Merhamet Çınarları Kızılay Kadın Gönüllüleri Malazgirt\'te

Türk Kızılay Kadın gönüllüleri, Muş Malazgirt Sultan Alparslan Gençlik Kampı'nda düzenlenen 'Kızılay Kadın Kapasite Güçlendirme Çalıştayı' kapsamında bir araya geldi.

Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Muş ve Ağrı illeri ile ilçelerinden gelen 50 Kızılay kadın gönüllüsü, afet bilinci ve gönüllülük kapasitelerini artırmaya yönelik yoğun bir eğitim programına katıldı. Çalıştay kapsamında gönüllülere; 'Olağanüstü durumlar ve afetlere hazır olmak üzere oryantasyon eğitimi', 'Temel afet ve farkındalık eğitimi', 'Afet malzemelerini tanıma ve barınma eğitimi', 'Hassas gruplarla çalışma eğitimi', 'Olumlu eğitim ortamı ve sunum teknikleri', 'Sphere insani yardımda asgari standartlar eğitimi' başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla katılımcılar Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm şehitlere, yad ederek ruhlarına rahmet okudular.

Gönüllü katılıcımlardan Ağrılı Şükran Bakır, "Burada aldığım afet ve çadır kurma eğitimi benim için çok değerliydi. Uygulamalı olarak afet anında barınma alanı oluşturmayı öğrendim. Bu bilgiyle Ağrı'daki gönüllülere dokunacak, onların afet anında daha bilinçli hareket etmesini sağlayacağım" dedi.

Deprem bölgesinden gelen katılımcılar ise, "Tarihi Malazgirt ilçesini hem gezme hem de burada çok önemli eğitimler aldık. Bizler deprem bölgesinden geldik. Orada yaşadığımız tecrübeleri burada aldığımız eğitimle artık avantaja çevirebiliriz. Hassas gruplarla çalışma eğitimi, afet sonrası psikososyal destek sürecinde nasıl daha doğru iletişim kurmam gerektiğini öğretildi bizlere afet malzemelerini tanıma eğitimi sayesinde hangi malzemenin nerede kullanılacağını artık çok net öğrendik. Sphere Standartları eğitimi bizlere insani yardımda kalite ve asgari standartların ne kadar hayati olduğunu gösterdi" dedi.

Katılımcılar son olarak Sultan Alparslan Diyarı Tarihi Milli Park içindeki Zafer Anıtı'nda hatıra fotoğrafı çektiler.

Programa Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yanık ve ailesi, Kızılay Muş İl Başkanı Şenol Göçmen, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Taş, Muş Bölge Afet Müdürü Baran Akar, Kızılay kadın gönüllüleri ve personelleri katıldı. - MUŞ