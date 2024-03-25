Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan: Seçimlerde güvenlik önlemleri alındı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı belirterek, "Vatandaşlarımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtması sağlanırken, huzurun bozulmasına da müsaade edilmeyecektir" dedi.

Vali Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takviminin, 1 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığını ve seçim sürecinin bu takvim doğrultusunda işlediğini söyledi. Seçimlerin başlamasından sona ermesine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra ortaya çıkabilecek bütün şikayetleri ve itirazları değerlendirme ve karara bağlama yetkisinin Anayasanın 79'uncu maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğini hatırlatan Vali Pehlivan, bu görevin, Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde il ve ilçe seçim kurulları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"Gerekli güvenlik tedbirler alındı"

Seçim takvimimin açıklandığı tarihten itibaren, Mersin'de seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülmesi amacıyla geçmiş dönemlerdeki tecrübelerden de istifade edilerek ve mahallin şartları dikkate alınarak gerekli tedbirlerin planlandığını kaydeden Vali Pehlivan, "Vali başkanlığında, vali yardımcıları, kaymakamlar, kolluk birim amirleri ve ilgili diğer yetkililerin katılımıyla seçim güvenlik toplantıları gerçekleştirilmiş, risk analizleri yapılarak görev alacak personelin sorumlulukları ve görev alanları belirtilmek suretiyle İl Seçim Güvenlik Planları hazırlanmıştır. Seçim güvenliği ve buna yönelik tedbirler oy verme günü öncesi ile oy verme günü ve sonrası olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmıştır.

İdarenin genel olarak vazifesi, seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için seçim kurulları ile irtibat halinde, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi maksadıyla güvenlik, personel, araç, gereç ve benzeri konularda gerekli desteği vermek, vatandaşlarımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" diye konuştu.

1 milyon 387 bin 345 kayıtlı seçmen bulunuyor

Vali Pehlivan, konuşmasının devamında, il ve ilçe seçim kurullarından alınan sandık ve seçmen sayılarına ilişkin rakamları da paylaştı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, 13 ilçede, 806 mahallede, 906 sandık bölgesinde, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 387 bin 345 kişinin oy kullanacağını dile getiren Vali Pehlivan, oy verme işleminin 906 binada kurulacak olan 4 bin 455 sandıkta gerçekleşeceğini kaydetti.

9 bin 858 güvenlik personeli görev yapacak

Vali Pehlivan, seçim günü görev alacak güvenlik personellerinin sayısına ise şu şekilde ifade etti; "7 bin 35 İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 2 bin 630 İl Jandarma Komutanlığı personeli, 193 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 9 bin 858 güvenlik personelimiz, bin 492 araç görev alacaktır. Hava araçlarımız, gemilerimiz, botlarımız, motorize ekiplerimiz alınan güvenlik tedbirlerine, görev yapacak olan ekiplere yardımcı olacaktır. Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi (GAMER) birimlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimiz vasıtasıyla bu süreç takip edilecektir. 112 Çağrı Merkezimiz bütün personelleriyle her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmalarını sürdürecektir. Gerek hassas kişi ve yerlerin gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi, gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasite ile görevi başında bulunacaktır."

"Vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir"

Vali Pehlivan, seçim günü görev alacak tüm personele seçim güvenliği eğitimi verildiğini de belirterek, "Seçim sürecini takip etmek maksadıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 25 kişiden oluşan İl Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. GAMER 7/24 esaslı faaliyet göstermektedir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, il merkezi ve 13 ilçemizde Seçim Harekat Merkezleri oluşturulmuştur. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) bünyesindeki kamera izleme sitemlerinden etkin şekilde faydalanılmaktadır. Siyasi parti binaları ve seçim bürolarında gerekli emniyet tedbirleri planlanmıştır. Olası provokatif girişimlere yönelik kolluk birimleri tarafından önleyici çalışmalar ile gerekli takip yapılmaktadır. Siyasi parti temsilcilerinin yapmış olduğu açık ve kapalı yer toplantılarında gereken tedbirler alınmaktadır.

Oy pusulalarının dağıtımı sırasında ilçe seçim kurullarının bulunduğu adliye binalarında 24 saat esasına göre emniyet tedbirleri alınacaktır. Sandıkların konulduğu bina ve yapıların dış çevresinde yeteri kadar ihtiyati güvenlik kuvveti bulundurulacaktır. Seçim güvenliğine yönelik sandık alanlarında kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulması sağlanacak, elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemler alınacaktır. Oy verme işlemlerinin özgür ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, sandığın konulduğu bina ve yapıya açılan yollar önceden kontrol edilecek, toplumsal olaylara mahal verilmeyecek, asayiş ve güvenliği etkilemesi muhtemel bütün olumsuzluklara karşı tedbir alınacak, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Seçin günü silah taşınması yasak

Seçim günü, genel asayiş ve emniyeti muhafaza etmekle görevli olanlar dışındakilerin ruhsatlı dahi olsa silah taşımasının yasak olduğundan, bu konuda gerekli yasal takip ve kontrollerin yapılacağını vurgulayan Vali Pehlivan, şu bilgileri paylaştı; "Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir. Sandık kurulunca hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührünün sandık kurulu başkanı ile en az 2 üye tarafından en kısa zamanda ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Güzergahlarda gerekli trafik tedbirleri alınarak yolun sürekli trafiğe açık olması sağlanacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda çevre aydınlatması ve kamera sistemlerinin çalışır vaziyette olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Mersin'de seçim sürecine ilişkin bütün tedbirleri aldığımızı, gerekli araç ve personel görevlendirmesini yaptığımızı bir kere daha ifade ediyor, huzur ve esenlik içinde bir seçim sürecinin yaşanmasını temenni ediyoruz." - MERSİN