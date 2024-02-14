14 İlin Valisi Metamfetamin ile Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Ülke genelinde kullanımı yaygınlaşan metamfetamin maddesinin önüne geçilerek, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 14 ilin valisi, Aksaray'da düzenlenen "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.
Ülke genelinde özellikle gençler tarafından hem üretimi hem de bağımlılığı yaygınlaşan uyuşturucu maddelerin en tehlikelisi olarak nitelendirilen metamfetamin ile topyekun mücadele başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca birçok ilde uygulama faaliyetleri başlatılırken, metamfetamin kullanımının engellenmesi için valiler bir araya geldi. Bölge valileri olarak belirlenen 14 ilin valisi, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun ev sahipliğinde buluştu. Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılan Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat valileri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirme yaptı.
Metamfetamin ile topyekun mücadele başlatıldığını söyleyen Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Bugün 14 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını burada misafir ettik. Konumuz dünyanın ve Türkiye'mizin ve illerimizin baş belası metamfetamin uyuşturucu maddesi ile mücadele konusu üzerineydi. Malumunuz bu malzeme çok tehlikeli bir malzeme. Üretimi çok kolay, satılması çok kolay ve aynı zamanda etki oranı çok yüksek bir maddedir. Gençlerimiz bu uyuşturucu metamfetamine kapıldığı zaman tedavisi hakikaten çok zor, dolayısıyla diğer uyuşturucu maddelerden daha çok öne çıkmış. Hem kullanımı hem de yayılması ve ülkemizin milli güvenlik meselesi haline geldi. Bölge valileri olarak zaman zaman bir araya gelerek ortak mücadele zeminini ve yöntemlerini geliştirmek için toplandık. Evet burada bugün çok önemli bir toplantı yaptık. Yani bu uyuşturucu madde ile nasıl mücadele edebiliriz, gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz konusunda çok ciddi manada ortak tecrübeler sağladık. Netice olarak en önemlisi bu uyuşturucu maddeyi yakalamak ne kadar önemli ise, bu maddenin kullanımının önüne nasıl geçebiliriz bu unsur üzerinde daha çok durduk. Bu da okul-aile işbirliği, gençlerimizle çok iyi bir iletişim kurmak, üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve öğretmenlerimizle toplumun her kademesi ile iç içe birlikte bunun zararlarını en iyi şekilde anlatarak, yani kullanımını azaltma yöntemleri üzerinde durduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi korumak gerçekten ülke olarak anayasal görev aslında. Özellikle bu uyuşturucu ağı konusunda bunun zararlarını deşifre etmek ve çocuklara anlatmak en önemli konular oldu" diye konuştu. - AKSARAY
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