Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler\'i mağlup etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejlilerle mücadelesini 70-84 kazanarak, evine galibiyetle döndü. Ligin 29. haftasında da rakibini alt eden "Carettalar", galibiyet serisini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı. Ankara Gölbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Carettalar, maçı 70-84 kazandı.

İlk çeyreği 21-28 önde kapatan ekip, ilk yarıyı 45-45'lik skorla tamamladı.. Üçüncü çeyrekte rakibine fark atan Carettalar, üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı bildi. Mersin ekibi maçı 70-84 alarak, Mersin'e yeni bir galibiyet sevinci yaşattı.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarıda çokça hücum ribaundu verdik. Bundan kaynaklı da 17 sayı ikinci şans sayısından buldukları basketlerle oyunda kalmayı başardılar. Açıkçası ikinci yarıya çıkarken bunun üzerinde çok durduk. Savunmamızı da sertleştirdik. İkinci şansları olabildiğince azalttık. Buralardan sayı yemedik. Sonuç olarak maçın sonunda daha rahat bir oyun ortaya koyduk ve galip gelmeyi başardık." dedi.