbir cümlenin değiştirilmesiyle sorun çözülür" dedi.

"Sendikal örgütlenme anayasal haktır"

Vatandaşlara seslenen ve Mc Donalds'lardan yemek yememe çağrısı yapan Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sendikal örgütlenme yasal hak değilse, bizler de bunu bilelim. ve bütün sendikaları kapatalım. Kısaca söylemek gerekirse; yetki tespitlerine yapılan itirazlar, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olarak elde etmeye çalıştıkları sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma haklarının ellerinden alınması demektir. Havi Lojistik işvereninin çoğunluk tespitine itirazı tam da bu yüzden keyfi bir itirazdır. Bu keyfi itirazını geri çekmesi için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde eylemler gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımızdan talebimiz bu haksızlık hukuksuzluk giderilene kadar Mc Donalds'lardan yemek yememelerini bu haksızlığa karşı işçilere emekçilere destek olmalarını istiyoruz. Tüm halkımızı Mc Donalds'ı boykota çağırıyoruz. Mc Donalds Havi Lojistik işverenine de sesleniyoruz sendikal örgütlenme anayasal haktır, keyfi yetki itirazınızı geri çekin, sendikamızla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayın, yasalara saygılı olun. Aksi takdirde tüm ülkede sizlerin bu yasa tanımazlığınızı teşhir etmeye ve halkımızı sizi boykota çağırmaya devam edeceğiz."

McDonald\'s’a Boykot Çağrısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel McDonald's’a Boykot Çağrısı - Son Dakika

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