Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için verdiği öğrenim yardımları, eğitimleri için can suyu oldu. İlk taksiti geçen günlerde yatırılan öğrenim yardımını öğrencilerin kimisi kitaplarını almak için kullanacak kimisi ise üniversiteyi okuyacağı şehre gideceği otobüsün ücretini ödemek için kullanacak.

Hizmete açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ile Mersin'de yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav sürecinde yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye yerleştikten sonra verdiği öğrenim yardımı ile öğrenciye ve ailesine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yıl öğrenim yardımı tutarlarını Meclis kararı ile artıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk taksit olarak 2 yıllık fakülte okuyan 4 bin 364 öğrenciye 400 TL, 4 yıllık fakülte okuyan 6 bin 860 öğrenciye 700 TL, 5 yıllık fakülte okuyan 313 öğrenciye 850 TL ve 6 yıllık fakülte okuyan 438 öğrenciye ise 950 TL olmak üzere, 11 bin 975 öğrencinin hesaplarına toplam 7 milyon 229 bin 750 TL yatırıldı.

"ÖĞRENİM YARDIMIMIZIN GERİ KALAN KISMINI TAKSİTLER HALİNDE YATIRACAĞIZ"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin öğrenim yardımlarının ilk ödemesini yılbaşından önce gerçekleştirdik. Bu yıl bizden 11 bin 975 öğrencimiz öğrenim yardımından faydalanacak. 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 400 TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 700 TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimize 850 TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilerimizin hesaplarına 950 TL'yi yatırdık" dedi.

Kalan tutarları da taksitler halinde yatırılacağını kaydeden Karakuş, "Öğrenim yardımımızın geri kalan kısmını da öğrencilerimize en yakın zamanda taksitler halinde yatıracağız. Bu zorlu şartlarda gerçekten biliyoruz ki hem aileniz hem de öğrencilerimiz zorlanıyorlar. Bizler de bu öğrenim yardımıyla az da olsa öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

ÇEKER: "BU YARDIM BANA BÜYÜK BİR KATKI OLDU"

Büyükşehir'in kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlanan ve Tarsus Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümü'nü kazanan öğrencilerden Fatmanur Çeker, "Tarsus'a git-gel yaptığım için giderlerim fazla oluyor. Bu yardım bana büyük bir katkı oldu. Belediyemizin yaptıklarından dolayı mutluyum. Başka hiçbir yerden de öğrenim yardımı almıyorum" dedi.

Büyükşehir'in kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlanmaktan son derece memnun kaldığını belirten Çeker, "Dershane fiyatları çok uçuktu, kardeşlerim de var. O yüzden burada okumam avantaj sağladı. Sınava hazırlanırken bu kadar beklemiyordum ama içine girince yapılan yardımların ve verilen eğitimin çok iyi olduğunu anlamış oldum. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim, biz gençler olarak yaptığı çalışmalardan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ANDAÇ: "ÖĞRENİM YARDIMI SAYESİNDE HEM BEN RAHATLADIM HEM ANNEM"

Büyükşehir ile üniversiteye hazırlanan Mehmet Andaç Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü kazandı. Andaç, sınava hazırlanma sürecini anlatarak, "Daha önce özel bir dershanede okuyordum. Kuzenim ve arkadaşlarım Büyükşehir'in kurs merkezini tavsiye etti. Buraya geldiğimde özel kurumlardan hiçbir farkı olmadığını anladım. Hocaların ilgi ve alakası çok yüksek, verdikleri kitaplar, ders işleyişleri de çok iyi. Daha verimli oldu benim için" dedi.

"Öğrenim yardımı ile otobüs bileti alacağım"

Üniversite döneminde de Büyükşehir'in desteğini omzunda hisseden Andaç, öğrenim yardımının ilk taksitini nasıl değerlendireceğini anlatarak, "2 gün sonra üniversiteyi okuyacağım şehre gideceğim. Malum otobüs fiyatları da pahalı olduğu için büyük ihtimalle otobüs bileti alacağım" diye konuştu.

Öğrenim yardımının hem kendisine hem de ailesine büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Okuyan iki kardeşim daha var. Hem ben rahatlamış oluyorum hem annem. Bir de başka şehirde okuyorum, orda aile evi olmadığı için bu destek beni rahatlatıyor. Büyükşehir'e çok teşekkür ederim. Ben burada hazırlarken de çok fazla yardımcı oldu. Şu an üniversiteye gittim hala desteğini görüyoruz" dedi.